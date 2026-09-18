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Νέα αναβολή στη δίκη των δύο επιχειρηματιών 44χρόνων και 42 χρόνων, του 49χρονου υπόδικου καθώς και 45χρονης, οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι σε υπόθεση φερόμενης απόσπασης δεκάδων χιλιάδων ευρώ από 77χρονο.

Οι 4 παρουσιάστηκαν το πρωί της Παρασκευής (18/9) ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, αφού ήταν ορισμένη διαδικασία προκειμένου ν’ απαντήσουν εάν παραδέχονται ή όχι ενοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Οι συνήγοροι τους, ωστόσο, ζήτησαν περαιτέρω στοιχεία σε σχέση με το μαρτυρικό υλικό, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες για την εμπλοκή των κατηγορουμένων και τον ρόλο που τους αποδίδεται σε κάθε κατηγορία. Γι’ αυτόν τον λόγο το δικαστήριο όρισε την 5η Οκτωβρίου ως την ημερομηνία κατά την οποία οι κατηγορούμενοι θ’ απαντήσουν εάν παραδέχονται ή όχι ενοχή.

Οι τέσσερις κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος. Υπό κράτηση για την υπόθεση βρίσκονται ο 44χρονος επιχειρηματίας από τη Λάρνακα, καθώς ο 49χρονος υπόδικος, ο οποίος κατηγορείται, επιπρόσθετα, για βασανισμούς πολιτών σε παράνομο καζίνο στην Πύλα, καθώς και για τους πυροβολισμούς της 17ης Ιανουαρίου στη Λάρνακα.

Ο 44χρονος είναι κατηγορούμενος εξάλλου και σε υπόθεση φερόμενου επηρεασμού μάρτυρα για τα επεισόδια και τη ρίψη πυροβολισμών στις 17 Ιανουαρίου στο κέντρο της Λάρνακας. Ελεύθεροι, υπό όρους, είναι ο 42χρονος επιχειρηματίας από τη Λευκωσία και η 45χρονη.

Υπενθυμίζεται πως οι 4 κατηγορούμενοι συνελήφθησαν έπειτα από την καταγγελία του 77χρονου ότι μεταξύ 2021 και 2024 του απέσπασαν μεγάλα χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με την καταγγελία του συνταξιούχου όλα ξεκίνησαν όταν, μαζί με τον γαμπρό του, πώλησαν δύο ακίνητα στην Πύλα αξίας €3 εκατ. σε εταιρεία, στην οποία είναι διευθυντής ο 42χρονος επιχειρηματίας από τη Λευκωσία.

Λίγο αργότερα, στην υπόθεση φέρεται να ενεπλάκη και ο 44χρονος. Σύμφωνα με τον συνταξιούχο, ο 44χρονος μαζί με τον 49χρονο υπόδικο, μεταξύ άλλων, τον έπεισαν να γίνει συνεταίρος τους σε πρακτορείο στοιχημάτων και του απέσπασαν συνολικά €49.000. Ο υπόδικος φέρεται, εν τω μεταξύ, να συνεργάστηκε με την 45χρονη και να του απέσπασαν πάνω από €150.000. Σ’ ό,τι αφορά στον επιχειρηματία από τη Λευκωσία φέρεται να πίεσε τον παραπονούμενο, με την βοήθεια των υπολοίπων, ώστε ν’ αλλάξει τη συμφωνία πώλησης των ακινήτων.