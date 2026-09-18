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Σε μεταβατική περίοδο εισέρχεται το Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις επικείμενες εσωκομματικές εκλογές και τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, κατά την ορισμένη εκλογική προθεσμία εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από στελέχη του Κινήματος για τις θέσεις των Αντιπροέδρων, καθώς και για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου. Ωστόσο, δεν υπήρξε ενδιαφέρον για τη θέση του Προέδρου του Κινήματος.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής συζητήθηκε εκτενώς η απόφαση του Προέδρου του Κινήματος Νικόλα Προδρόμου, ο οποίος, έπειτα από εννέα χρόνια συνεχούς προσφοράς, επέλεξε να αποτραβηχτεί για ένα χρονικό διάστημα από την προεδρία, παραμένοντας, όπως αναφέρεται, ενεργά στο πλευρό του Κινήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σύσσωμη η ηγεσία εξέφρασε την καθολική της στήριξη προς τον Πρόεδρο και του απηύθυνε θερμή πρόσκληση να συνεχίσει να ηγείται. Ο ίδιος ζήτησε πίστωση χρόνου προκειμένου να λάβει τις τελικές του αποφάσεις, αίτημα το οποίο έγινε σεβαστό από το σύνολο της ηγεσίας.

Με γνώμονα τη διασφάλιση της ομαλότητας κατά τη διάρκεια της ολιγόμηνης μεταβατικής περιόδου, η Πολιτική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Τη θέση του Προέδρου του Κινήματος αναλαμβάνει προσωρινά ο μέχρι πρότινος Αναπληρωτής Πρόεδρος, Λευτέρης Θεοδώρου.

Καθήκοντα Αναπληρωτή Προέδρου αναλαμβάνει προσωρινά ο Αντώνης Πολυβίου.

Παράλληλα, κατά τη μεταβατική περίοδο προγραμματίζεται η πλήρης και ριζική ανασυγκρότηση όλων των επαρχιακών επιτροπών του Κινήματος.

Όπως αναφέρεται, η αναδιοργάνωση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου το Κίνημα να ενισχυθεί οργανωτικά και να προχωρήσει ομαλά, με απόλυτη ετοιμότητα, σε γενικές εκλογές για την ανάδειξη του συνόλου της ηγεσίας του.

Κλείνοντας, το Κίνημα εύχεται «καλή δύναμη» στα στελέχη που αναλαμβάνουν το συγκεκριμένο έργο και «καλό αγώνα στις επάλξεις».

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ακόμη ότι το Κίνημα συνεχίζει την πορεία του «με απόλυτη σταθερότητα, με τόλμη και αποφασιστικότητα», δηλώνοντας έτοιμο να υπερασπιστεί μέχρι τέλους τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες που πρεσβεύει.

«Στον αγώνα μας αυτό και στις νέες προκλήσεις κανείς δεν περισσεύει», αναφέρεται, με την ανακοίνωση να καταλήγει πως «αδιαπραγμάτευτοι στόχοι μας παραμένουν η πατρίδα και ο λαός μας, όπου είναι και θα παραμείνουν ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ».