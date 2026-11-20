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Γιατί κάποιοι άνθρωποι βλέπουν τη χοληστερόλη τους να μειώνεται αισθητά όταν αλλάζουν διατροφή, ενώ άλλοι ακολουθούν παρόμοιες αλλαγές χωρίς το ίδιο αποτέλεσμα;

Νέα επιστημονική μελέτη από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ δείχνει ότι μέρος της απάντησης ενδέχεται να βρίσκεται στα γονίδιά μας.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από σχεδόν 21.000 γυναίκες, εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών, τη γενετική προδιάθεση και τα επίπεδα της LDL, της λεγόμενης «κακής» χοληστερόλης.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό JACC: Advances, έδειξαν ότι η επίδραση των κορεσμένων λιπαρών δεν ήταν ίδια για όλες τις συμμετέχουσες.

Οι γυναίκες με μεγαλύτερη γενετική προδιάθεση για αυξημένη LDL παρουσίαζαν ισχυρότερη συσχέτιση ανάμεσα στην κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών και τη χοληστερόλη τους.

Μάλιστα, στην ομάδα με την υψηλότερη γενετική επιβάρυνση, η μεγαλύτερη πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών συνδεόταν και με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Το εύρημα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ανατρέπει την αντίληψη ότι η κληρονομικότητα καθιστά τις αλλαγές στη διατροφή λιγότερο σημαντικές. Αντίθετα, για ορισμένους ανθρώπους με γενετική προδιάθεση, η διατροφή μπορεί να έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν, πάντως, ότι πρόκειται για παρατηρητική μελέτη και ότι τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν πως τα κορεσμένα λιπαρά είναι ακίνδυνα για όσους δεν έχουν αυξημένη γενετική προδιάθεση.

Η μελέτη ενισχύει την προοπτική μιας περισσότερο εξατομικευμένης προσέγγισης στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, χωρίς να αναιρεί τις ισχύουσες συστάσεις για περιορισμό των κορεσμένων λιπαρών.