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Στο στόχαστρο των εισαγγελικών αρχών του Ιράν βρέθηκε θεατρική εταιρεία στην Τεχεράνη, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από παράσταση, στο οποίο ηθοποιός εμφανίζεται να ακουμπά το κεφάλι της στο στήθος του συμπρωταγωνιστή της. Για το περιστατικό έχει ήδη κινηθεί ποινική διαδικασία.

Οι αρχές έκριναν ότι η συγκεκριμένη σκηνή παραβιάζει τους «κοινωνικούς κανόνες» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπου η δημόσια σωματική επαφή μεταξύ ανδρών και γυναικών που δεν έχουν συγγενική σχέση απαγορεύεται, ακόμη και στο πλαίσιο καλλιτεχνικών παραστάσεων.

Η επίμαχη σκηνή προέρχεται από το θεατρικό έργο «Τεχεράνη Παρίσι Τεχεράνη», το οποίο αφηγείται την ιστορία της Σάρα, μιας νεαρής γυναίκας που ταξιδεύει από την Τεχεράνη στο Παρίσι και επιστρέφει στη συνέχεια στο Ιράν, αναζητώντας εκδίκηση για τη δολοφονία του πατέρα της.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η σκηνή στην οποία η ηθοποιός Φατεμέ Μασουντιφάρ εμφανίζεται να γέρνει προς τον συμπρωταγωνιστή της Μεχρντάντ Σεντιγκιάν, ενώ εκείνος φαίνεται να τοποθετεί το χέρι του πάνω από το κεφάλι της.

Η σκηνή από το θεατρικό:

An Iranian actress faces prison sentence for this innocuous scene!



A woman touching a man triggers Neanderthal Ayatollahs & religious fascists.



BTW, this is a scene where a sister hugs a brother. And notice how far she stands from him.



Her name: Fatemeh Masoudifar#Tehran pic.twitter.com/sjlalhUwR0 September 27, 2026

Η απάντηση της παραγωγής

Η εταιρεία παραγωγής της παράστασης υποστήριξε ότι το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τραβήχτηκε από θεατή με κινητό τηλέφωνο δεν αποτυπώνει με ακρίβεια τη σκηνή, καθώς η γωνία λήψης δημιουργεί την εντύπωση ότι οι δύο ηθοποιοί βρίσκονται πιο κοντά από την πραγματική τους θέση πάνω στη σκηνή.

Παράλληλα, η παραγωγή ανέφερε ότι οι δύο χαρακτήρες που εμφανίζονται στη συγκεκριμένη σκηνή είναι αδέλφια μέσα στην ιστορία του έργου, γεγονός που, σύμφωνα με την ίδια, σημαίνει ότι η επαφή μεταξύ τους δεν παραβιάζει τις προβλέψεις του ισλαμικού νόμου.

Όπως ανέφερε η εταιρεία, η αγκαλιά αποτελεί μέρος μιας δραματικής στιγμής κατά την οποία οι χαρακτήρες βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κρίση στην εξέλιξη της ιστορίας.

伊朗检方对戏剧<德黑兰—巴黎—德黑兰>的制作团队提起刑事诉讼，原因是一段观众拍摄的视频显示，女演员 Fatemeh Masoudifar 在舞台上将头靠向男演员 Mehrdad Sedighian 胸前，当局认为这一幕违反“社会规范”。… pic.twitter.com/pUEepyGnjB September 28, 2026

Νέα δίωξη κατά καλλιτεχνών

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά νομικών ενεργειών που έχουν κινηθεί τα τελευταία χρόνια στο Ιράν κατά καλλιτεχνών για παραβιάσεις των θρησκευτικών νόμων της χώρας.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, εφετείο στην πόλη Κομ επικύρωσε τις καταδίκες της τραγουδίστριας Παραστού Αχμαντί και επτά ακόμη μουσικών για διαδικτυακή συναυλία που είχε μεταδοθεί μέσω YouTube τον Δεκέμβριο του 2024, στην οποία η ίδια εμφανίστηκε χωρίς να φορά χιτζάμπ.

Οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε 74 μαστιγώματα ο καθένας, ενώ τους επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση για δύο χρόνια να πραγματοποιούν εμφανίσεις ή να ταξιδεύουν.

protothema.gr