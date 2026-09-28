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Νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αναμένεται να τεθεί ενώπιον του επόμενου Υπουργικού Συμβουλίου, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, σημειώνοντας ότι εξετάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις πέρα από τα υφιστάμενα μέτρα.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι προτεραιότητα παραμένει η στοχευμένη στήριξη των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων και των ευάλωτων ομάδων, χωρίς να αποκλείει οριζόντια μέτρα όπου η στοχευμένη εφαρμογή δεν είναι εφικτή.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τις συντεχνίες ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ-ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ στο Προεδρικό Μέγαρο, στην οποία συμμετείχε ο κ. Κεραυνός.

«Η Κυβέρνηση επεξεργάζεται κάποια πακέτα και στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο θα υπάρχει κάποιο πακέτο», είπε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενό του.

Στοχευμένες παρεμβάσεις, με περιθώριο για οριζόντια μέτρα

Ο κ. Κεραυνός δήλωσε ότι η Κυβέρνηση αξιολογεί διαρκώς την κατάσταση και θα συνεχίσει να στηρίζει τα κοινωνικά στρώματα, με ιδιαίτερη έμφαση στους περισσότερο ευάλωτους κατά την περίοδο των κρίσεων.

Ερωτηθείς εάν τα μέτρα θα είναι οριζόντια, διευκρίνισε ότι βασικός στόχος είναι να έχουν στοχευμένο χαρακτήρα.

«Βέβαια, στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι αδύνατον, παίρνουν και έναν οριζόντιο χαρακτήρα, γιατί κάποια προβλήματα αφορούν και όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

«Η Κύπρος θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο»

Απαντώντας σε ερώτηση για το ευρωπαϊκό μοντέλο οικονομικών μέτρων, ο Υπουργός υποστήριξε ότι η Κύπρος έχει ξεπεράσει πολλές άλλες χώρες ως προς τις παρεμβάσεις και την κοινωνική πολιτική που εφαρμόζει.

Κατά την εκτίμησή του, η χώρα θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο στην αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Κληθείς να τοποθετηθεί για την επιβολή οροφής στις τιμές πετρελαίου στην Ιταλία, ανέφερε ότι η κυπριακή Κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα εδώ και δύο χρόνια, τα οποία χαρακτήρισε «πολύ πιο βελτιωμένα» από εκείνα άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Η τοποθέτηση για την προγραμματισμένη διαμαρτυρία

Σε ερώτηση για τη διαμαρτυρία που προγραμματίζεται το απόγευμα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Κεραυνός αναγνώρισε το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν και να εκφράζουν τα αιτήματά τους.

«Νομίζω ότι είμαστε σε ένα κράτος δικαίου, σε μια δημοκρατία, και ο καθένας, βεβαίως, μπορεί να διαδηλώνει και να εκφράζει και τα αιτήματά του και τα συναισθήματά του», δήλωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ