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Περίπου 260 μετανάστες, ανάμεσά τους 17 παιδιά, διασώθηκαν ανοιχτά της Μαυριτανίας, έπειτα από μία εβδομάδα στη θάλασσα χωρίς επαρκή τροφή και καύσιμα, σύμφωνα με την ακτοφυλακή της χώρας.

Οι μετανάστες, που επέβαιναν σε δυο σκάφη τα οποία αναχώρησαν από την Μπανζούλ, στην Γκάμπια, βρίσκονταν οι περισσότεροι σε κατάσταση σοκ, καθώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με έλλειψη τροφής, προβλήματα με τα καύσιμα και με την πλοήγηση, διευκρίνισε η ακτοφυλακή σε ανακοίνωσή της.

Οι διασωθέντες εντοπίστηκαν χθες στα ανοικτά της Νουαξότ, της μαυριτανικής πρωτεύουσας, αφού πέρασαν περίπου μια εβδομάδα στη θάλασσα, ανέφερε η ίδια πηγή.

Στους ανθρώπους που διασώθηκαν περιλαμβάνονταν 132 υπήκοοι Σενεγάλης, 120 υπήκοοι Γκάμπιας, 4 υπήκοοι Γουινέας και μερικοί ακόμη υπήκοοι χωρών της δυτικής Αφρικής, πάντα σύμφωνα με τη μαυριτανική ακτοφυλακή.

Πέρα από τα 17 παιδιά, ανάμεσα στους επιβαίνοντες στα πλεούμενα ήταν 61 γυναίκες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Εδώ και χρόνια, χιλιάδες άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νέοι, προσπαθούν μέσω επικίνδυνων διαδρομών στον Ατλαντικό, με πλεούμενα συχνά υπερφορτωμένα και συνήθως σε πολύ κακή κατάσταση, να φτάσουν στην Ευρώπη μέσω των Κανάριων νησιών.

Πολλοί από αυτούς φεύγουν για να γλιτώσουν από την ανέχεια κι επιλέγουν να ταξιδέψουν παράτυπα, καθώς ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειώσει κατά πολύ τις θεωρήσεις διαβατηρίων που χορηγούν κι εντείνουν τους ελέγχους στα σύνορά τους.

protothema.gr