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Την άμεση εξέταση μείωσης του ΦΠΑ στο γεωργικό πετρέλαιο, ακόμη και προσωρινής εφαρμογής μηδενικού συντελεστή, ζητεί από την Κυβέρνηση ο Γενικός Γραμματέας του Παναγροτικού, Αναστάσης Γιαπάνης, ενόψει της έναρξης της νέας καλλιεργητικής περιόδου και της σποράς.

Σε γραπτή δήλωσή του, προτείνει το μέτρο να ισχύσει για όσο διάστημα παραμένουν έντονες οι πιέσεις στο κόστος παραγωγής. Παράλληλα, καλεί την Κυβέρνηση να εξετάσει κάθε πρόσθετη παρέμβαση που θα μπορούσε να μειώσει ουσιαστικά την τιμή του πετρελαίου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για γεωργικούς σκοπούς.

Ο κ. Γιαπάνης υπογραμμίζει την ανάγκη ταχείας αντιμετώπισης του ζητήματος, ώστε οι γεωργοί να ξεκινήσουν τη νέα καλλιεργητική περίοδο με χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη ασφάλεια για τη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας.

Αίτημα για στοχευμένη παρέμβαση

Σύμφωνα με τον Παναγροτικό, τα οριζόντια μέτρα στήριξης δεν επαρκούν στην παρούσα συγκυρία. Η οργάνωση ζητεί στοχευμένη και άμεση παρέμβαση στο γεωργικό πετρέλαιο, με στόχο τον περιορισμό του κόστους παραγωγής και την προστασία της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Ο Γενικός Γραμματέας επισημαίνει ότι οι γεωργοί δεν μπορούν να μετακυλήσουν εύκολα τις αυξήσεις του κόστους στις τιμές των προϊόντων τους.

Η στήριξή τους, καταλήγει, αποτελεί πέρα από μέτρο κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής, επένδυση στην εγχώρια παραγωγή, την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατήρηση της γεωργίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ