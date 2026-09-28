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Συντονισμένη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το αυξημένο κόστος ενέργειας και λιπασμάτων ζήτησε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χρίστος Σενέκης, υπογραμμίζοντας τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ, κατά την προσέλευσή του στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός ανέφερε ότι η κλιματική αλλαγή, η αύξηση του κόστους παραγωγής και οι ζωονόσοι απαιτούν ουσιαστική ευρωπαϊκή παρέμβαση.

«Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί ουσιαστική και επαρκή στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε.

Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκεται η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027, μαζί με ζητήματα που επηρεάζουν την παραγωγή τροφίμων και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού αγροτικού τομέα.

Επαρκή χρηματοδότηση για τη νέα ΚΑΠ ζητούν τα κράτη μέλη

Ο Ιρλανδός Υπουργός Γεωργίας, Τροφίμων και Θάλασσας και προεδρεύων του Συμβουλίου, Μάρτιν Χέιντον, δήλωσε ότι τα κράτη μέλη συμφωνούν στην ανάγκη για μια επαρκώς χρηματοδοτούμενη ΚΑΠ.

Όπως εξήγησε, η νέα πολιτική πρέπει να στηρίζει τα εισοδήματα των αγροτών, τον ρόλο τους στην παραγωγή τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την ανθεκτικότητα της υπαίθρου.

Στόχος της ιρλανδικής προεδρίας είναι η επίτευξη μερικής γενικής προσέγγισης έως τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Ο κ. Χέιντον χαρακτήρισε τον στόχο φιλόδοξο, αλλά εφικτό, υπό την προϋπόθεση συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

«Οι αγρότες δεν μπορούν να γίνουν πράσινοι αν είναι στο κόκκινο οικονομικά», ανέφερε, υπενθυμίζοντας τη συμβολή τους στην περιβαλλοντική ανθεκτικότητα στο πλαίσιο των προηγούμενων ΚΑΠ.

Λιπάσματα, ξηρασία και αποθεματικό κρίσεων

Στο γεύμα εργασίας, οι υπουργοί θα συζητήσουν το σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα, προκειμένου να δώσουν πολιτική κατεύθυνση στα μακροπρόθεσμα στοιχεία του. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού και η αντιμετώπιση του κόστους εισροών για τους αγρότες.

Οι απογευματινές εργασίες θα επικεντρωθούν στις επιπτώσεις της ξηρασίας και των ακραίων καιρικών φαινομένων στην ευρωπαϊκή παραγωγή τροφίμων. Θα εξεταστούν επίσης η στήριξη από την Κομισιόν και οι δυνατότητες αλληλοϋποστήριξης των κρατών μελών.

Αναφερόμενος στην ανάγκη ύπαρξης αποθεματικού κρίσεων, ο κ. Χέιντον προειδοποίησε ότι «μία κρίση μπορεί να αδειάσει το αποθεματικό». Πρόσθεσε ότι και το ζήτημα των ασφαλίσεων είναι επίκαιρο και θα συζητηθεί στο Συμβούλιο.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι η αλληλεγγύη προς την Ουκρανία παραμένει κεντρική προτεραιότητα της ιρλανδικής προεδρίας, σημειώνοντας ότι στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει και η Υπουργός Αγροτικής Πολιτικής και Τροφίμων της Ουκρανίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ