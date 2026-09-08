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Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι ισπανικές Αρχές υπό τον φόβο νέας έντασης στα σύνορα της Θέουτα. Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο καλέσματα από το Μαρόκο για μαζική κινητοποίηση στις 20 Σεπτεμβρίου, με κεντρικό σύνθημα την «ανάκτηση» της ισπανικής πόλης, καθώς και άλλων εδαφών που το Ραμπάτ θεωρεί ότι τελούν υπό ισπανικό έλεγχο.

Το ενδεχόμενο μιας νέας μαζικής απόπειρας εισόδου στη Θέουτα προκαλεί συναγερμό στη Μαδρίτη, καθώς η ημερομηνία της κινητοποίησης πλησιάζει και οι ισπανικές υπηρεσίες ασφαλείας προσπαθούν να διαπιστώσουν αν πρόκειται απλώς για μια νέα διαδικτυακή καμπάνια ή για προετοιμασία μιας νέας οργανωμένης κίνησης προς τα σύνορα.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά τα δραματικά γεγονότα της 30ής και 31ης Ιουλίου, όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα, προκαλώντας μια από τις σοβαρότερες μεταναστευτικές και συνοριακές κρίσεις των τελευταίων ετών.

«Πορεία οργής» με στόχο τη Θέουτα και τη Μελίγια

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αρχίσει να διακινούνται αφίσες και μηνύματα στα μαροκινά αραβικά, τα οποία καλούν σε μια «πορεία οργής» εναντίον της Θέουτα, της Μελίγια και άλλων ισπανικών εδαφών στη Βόρεια Αφρική.

Aφίσες και μηνύματα στα μαροκινά αραβικά στα social media καλούν σε μια «πορεία οργής» στις 20 Σεπτεμβρίου εναντίον της Θέουτα, της Μελίγια και άλλων ισπανικών εδαφών στη Βόρεια Αφρική

Σε ένα από τα μηνύματα γίνεται λόγος για «ανάκτηση της Θέουτα, της Μελίγια και όλων των κατεχόμενων εδαφών».

Η καμπάνια έχει λάβει διαστάσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με γνωστό Μαροκινό δημοσιογράφο να αναδημοσιεύει σχετικό υλικό. Σε βίντεο εμφανίζονται επίσης οπαδοί της MAS Φες να κρατούν πανό με το μήνυμα: «Θέουτα και Μελίγια, δύο πόλεις, μία πατρίδα».

🔴‼️ Policía, Guardia Civil y CNI, en alerta por la llamada en redes en Marruecos a "liberar Ceuta y Melilla" en una marcha el 20-S



CNI, CIFAS, Policía y Guardia Civil monitorizan los mensajes ante el riesgo de que la convocatoria trascienda las redes y genere más tensión en la… pic.twitter.com/xXURwl2SjR — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) September 5, 2026

Το αν η κινητοποίηση θα παραμείνει σε επίπεδο συνθημάτων ή θα μετατραπεί σε πραγματική κίνηση προς τα σύνορα είναι το μεγάλο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι ισπανικές υπηρεσίες.

Το CNI, η ισπανική υπηρεσία πληροφοριών, και η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών CIFAS παρακολουθούν την κατάσταση και εξετάζουν αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η διαδικτυακή κινητοποίηση αποκτά επιχειρησιακό χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής διοργανωτής ούτε συγκεκριμένο σημείο συγκέντρωσης ή προκαθορισμένη διαδρομή.

Για τις Αρχές, αυτό σημαίνει ότι μια συγκέντρωση μπορεί να εξελιχθεί απρόβλεπτα και να μετατραπεί σε προσπάθεια μαζικής πίεσης στα συνοριακά περάσματα.

Νωπές ακόμη οι μνήμες από το χάος του Ιουλίου

Η νέα απειλή έρχεται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία για τη Θέουτα.

Στις 30 και 31 Ιουλίου, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα, άλλοι πεζή και άλλοι κολυμπώντας, δημιουργώντας εικόνες πρωτοφανούς χάους.

Η ισπανική κυβέρνηση έχει υποστηρίξει ότι δεν είχε προειδοποιηθεί για το μέγεθος της κρίσης. Ωστόσο, έκθεση του ισπανικού Κέντρου Μετανάστευσης και Συνόρων (CENIF) χαρακτήρισε την είσοδο «σχεδιασμένη» και αναφέρθηκε σε «ενεργή καθοδήγηση» των μεταναστευτικών ροών προς τα συνοριακά περάσματα από μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας.

Η Μαδρίτη απορρίπτει, πάντως, ότι υπάρχει μέχρι σήμερα επαρκής τεκμηρίωση για να αποδοθεί η κρίση σε συγκεκριμένο «εγκέφαλο» ή σε κρατική επιχείρηση του Μαρόκου.

Την ίδια ώρα, η ισπανική δικαιοσύνη συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στη μαζική είσοδο.

Η Ισπανία αποχαρακτηρίζει τις απόρρητες αναφορές

Σε μια εξέλιξη που αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στην κρίση, η ισπανική κυβέρνηση προχωρά στον αποχαρακτηρισμό των αναφορών ασφαλείας που είχε λάβει πριν από τη μαζική είσοδο στη Θέουτα.

Τα έγγραφα αφορούν την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου και προέρχονται από το CNI, τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, την Αστυνομία, τη Guardia Civil και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι υπηρεσίες είχαν προειδοποιήσει την κυβέρνηση για το ενδεχόμενο μιας μεγάλης κλίμακας επιχείρησης.

Ceuta hoy en directo, última hora de la crisis migratoria: el Gobierno desclasifica hoy los informes de inteligencia sobre Ceuta en el Consejo de Ministros https://t.co/EE5tEU6Z3j — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 8, 2026

Ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, έχει επιμείνει ότι κανένα από τα έγγραφα που είχαν φτάσει στην κυβέρνηση δεν προέβλεπε ούτε την κλίμακα ούτε την πιθανότητα όσων τελικά συνέβησαν.

Από την άλλη πλευρά, η δικαστική έρευνα εξετάζει στοιχεία που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπήρξε οργανωμένη δράση από το εξωτερικό.

Ενισχύονται οι δυνάμεις ασφαλείας στη Θέουτα

Μετά την κρίση του Ιουλίου, η ισπανική κυβέρνηση έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας στη Θέουτα.

Περίπου 500 επιπλέον άνδρες της Guardia Civil έχουν αναπτυχθεί στον θύλακα, ο οποίος ήδη διέθετε δύναμη περίπου 1.100 ανδρών.

Παράλληλα, η ένταση έχει οδηγήσει σε νέα επεισόδια. Περισσότερα από 20 άτομα συνελήφθησαν μετά από περιστατικό στην παραλία Τραμπολίν, όπου, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, ομάδα μεταναστών πέταξε πέτρες εναντίον στρατιωτικής περιπόλου.

Οι Αρχές φοβούνται ότι μια νέα μαζική κινητοποίηση θα μπορούσε να πυροδοτήσει ακόμη μεγαλύτερη ένταση στην περιοχή.

Κρίσιμη ημερομηνία η 20ή Σεπτεμβρίου

Το βλέμμα των ισπανικών Αρχών είναι πλέον στραμμένο στην 20ή Σεπτεμβρίου.

Η ημερομηνία βρίσκεται μόλις τρεις ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στο Μαρόκο, γεγονός που έχει εντείνει την ανησυχία για το ενδεχόμενο να επιχειρηθεί εκμετάλλευση της αυξημένης παρουσίας των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας στα εκλογικά τμήματα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί ή ότι θα οδηγήσει σε νέα απόπειρα παραβίασης των συνόρων.

Το σενάριο, ωστόσο, είναι αρκετό για να έχει σημάνει συναγερμός στη Θέουτα.

iefimerida.gr