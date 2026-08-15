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Οι δυνάμεις ασφαλείας του Μαρόκου απέτρεψαν νέα προσπάθεια εκατοντάδων μεταναστών να περάσουν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Η νέα κινητοποίηση οργανώθηκε έπειτα από μηνύματα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καλούσαν σε δεύτερη απόπειρα διέλευσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επρόκειτο για νέα εκστρατεία παραπληροφόρησης, η οποία ήταν γνωστή εδώ και ημέρες.

Μετανάστες συγκεντρώθηκαν στην πόλη Καστιγιέχος, κοντά στα σύνορα με τη Θέουτα, και από περίπου τις 6 το πρωί άρχισαν να κινούνται προς τα σύνορα.

Βίντεο έδειξαν εκατοντάδες ανθρώπους να τρέχουν προς τον ισπανικό θύλακα.

🚨🚨🚨🚨 A pesar del gran despliegue de fuerzas de seguridad desplegado en #Fnideq #Marruecos cientos de subsaharianos a la carrera intentando llegar a la zona fronteriza con #Ceuta #Inmigracion #FronteraSur pic.twitter.com/3wzBJSB1oE — KARIM PRIM (@KARIMPRIM) August 15, 2026

Οι μαροκινές αρχές ανέπτυξαν μονάδες αντιμετώπισης ταραχών, ένοπλα οχήματα και ελικόπτερο για την επιτήρηση της περιοχής, μετέδωσε η ισπανική El Pais. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, οι αστυνομικοί καταδίωξαν τους μετανάστες και τους περικύκλωσαν περίπου τρία χιλιόμετρα από τη Θέουτα.

Σύμφωνα με πηγές των μαροκινών υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλείται το ισπανικό πρακτορείο EFE, 111 μετανάστες εμποδίστηκαν να περάσουν τα σύνορα, ενώ 61 άτομα συνελήφθησαν με την κατηγορία της υποκίνησης παράνομης μετανάστευσης.

Οι μετανάστες είχαν συγκεντρωθεί σε μια χαράδρα στη συνοικία Σεράμικα, την περιοχή που βρίσκεται πλησιέστερα στα σύνορα. Οι μαροκινές Αρχές τους απομάκρυναν με τη χρήση λεωφορείων, τα οποία ναύλωσαν για τον σκοπό αυτό και τους μετέφεραν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, ακόμη και στην Ουαρζαζάτ, σε απόσταση άνω των 800 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ισπανία.

cnn.gr