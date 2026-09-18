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Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στη Θέουτα, όταν χιλιάδες μετανάστες βγήκαν στους δρόμους, την ώρα που οι ισπανικές αρχές επιχειρούσαν να τους μεταφέρουν από τις παραλίες σε νέο χώρο φιλοξενίας κοντά στο λιμάνι της πόλης.

Η αστυνομία άρχισε από τις 6:30 το πρωί (τοπική ώρα) να συγκεντρώνει τους μετανάστες, σύμφωνα με πηγή της ισπανικής κυβέρνησης στη Θέουτα.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς επικράτησε ένταση, καθώς μεγάλα πλήθη συνωστίζονταν και έσπευδαν να εξασφαλίσουν μία θέση στον νέο καταυλισμό, έπειτα από εβδομάδες διαμονής στις παραλίες.

🇪🇸🇲🇦 FLASH | Tensions à Ceuta où des milliers de migrants ont tenté de rejoindre le port de l'enclave espagnol par crainte de ne pas obtenir l’une des 1700 places disponibles dans le nouveau camp mis en place par les autorités, poussant les forces de l’ordre à demander des… — Cerfia (@CerfiaFR) September 18, 2026

Αγώνας δρόμου για μια θέση στη νέα δομή

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι υπάρχουν σκηνές για περίπου 1.700 άτομα. Ο χώρος διαθέτει κρεβάτια και ντους.

Βίντεο δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν στους δρόμους προς τον νέο καταυλισμό, φωνάζοντας και πανηγυρίζοντας.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η Εθνική Αστυνομία και μονάδες αντιμετώπισης ταραχών χρειάστηκε να επέμβουν για να περιορίσουν την ένταση, ενώ αναφέρθηκε και χρήση δακρυγόνων.

Η ισπανική κυβέρνηση προχώρησε στη μεταφορά παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών.

Περίπου 13.000 παραμένουν στη Θέουτα

Η κρίση ξεκίνησε στα τέλη Ιουλίου, όταν δεκάδες χιλιάδες μετανάστες πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο προς τη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική. Οι περισσότεροι επέστρεψαν, όμως περίπου 13.000 άνθρωποι παρέμειναν στην περιοχή, με πολλούς να κοιμούνται πλέον σε πρόχειρες συνθήκες στις παραλίες.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, έχει δεχθεί έντονη κριτική για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης. Ο ίδιος, ωστόσο, αρνείται ότι η κυβέρνησή του διαχειρίστηκε λανθασμένα την κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι οι αρχές, απλώς, δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στον τεράστιο αριθμό των αφίξεων.

Σε τηλεοπτική εκπομπή στις 14 Σεπτεμβρίου, ο Σάντσεθ παραδέχθηκε ότι οι αρχές είχαν κατακλυστεί από τον αριθμό των ανθρώπων που έφτασαν στη Θέουτα. Είπε ότι η κυβέρνηση ελπίζει να έχει θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο έως το τέλος του έτους και ζήτησε υπομονή από τους περίπου 84.000 κατοίκους της πόλης.

Momentos de tensión y caos en el traslado de inmigrantes a las nuevas instalaciones del puerto de Ceuta



📹 @LNvillaveiran pic.twitter.com/ZlgYu4C1vc — EL MUNDO (@elmundoes) September 18, 2026

Τι γνώριζαν οι ισπανικές αρχές;

Ο Σάντσεθ κλήθηκε επίσης να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζε η κυβέρνησή του πριν από τη μαζική άφιξη των μεταναστών.

Αρχικά, οι ισπανικές αρχές υποστήριζαν ότι δεν είχαν λάβει καμία προειδοποίηση. Η κυβερνητική αντιπροσωπεία στη Θέουτα είχε δηλώσει στις 25 Αυγούστου ότι δεν διέθετε πληροφορίες για το τι επρόκειτο να συμβεί στις 30 Ιουλίου.

Στη συνέχεια, όμως, η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα 40 απόρρητες επικοινωνίες, οι οποίες έδειχναν ότι το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών της Ισπανίας (CNI) είχε προειδοποιήσει στις 29 Ιουλίου για οργανωμένες προσπάθειες εισόδου στη Θέουτα από ξηρά και θάλασσα.

Σε μία από τις επικοινωνίες γινόταν αναφορά σε κάλεσμα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για μαζική απόπειρα διέλευσης το επόμενο βράδυ, ενώ το CNI είχε ενημερώσει σχετικά και τις μαροκινές υπηρεσίες πληροφοριών, αναμεταδίδει η Daily Mail.

Ο Σάντσεθ απέρριψε, πάντως, την άποψη ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα αποτελούσαν επίσημη προειδοποίηση γι’ αυτό που επρόκειτο να συμβεί.

«Τα WhatsApp δεν αποτελούν απόδειξη ότι υπήρξε προειδοποίηση, το αντίθετο», δήλωσε.

Φόβοι για ασφάλεια

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, κάτοικοι της Θέουτα εκφράζουν φόβους για την ασφάλειά τους, καθώς αναφέρονται καθημερινά περιστατικά βίας, μεταξύ άλλων επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών.

Η εισαγγελέας της Θέουτα, Σίλβια Ρόχας, έκανε λόγο για «εκθετική αύξηση» εγκλημάτων, μεταξύ των οποίων σεξουαλικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών σε βάρος ανηλίκων.

Ειδικοί σε θέματα δημόσιας ασφάλειας έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι υπάρχει κίνδυνος για εκτεταμένα βίαια επεισόδια.

Παράλληλα, οι υγειονομικές συνθήκες στους αυτοσχέδιους καταυλισμούς χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα δύσκολες. Ένας Μαροκινός έφηβος βρέθηκε αυτή την εβδομάδα θετικός στην ευλογιά των πιθήκων και βρίσκεται σε απομόνωση, λαμβάνοντας θεραπεία. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον πέντε περιστατικά φυματίωσης μεταξύ των μεταναστών.

Ο περιφερειακός πρόεδρος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, έχει ζητήσει περισσότερη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζοντας την περιοχή «χύτρα ταχύτητας» που μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή.

«Η πόλη είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι ήταν πριν από αυτό το γεγονός. Οι κάτοικοι της Θέουτα έχουν χάσει τη χαρά τους και ο τρόπος ζωής τους έχει κλονιστεί πλήρως», δήλωσε σε ευρωβουλευτές.

iefimerida.gr