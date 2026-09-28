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Η νέα συλλεκτική κυκλοφορία της Mattel συμπίπτει με μια επετειακή χρονιά για τον Ken της Barbie, ο οποίος συμπληρώνει 65 χρόνια από την πρώτη του εμφάνιση το 1961, σύμφωνα με την εταιρεία.

Τέσσερα βραβεία Grammy, δεκαετίες στις σκηνές όλου του κόσμου, κινηματογραφικές εμφανίσεις σε μεγάλες παραγωγές. Και τώρα ο Λένι Κράβιτς προσθέτει στο βιογραφικό του μια διάκριση που ούτε ο ίδιος δεν είχε φανταστεί: γίνεται επίσημη κούκλα Ken και μπαίνει στο σύμπαν της Barbie.

Ο ερμηνευτής του «American Woman» είναι η πιο πρόσφατη διασημότητα που μεταμορφώνεται σε παιχνίδι. Η μινιατούρα του φορά μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας του: ένα εφαρμοστό αμάνικο μπλουζάκι, εντυπωσιακά κοσμήματα και, φυσικά, τα τατουάζ του σε κοινή θέα.

Εξίσου εμφανείς είναι και οι κοιλιακοί του, μια λεπτομέρεια που δεν πέρασε απαρατήρητη. Η νέα κούκλα διατίθεται σε μεγάλες αλυσίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα, μεταξύ των οποίων η Walmart και η Amazon, με τιμή περίπου 70 δολάρια.

Η κυκλοφορία δεν είναι τυχαία

Η κυκλοφορία δεν είναι τυχαία. Έρχεται τη χρονιά που η Barbie γιορτάζει τα 65 χρόνια του Ken, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του το 1961, σύμφωνα με την εταιρεία. Από τότε ο αιώνιος σύντροφος της Barbie έχει αποκτήσει το δικό του φανατικό κοινό συλλεκτών, με τις ειδικές εκδόσεις να προκαλούν κάθε φορά αίσθηση.

Αρκεί να ρωτήσει κανείς τον Λεμπρόν Τζέιμς. Ο σταρ του μπάσκετ έγινε η πρώτη διασημότητα που τιμήθηκε με τον τίτλο του «Kenbassador», όταν κυκλοφόρησε η δική του κούκλα Ken το 2025. Εκείνη εξαφανίστηκε γρήγορα από τα ράφια και σήμερα εμφανίζεται σε πλατφόρμες μεταπώλησης όπως το StockX, επιβεβαιώνοντας ότι οι κούκλες διασημοτήτων μπορούν να γίνουν περιζήτητα συλλεκτικά αντικείμενα.

Ταιριάζει γάντι σε αυτή τη σειρά

Ο Κράβιτς ταιριάζει γάντι σε αυτή τη σειρά. Εμφανίστηκε στη μουσική σκηνή το 1989 με το άλμπουμ «Let Love Rule» και εξελίχθηκε σε ένα από τα λαμπερότερα αστέρια της ροκ. Η πορεία του όμως δεν περιορίστηκε στη μουσική, αφού εμφανίστηκε και σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, όπως το «Hunger Games». Όλα αυτά, σύμφωνα με τη Mattel, αποτέλεσαν την έμπνευση για τον νέο «Kenbassador».

Ο αντιπρόεδρος της Mattel και επικεφαλής της Barbie, Νέιθαν Μπέιναρντ, εξήγησε σε ανακοίνωσή του το σκεπτικό της επιλογής. «Καθώς συνεχίζουμε να γιορτάζουμε φέτος τα 65 χρόνια του Ken, είμαστε εξαιρετικά ενθουσιασμένοι που αναγνωρίζουμε τον Λένι Κράβιτς ως τον δεύτερο τιμώμενο της συλλογής Barbie Signature Kenbassadors», ανέφερε. «Από τη μουσική του, που ξεπερνά τα όρια των ειδών, μέχρι την ατρόμητη προσέγγισή του στο προσωπικό στυλ, ο Λένι χρησιμοποιεί τη φωνή του για να υπερασπιστεί τη μοναδικότητα του καθενός, ενθαρρύνοντας και τους άλλους να κάνουν το ίδιο».

Όπως πρόσθεσε, η εταιρεία είναι περήφανη που τιμά τη διαρκή επιρροή του καλλιτέχνη στο στυλ και στον πολιτισμό μέσα από αυτή την κούκλα, δίνοντας στους θαυμαστές έναν νέο τρόπο να γιορτάσουν έναν δημιουργό του οποίου η αυθεντικότητα εξακολουθεί να εμπνέει γενιές.

«Η Barbie είναι θεσμός»

Ο ενθουσιασμός όμως δεν είναι μονομερής. Ο ίδιος ο ροκ σταρ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την ένταξή του στη θρυλική σειρά παιχνιδιών. «Η Barbie είναι θεσμός και, όταν μεγάλωνα, δεν θα μπορούσα ποτέ να το φανταστώ αυτό», δήλωσε. «Το να με επιλέξει η Mattel ως Kenbassador, μόλις τον δεύτερο στην ιστορία, είναι τιμή και κάτι εντελώς σουρεαλιστικό».

Η δήλωσή του έχει κάτι από την αθωότητα του παιδιού που κάποτε κοίταζε τις βιτρίνες των παιχνιδάδικων, ενώ ταυτόχρονα αποτυπώνει τη θέση του Κράβιτς στην ποπ κουλτούρα. Πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που έχει καλλιεργήσει με συνέπεια μια εικόνα απόλυτα αναγνωρίσιμη, με τα σκούρα γυαλιά, τα κοσμήματα και τη χαλαρή, σχεδόν ανέμελη κομψότητα, που τον έχουν μετατρέψει σε σύμβολο στυλ πολύ πέρα από τα όρια της μουσικής.

Όσοι θέλουν να αποκτήσουν τη νέα κούκλα Ken με τα χαρακτηριστικά του Λένι Κράβιτς ίσως χρειαστεί να κινηθούν γρήγορα. Η κυκλοφορία έχει ήδη πυροδοτήσει συζητήσεις ανάμεσα στους συλλέκτες της Barbie σε πλατφόρμες όπως το X και το Reddit.

Και αν η ιστορία των κούκλων διασημοτήτων αποτελεί οποιαδήποτε ένδειξη, όπως σχολιάζει με λογοπαίγνιο το Rolling Stone παραπέμποντας στη γνωστή επιτυχία του καλλιτέχνη, ο νέος Ken δεν θα αργήσει να κάνει… «Fly Away» από τα ράφια.

iefimerida.gr