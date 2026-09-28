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Τρεις αριθμούς που μπορούν να αποκαλύψουν έναν καρδιαγγειακό κίνδυνο πριν εμφανιστούν συμπτώματα καλούνται να γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι, μεταξύ αυτών και οι Κύπριοι: Την αρτηριακή τους πίεση, τη χοληστερόλη και το σάκχαρο στο αίμα.

Με αυτό το μήνυμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει την πρώτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προσυμπτωματικού Ελέγχου, από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου, και ταυτόχρονα προωθεί νέα σύσταση προς τα κράτη μέλη για τους καρδιαγγειακούς ελέγχους υγείας.

Σύμφωνα με τα επίσημα ευρωπαϊκά δεδομένα: οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκαλώντας 1,7 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, ενώ το οικονομικό τους κόστος ξεπερνά τα €282 δισ. ετησίως.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι περίπου 80% των καρδιαγγειακών παθήσεων μπορούν να προληφθούν μέσω της αντιμετώπισης παραγόντων κινδύνου, μεταξύ των οποίων η υψηλή αρτηριακή πίεση, η αυξημένη χοληστερόλη, το υψηλό σάκχαρο και η παχυσαρκία.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο και σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν σε δημοσιογραφική διάσκεψη την περασμένη εβδομάδα, ένας στους δέκα πολίτες ζει με καρδιακή πάθηση, ένας στους τρεις έχει πιθανότητα να πεθάνει από καρδιαγγειακή νόσο και ένας στους πέντε αντιμετωπίζει κίνδυνο πρόωρου θανάτου εξαιτίας καρδιαγγειακού νοσήματος.

Οι τρεις αριθμοί που πρέπει να γνωρίζουμε

Η πανευρωπαϊκή εκστρατεία «Know Your Numbers – Γνωρίστε τους αριθμούς σας» εστιάζει σε τρεις βασικούς δείκτες: πίεση, χοληστερόλη και σάκχαρο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι οι αυξημένες τιμές μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιοπάθειας, εγκεφαλικού επεισοδίου ή διαβήτη, συχνά χωρίς να υπάρχουν εμφανή συμπτώματα.

Στην επίσημη ενημέρωση της εκστρατείας αναφέρεται ως ιδανική αρτηριακή πίεση τιμή κάτω από 120/80 mmHg, ως επιθυμητή ολική χοληστερόλη τιμή κάτω από 5 mmol/L και ως ιδανική γλυκόζη νηστείας τιμή κάτω από 6,0 mmol/L. Η Κομισιόν διευκρινίζει ότι οι πολίτες πρέπει να συζητούν με γιατρό ή άλλο επαγγελματία υγείας τόσο για τους κατάλληλους ελέγχους όσο και για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους.

Η ευρωπαϊκή εκστρατεία αναφέρει ότι όλοι οι πολίτες άνω των 35 ετών πρέπει να ελέγχουν τακτικά τους συγκεκριμένους δείκτες, με τους τακτικούς ελέγχους να αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά τα 65. Αυξημένη προσοχή χρειάζεται επίσης όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό καρδιοπάθειας ή διαβήτη, κάπνισμα, αυξημένο βάρος, έλλειψη άσκησης ή άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες.

Και στην Κύπρο η εκστρατεία

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα δεν μένει όμως σε επίπεδο Βρυξελλών. Η Κύπρος περιλαμβάνεται στις χώρες όπου πραγματοποιούνται σχετικές δράσεις, με τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο να αναλαμβάνει παγκύπρια εκστρατεία ενημέρωσης από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ευρωπαϊκή καταχώριση της δράσης, τα κοινοτικά φαρμακεία θα προβάλλουν το υλικό της εκστρατείας, θα ενημερώνουν τους πολίτες για τους τρεις «σιωπηλούς» παράγοντες κινδύνου – αρτηριακή πίεση, χοληστερόλη και σάκχαρο – και θα μεταφέρουν το μήνυμα «Γνωρίστε τους αριθμούς σας» και μέσω ψηφιακού ενημερωτικού υλικού.

Στόχος 25% λιγότεροι πρόωροι θάνατοι

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προσυμπτωματικού Ελέγχου εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο «Safe Hearts – Ασφαλείς Καρδιές», μέσω του οποίου η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των πρόωρων θανάτων από καρδιαγγειακές παθήσεις κατά 25% μέχρι το 2035.

Τα κράτη μέλη καλούνται να αναπτύξουν καρδιαγγειακούς ελέγχους υγείας σε εθνικό επίπεδο, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό τόσο των παραγόντων κινδύνου όσο και της ίδιας της νόσου.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην πρόσβαση των ομάδων υψηλού κινδύνου και των ευάλωτων πληθυσμών. Στο τραπέζι μπαίνουν προγράμματα μέσα στις κοινότητες και κινητές μονάδες προσυμπτωματικού ελέγχου, ώστε η πρόληψη να φτάνει και σε πολίτες που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στις υφιστάμενες υπηρεσίες. Η κατεύθυνση αυτή είχε ήδη περιληφθεί στο ευρωπαϊκό σχέδιο «Safe Hearts».