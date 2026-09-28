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Στους 121.646 τόνους διαμορφώθηκαν οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2026, καταγράφοντας ετήσια μείωση 1,4%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Η υποχώρηση συνοδεύτηκε από μειωμένες προμήθειες καυσίμων σε αεροπλάνα και χαμηλότερες πωλήσεις ασφάλτου, πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης. Αντίθετα, αύξηση παρουσίασαν, μεταξύ άλλων, οι πωλήσεις βενζίνης και οι προμήθειες σε πλοία.

Σε επίπεδο οκταμήνου, οι συνολικές πωλήσεις διατήρησαν θετικό πρόσημο, σημειώνοντας άνοδο 0,6% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025.

Πτώση στα αεροπορικά καύσιμα, άνοδος στη βενζίνη

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα μειώθηκαν κατά 6,1%. Πτώση καταγράφηκε επίσης στις πωλήσεις ασφάλτου κατά 23,9%, πετρελαίου θέρμανσης κατά 9,2% και πετρελαίου κίνησης κατά 1,6%.

Στον αντίποδα, οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία αυξήθηκαν κατά 3,1%, ενώ ανοδικά κινήθηκαν οι πωλήσεις υγραερίου κατά 8,6%, ελαφρού μαζούτ κατά 4,9% και βενζίνης κατά 1,5%.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών παρουσίασαν οριακή ετήσια αύξηση 0,2%, φτάνοντας τους 54.704 τόνους.

Μείωση 15,3% σε σχέση με τον Ιούλιο

Σε μηνιαία βάση, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών υποχώρησαν κατά 15,3% έναντι του Ιουλίου 2026.

Οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης μειώθηκαν κατά 25,5% και της βενζίνης κατά 12,7%. Οι προμήθειες σε αεροπλάνα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, με οριακή πτώση 0,4%, ενώ οι προμήθειες σε πλοία αυξήθηκαν κατά 3,3%.

Παράλληλα, τα συνολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Αυγούστου ήταν αυξημένα κατά 21,2% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.