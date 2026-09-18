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Μόλις δύο δολάρια ήταν αρκετά για να αλλάξουν τη ζωή ενός άγνωστου παίκτη του Powerball στο Ιλινόις, ο οποίος κέρδισε ένα από τα μεγαλύτερα τζακποτ στην ιστορία του παιχνιδιού.

Περισσότερο από έναν μήνα μετά την ιστορική κλήρωση της 12ης Αυγούστου, ο κάτοχος του δελτίου εμφανίστηκε και υπέβαλε επίσημα την αίτησή του για την είσπραξη του επάθλου.

Παρά το τεράστιο ποσό, η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη, καθώς η νομοθεσία του Ιλινόις του επιτρέπει να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Οι έξι αριθμοί που τον έκαναν πάμπλουτο

Το τυχερό δελτίο Powerball αγοράστηκε από το Hy-Vee Fast & Fresh στην πόλη Κουίνσι, στο δυτικό Ιλινόις και οι αριθμοί της κλήρωσης ήταν: 4 – 26 – 66 – 67 – 69 και Powerball 9.

Ο ίδιος ο νικητής αποκάλυψε ότι επέλεξε Quick Pick και πλήρωσε μόλις 2 δολάρια για μία σειρά αριθμών.

«Ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι μια αγορά 2 δολαρίων θα οδηγούσε σε ένα τζακποτ 1,04 δισ. δολαρίων», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας τη νίκη «ευλογία» και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την απρόσμενη εξέλιξη.

Μάλιστα, όταν είδε για πρώτη φορά ότι οι αριθμοί του ταίριαζαν, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι είχε κερδίσει.

«Στην αρχή δεν πίστευα ότι είχα κερδίσει, οπότε τηλεφώνησα σε ένα μέλος της οικογένειάς μου για να το επιβεβαιώσω», ανέφερε.

Ακόμη και μετά την επίσημη διεκδίκηση του επάθλου, όπως είπε, εξακολουθεί να επεξεργάζεται όσα συνέβησαν.

Δεν θα πάρει τελικά 1,04 δισ. δολάρια

Το εντυπωσιακό ποσό των 1,04 δισ. δολαρίων αφορά το τζακποτ σε περίπτωση καταβολής μέσω ετήσιων πληρωμών.

Ο νικητής επέλεξε την εφάπαξ καταβολή και έτσι θα λάβει 450,5 εκατ. δολάρια πριν από την παρακράτηση των φόρων.

Με την ομοσπονδιακή παρακράτηση 24%, το ποσό περιορίζεται περίπου στα 342,4 εκατ. δολάρια. Επιπλέον ομοσπονδιακοί φόροι μειώνουν περαιτέρω το ποσό, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, περίπου στα 283,8 εκατ. δολάρια.

Παράλληλα, το Ιλινόις θα παρακρατήσει περίπου 22,3 εκατ. δολάρια μέσω του πολιτειακού φόρου 4,95% στα κέρδη.

Ακόμη και μετά τις φορολογικές κρατήσεις, πάντως, πρόκειται για ένα ποσό που αλλάζει δραστικά τη ζωή του νικητή.

Το τζακποτ των 1,04 δισ. δολαρίων ήταν το μεγαλύτερο του Powerball για το 2026 και το όγδοο μεγαλύτερο στην ιστορία του παιχνιδιού.

«Θα ήθελα να του σφίξω το χέρι»

Το κατάστημα όπου αγοράστηκε το τυχερό δελτίο του Powerball είχε γίνει σημείο αναφοράς μετά την κλήρωση.

Ο διευθυντής του, Τζπμ Μάρσαλ, είχε δηλώσει ότι θεωρούσε πιθανό ο υπερτυχερός να είναι τακτικός πελάτης, καθώς η πλειονότητα των πελατών του καταστήματος είναι άνθρωποι που μένουν στην περιοχή.

Το ερώτημα, ωστόσο, παρέμενε: είχε επιστρέψει ο μυστηριώδης νικητής στο κατάστημα;

﻿Ο Μάρσαλ είχε εκφράσει την επιθυμία να τον γνωρίσει από κοντά: «Θα ήθελα τουλάχιστον να του σφίξω το χέρι», είχε πει, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να τον συναντήσει όταν θα πήγαινε να παραλάβει τα χρήματά του.

Το κατάστημα που πούλησε το νικητήριο δελτίο έλαβε, εξάλλου, μπόνους 500.000 δολαρίων.

Έτσι, ένα απλό δελτίο Powerball των 2 δολαρίων δεν άλλαξε μόνο τη ζωή ενός άγνωστου παίκτη, αλλά χάρισε και ένα σημαντικό ποσό στο κατάστημα που στάθηκε τυχερό να το πουλήσει.

iefimerida.gr