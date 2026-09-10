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Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν στην Ισπανία τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα για τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, καθώς αποκαλύπτουν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών είχαν εντοπίσει από την προηγουμένη καλέσματα για οργανωμένη μαζική είσοδο μεταναστών στον ισπανικό θύλακα. Η κυβέρνηση Σάντσεθ επιμένει, πάντως, ότι οι πληροφορίες αυτές δεν προέβλεπαν την πραγματική έκταση της κρίσης, ενώ η ΕΕ ανακοίνωσε έκτακτη χρηματοδότηση €114,7 εκατ. προς την Ισπανία.

Η ισπανική υπηρεσία πληροφοριών (CNI) είχε ενημερώσει ήδη από τις 29 Ιουλίου τις μαροκινές και τις αρχές της Θέουτα ότι κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλέσματα για μαζική διέλευση μεταναστών προς τον ισπανικό θύλακα την επόμενη ημέρα.

Οι αποκαλύψεις προέρχονται από περισσότερα από 40 έγγραφα ασφαλείας που αποχαρακτηρίστηκαν από την κυβέρνηση της Μαδρίτης, μετά τις έντονες πολιτικές πιέσεις που δέχθηκε ο Πέδρο Σάντσεθ για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η CNI είχε εντοπίσει ομάδες σε WhatsApp και Facebook που προωθούσαν την προσπάθεια εισόδου στη Θέουτα «τόσο κολυμπώντας όσο και μέσω του φράχτη» των συνόρων.

Η ισπανική υπηρεσία εκτιμούσε ότι περίπου 180.000 άνθρωποι είχαν λάβει σχετικά μηνύματα, ένα από τα οποία ανέφερε: «Όποιος θέλει να περάσει, αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία, την Ημέρα του Θρόνου, στις 30 Ιουλίου στις 8. Οι αρχές θα είναι απασχολημένες με τις εορταστικές εκδηλώσεις και τις παρελάσεις».

Παράλληλα, η CNI ενημέρωσε μέσω μηνυμάτων την κεντρική κυβερνητική αντιπροσωπεία στη Θέουτα και την ισπανική χωροφυλακή για τη δραστηριότητα στα κοινωνικά δίκτυα.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν μπορούσε να προβλέψει το μέγεθος της κρίσης

Ο Πέδρο Σάντσεθ είχε υποστηρίξει στο ισπανικό κοινοβούλιο ότι δεν υπήρχαν πληροφορίες που να προμήνυαν «το μέγεθος της κρίσης που θα βιώναμε» τις τελευταίες δύο ημέρες του Ιουλίου.

Λίγο πριν από τη δημοσιοποίηση των εγγράφων, ο Ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε στην ισπανική τηλεόραση ότι «η μαζική άφιξη μεταναστών δεν ήταν αναμενόμενη».

Η αντιπολίτευση, ωστόσο, υποστηρίζει ότι τα έγγραφα έρχονται σε αντίθεση με αυτή τη θέση.

«Είχαν την πληροφορία, είναι άμεσα υπεύθυνοι για την εισβολή στη Θέουτα και για όσους έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε η Έστερ Μουνιόθ από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα.

Ο Χόρχε Μπουξαδέ από το ακροδεξιό Vox υποστήριξε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι τα έγγραφα αποδεικνύουν πως ο Σάντσεθ «και η ομάδα του πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον του Αρείου Πάγου για προδοσία και εγκλήματα κατά της ασφάλειας».

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες δήλωσε ότι δεν γνώριζε κάποια έκθεση που «να μπορούσε να προβλέψει το μέγεθος όσων συνέβησαν στις 30 Ιουλίου».

Κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι τα έγγραφα δείχνουν πως οι διαθέσιμες πληροφορίες πριν από τη μαζική είσοδο δεν επέτρεπαν την πρόβλεψη της πραγματικής κλίμακας της κρίσης ούτε την έγκαιρη προετοιμασία της απαραίτητης αντίδρασης.

Περισσότεροι από 70.000 μετανάστες πέρασαν στη Θέουτα

Στις 30 και 31 Ιουλίου, περισσότεροι από 70.000 μετανάστες πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα, έναν από τους δύο μοναδικούς χερσαίους συνδέσμους της Ευρώπης με την Αφρική, μαζί με τη Μελίγια.

Πολλοί πέρασαν κολυμπώντας γύρω από τον συνοριακό φράχτη, ενώ σύμφωνα με τον δήμαρχο της Θέουτα τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της προσπάθειας.

Οι περισσότεροι επέστρεψαν στο Μαρόκο, όμως χιλιάδες παρέμειναν στον ισπανικό θύλακα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση Σάντσεθ, περίπου 5.000 άνθρωποι εξακολουθούσαν να βρίσκονται στη Θέουτα, ενώ οι τοπικές αρχές ανεβάζουν τον αριθμό έως και στους 10.000.

Πολλοί από αυτούς κοιμούνται σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς, στους δρόμους ή στις παραλίες, γεγονός που έχει προκαλέσει κοινωνική ένταση στην περιοχή. Κάτοικοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλεια, ενώ έχουν σημειωθεί περιστατικά καταστροφής καταλυμάτων και παρεμπόδισης παροχής βοήθειας.

Η ΕΕ στηρίζει την Ισπανία με 114,7 εκατ. ευρώ

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 114,7 εκατ. ευρώ προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα.

Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αγορά εξοπλισμού όπως θερμικές κάμερες και την ανάπτυξη επιπλέον προσωπικού.

Παράλληλα, η βοήθεια θα στηρίξει τις διαδικασίες επιστροφής ανθρώπων που βρίσκονται παράνομα στη Θέουτα, αλλά και τις δομές υποδοχής για ασυνόδευτους ανήλικους στον ισπανικό θύλακα.

Η σκιά του Μαρόκου

Η κρίση έχει προκαλέσει επίσης συζητήσεις για τον ρόλο του Μαρόκου, με αρκετούς στην Ισπανία να υποστηρίζουν ότι οι μαζικές αφίξεις διευκολύνθηκαν από τις μαροκινές αρχές.

Πρόσφατα διαρροή έκθεσης της ισπανικής αστυνομίας φέρεται να άφησε αιχμές για πιθανή εμπλοκή μαροκινών αστυνομικών, ωστόσο ο Σάντσεθ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν υπάρχει απόδειξη για συνενοχή του Ραμπάτ.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ Τριάνο, εκπρόσωπος της κεντρικής κυβέρνησης στη Θέουτα, αναφερόμενος στα μηνύματα που έστειλε η CNI στις 29 Ιουλίου, υποστήριξε ότι «δεν αποτελούσαν προειδοποίηση ή έκθεση», αλλά «μια απλή ανταλλαγή πληροφοριών».

protothema.gr