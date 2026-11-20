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Ένα από τα πιο δημοφιλή φυσικά προϊόντα για την αντιμετώπιση του πόνου στις αρθρώσεις βρίσκεται ξανά στο μικροσκόπιο της επιστήμης, με νέα ανασκόπηση να αμφισβητεί τα οφέλη που αποδίδονται στα συμπληρώματα κουρκουμά.

Ο κουρκουμάς, γνωστός για το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα του και την ευρεία χρήση του στη μαγειρική, έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη δημοτικότητα και ως συμπλήρωμα διατροφής.

Η κουρκουμίνη, μία από τις βασικές δραστικές ουσίες του, έχει μελετηθεί για τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές της, δημιουργώντας προσδοκίες ότι θα μπορούσε να βοηθήσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πόνους και δυσκαμψία στις αρθρώσεις.

Ωστόσο, νέα συστηματική ανασκόπηση του διεθνούς επιστημονικού οργανισμού Cochrane, , καταλήγει ότι τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα δεν τεκμηριώνουν σαφές, κλινικά σημαντικό όφελος από τη λήψη συμπληρωμάτων κουρκουμά για την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος.

Τι έδειξαν οι εννέα μελέτες

Η διεθνής ερευνητική ομάδα ανέλυσε εννέα κλινικές μελέτες στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 1.245 άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα γόνατος.

Οι συμμετέχοντες είχαν μέση ηλικία από 52 έως 62 ετών, ενώ περίπου τα δύο τρίτα ήταν γυναίκες. Οι μελέτες πραγματοποιήθηκαν στην Αυστραλία, το Βέλγιο, την Ινδία και την Ταϊλάνδη.

Οι ερευνητές εξέτασαν διαφορετικά συμπληρώματα κουρκουμά και κουρκουμινοειδών, συγκρίνοντας την αποτελεσματικότητά τους με εικονικό φάρμακο, κοινά αντιφλεγμονώδη φάρμακα, όπως η ιβουπροφαίνη και η δικλοφενάκη, καθώς και με την παρακεταμόλη.

Οι δοκιμές είχαν σχετικά μικρή διάρκεια, από τέσσερις εβδομάδες έως τρεις μήνες.

Στις τέσσερις μελέτες που συνέκριναν τα συμπληρώματα κουρκουμά με εικονικό φάρμακο, η επιπλέον μείωση του πόνου ήταν κατά μέσο όρο μόλις 0,72 μονάδες σε κλίμακα από το μηδέν έως το δέκα.

Η διαφορά αυτή θεωρήθηκε μικρότερη από εκείνη που θα μπορούσε να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στην καθημερινότητα των ασθενών.

Αντίστοιχα, μικρές ήταν οι διαφορές που καταγράφηκαν στη λειτουργικότητα των αρθρώσεων και στην ποιότητα ζωής.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν πως ο κουρκουμάς δεν μπορεί να έχει καμία επίδραση. Δείχνουν, όμως, ότι με βάση τα σημερινά αξιόπιστα δεδομένα δεν μπορεί να θεωρηθεί τεκμηριωμένη θεραπευτική επιλογή για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της οστεοαρθρίτιδας γόνατος.

Γιατί προηγούμενες μελέτες έδειχναν διαφορετικά αποτελέσματα

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της νέας ανασκόπησης αφορά τον τρόπο με τον οποίο αξιολογήθηκε η αξιοπιστία των επιστημονικών μελετών.

Προηγούμενες ανασκοπήσεις είχαν καταλήξει ότι τα συμπληρώματα κουρκουμά ενδέχεται να μειώνουν τον πόνο και να βελτιώνουν την κινητικότητα των ασθενών.

Η νέα ερευνητική ομάδα, ωστόσο, εφάρμοσε πρόσθετη διαδικασία ελέγχου της αξιοπιστίας των κλινικών δοκιμών.

Κατά τη διαδικασία αυτή εντοπίστηκαν δέκα μελέτες για τις οποίες προέκυψαν ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία των δεδομένων τους. Οι ερευνητές ζήτησαν διευκρινίσεις, αλλά, καθώς οι προβληματισμοί δεν είχαν επιλυθεί, οι συγκεκριμένες μελέτες δεν συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση.

Επιπλέον, παλαιότερες ανασκοπήσεις είχαν συμπεριλάβει διαφορετικούς τύπους σκευασμάτων, ακόμη και προϊόντα που συνδύαζαν κουρκουμίνη με άλλες δραστικές ουσίες.

Οι διαφορές αυτές ενδέχεται να εξηγούν γιατί τα νεότερα συμπεράσματα είναι πιο επιφυλακτικά.

Τι λένε οι ερευνητές

Ο επικεφαλής της ανασκόπησης, ρευματολόγος δρ Ιβάν Σιρίνσκι, επισημαίνει ότι η οστεοαρθρίτιδα αποτελεί σύνθετη νόσο, για την οποία εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμένες αποτελεσματικές φαρμακευτικές επιλογές.

Όπως εξηγεί, αρκετές θεραπευτικές προσεγγίσεις που αρχικά δημιούργησαν προσδοκίες δεν κατάφεραν τελικά να αποδείξουν σημαντικό κλινικό όφελος.

Ο ίδιος αναφέρει ότι δεν θα συνιστούσε συστηματικά συμπληρώματα κουρκουμά σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος.

Τονίζει, ωστόσο, ότι όταν ένας ασθενής ενδιαφέρεται για τη λήψη τους, είναι σημαντικό να ενημερώνεται τόσο για τα πιθανά οφέλη όσο και για τις αβεβαιότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους.

Τι γνωρίζουμε για την ασφάλεια

Η νέα ανασκόπηση δεν κατέληξε σε ασφαλή συμπεράσματα για τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες των συμπληρωμάτων κουρκουμά.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν τις διαθέσιμες πληροφορίες για ανεπιθύμητα συμβάντα, σοβαρές παρενέργειες και διακοπή της λήψης των συμπληρωμάτων, αλλά έκριναν ότι η βεβαιότητα των στοιχείων ήταν πολύ χαμηλή.

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να εξαχθεί αξιόπιστο συμπέρασμα ούτε ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι απολύτως ασφαλή ούτε ότι προκαλούν συχνά σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Επιπλέον, οι μελέτες είχαν διάρκεια έως τρεις μήνες, γεγονός που δεν επιτρέπει την αξιολόγηση της μακροχρόνιας χρήσης τους.

Η διάκριση ανάμεσα στον κουρκουμά που χρησιμοποιείται ως μπαχαρικό και στα συμπληρώματα που περιέχουν συμπυκνωμένα εκχυλίσματα ή υψηλότερες ποσότητες κουρκουμίνης είναι σημαντική.

Τα ευρήματα της ανασκόπησης αφορούν τα συμπληρώματα και όχι τη συνηθισμένη χρήση του κουρκουμά στο φαγητό.

Τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα

Η οστεοαρθρίτιδα είναι μία από τις συχνότερες χρόνιες παθήσεις των αρθρώσεων και προκαλεί πόνο, δυσκαμψία και περιορισμό της κινητικότητας.

Παρότι δεν υπάρχει θεραπεία που να εξαλείφει τη νόσο, η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητα των ασθενών.

Η συστηματική, κατάλληλα προσαρμοσμένη σωματική δραστηριότητα, η μυϊκή ενδυνάμωση, η διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους και, όπου χρειάζεται, η φαρμακευτική αντιμετώπιση αποτελούν βασικές επιλογές διαχείρισης της πάθησης.

Οι συγγραφείς της ανασκόπησης υπογραμμίζουν ότι απαιτούνται μεγαλύτερες και καλύτερα σχεδιασμένες κλινικές μελέτες, διάρκειας άνω των τριών μηνών, προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν ορισμένα σκευάσματα κουρκουμά μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικό όφελος.