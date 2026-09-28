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Άνοδο άνω του 2,5% καταγράφει το Brent, πλησιάζοντας τα 107 δολάρια το βαρέλι, μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της ιρανικής πρότασης αποκλιμάκωσης, η οποία προέβλεπε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Το συμβόλαιο Brent παραδόσεως Νοεμβρίου ενισχύεται κατά 2,51%, στα 106,94 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI), παράδοσης του ίδιου μήνα, σημειώνει άνοδο 1,69%, στα 94,10 δολάρια.

Η απόρριψη της πρότασης για το Ορμούζ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal το Σάββατο, το οποίο επικαλείται ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στους συμβούλους του ότι αναμένει επανέναρξη των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε στη συνέχεια σε δημοσιογράφους ότι απέρριψε την πρόταση, δηλώνοντας: «Έκαναν μια πρόταση, αλλά την απέρριψα».

Τι είχε προτείνει η Τεχεράνη

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, είχε προτείνει την Παρασκευή να ανοίξει ξανά η κρίσιμη ναυτιλιακή οδός και να επανεκκινήσουν οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον εντός επτά ημερών, εφόσον η κυβέρνηση Τραμπ αποδεχόταν τους όρους της Τεχεράνης.

Παράλληλα, η συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία στην Υεμένη ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αναχαίτισε βλήματα που εκτόξευσαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι.