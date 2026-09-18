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Δίκιο έχει η Αλεξάνδρα Ατταλίδου σχετικά με τη διατύπωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού περί «νέου αρχαιολογικού μουσείου του Κυπριακού Ελληνισμού», με αφορμή την προγραμματισμένη συνάντηση της αρχιτέκτονα Θεώνης Ξάνθη με την ηγεσία του.

Στην περιγραφή ενός τόσο σημαντικού και κομβικού πολιτιστικού έργου, που αφηγείται την πολυχιλιετή ιστορία της Κύπρου, από την απώτερη προϊστορία και τη νεολιθική εποχή έως το τέλος της ρωμαϊκής περιόδου, τέτοιες επίσημες τοποθετήσεις είναι επιστημονικά ανεπίτρεπτες.

Δεν δικαιολογείται ούτε ως συντακτικό ολίσθημα. Η επικοινωνία ενός κρατικού φορέα οφείλει να περνά από στοιχειώδη έλεγχο, ιδίως όταν αγγίζει την ιστορία, την ταυτότητα και το πολιτικό πρόβλημα του τόπου.

Αν, πάλι, πρόκειται για συνειδητή επιλογή λέξεων, το πράγμα γίνεται χειρότερο. Μοιάζει να λέει ότι ανήκει αποκλειστικά σε συγκεκριμένη κοινότητα. Ένα μουσείο που ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία -κοινή πατρίδα όλων των κοινοτήτων του νησιού- δεν χρειάζεται ιδιοκτησιακούς προσδιορισμούς εθνοτικού χαρακτήρα. Με δεδομένο, μάλιστα, πως η επίσημη πολιτική της ΚΔ εξακολουθεί να διακηρύσσει τη λύση και την επανένωση, η διατύπωση αυτή προκαλεί και άσχημους συνειρμούς, λες και αποδεχτήκαμε ότι έχει παγιωθεί η διχοτόμηση.

Γ.Σαβ