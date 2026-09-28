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Είναι δικαίωμα του Αβέρωφ Νεοφύτου να τοποθετείται όπως θέλει, δήλωσε πριν τη συνεδρίαση της ηγεσίας του ΔΗΣΥ η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, στον απόηχο της εξαγγελίας υποψηφιότητας του τέως προέδρου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές.
Σε σύντομο σχόλιο στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», είπε πως ο ΔΗΣΥ έχει υποχρέωση να ακολουθήσει το καταστατικό και τις διαδικασίες.
«Ως πρόεδρος του κόμματος και θεματοφύλακας του Καταστατικού αυτό θα πράξω», υπογράμμισε η Αννίτα Δημητρίου.
Η συνεδρίαση της ηγεσίας του ΔΗΣΥ άρχισε στις 13:00 και βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα τεθεί η εξαγγελία του Αβέρωφ Νεοφύτου.
Σε χθεσινή του ανακοίνωση, ο ΔΗΣΥ ανέφερε ότι η μοναδική οδός για τη διεκδίκηση του χρίσματος του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι οι θεσμοθετημένες καταστατικές διαδικασίες του κόμματος, προσθέτοντας ότι ο κ. Νεοφύτου γνωρίζει τη σημασία των διαδικασιών και της συλλογικής απόφασης.
Δείτε τη δήλωση της
Εικόνες από την Πινδάρου, πριν τη συνεδρίαση της ηγεσίας του ΔΗΣΥ