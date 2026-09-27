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Του Αχιλλέα Γεωργολόπουλου*, και

Διονύση Πολυχρονόπουλου**

Η πορεία των τιμών του πετρελαίου εξακολουθεί να αποτελεί το βαρόμετρο για τις αγορές, λόγω της προφανούς σημασίας του στην οικονομική δραστηριότητα. Οι συναντήσεις στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη ενδέχεται να οδηγήσουν σταδιακά σε χαμηλότερες τιμές πετρελαίου.

Ωστόσο, απαιτείται σημαντική πρόοδος ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και την Ασία μέσω των Στενών του Ορμούζ και του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, καθώς και μέσω του αγωγού της Σαουδικής Αραβίας.



Πέρα από τη σημαντική ενίσχυση της οικονομίας, μια υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να μεταβάλει τις τρέχουσες προοπτικές για τον πληθωρισμό, τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και επομένως τις προσδοκίες για τις επόμενες κινήσεις των μεγαλύτερων κεντρικών τραπεζών. Επί του παρόντος, πάντως, οι αγορές αναμένουν έναν ακόμη κύκλο αυξήσεων επιτοκίων μέχρι τα τέλη του έτους.



Συγκεκριμένα, αναμένεται τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), με σημαντικές πιθανότητες για δεύτερη κίνηση μέσα στο 2026. Επίσης, η Τράπεζα της Ιαπωνίας ενδέχεται να αυστηροποιήσει περαιτέρω τη νομισματική της πολιτική, αν και αυτή η κίνηση δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί πλήρως στις αγορές.



Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ακόμη και η Τράπεζα της Αγγλίας εκτιμάται ότι θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων έως το τέλος του έτους, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής έχει παραμείνει αδρανής μετά την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν τον Φεβρουάριο, παρά την επίμονη άνοδο των τιμών του πετρελαίου.



Οι συγκεκριμένες αυξήσεις επιτοκίων θα μπορούσαν να αντιστραφούν πλήρως σε περίπτωση μεγάλης και διαρκούς πτώσης των τιμών του πετρελαίου. Αυτή η εξέλιξη θα εξυπηρετούσε και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, κυρίως ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στη Αμερική. Οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις δείχνουν αυξημένη πιθανότητα οι Δημοκρατικοί να ανακτήσουν τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων, περιορίζοντας ουσιαστικά τα περιθώρια δράσης του Προέδρου Τραμπ και πιθανώς εντείνοντας τη νευρικότητα στις αγορές.



Η άνοδος του δολαρίου συνεχίζεται



Το αμερικανικό δολάριο ειναι ο πρωταγωνιστής στο τρέχον μεικτό επενδυτικό κλίμα και μετά τον τελευταίο γύρο συνεδριάσεων των κεντρικών τραπεζών. Παραβλέποντας τις ανησυχίες για την αποδολαριοποίηση, την επιβολή νέων εμπορικών δασμών απο τις ΗΠΑ, και το διογκούμενο αμερικανικό χρέος, το δολάριο καταγράφει αξιόλογα κέρδη έναντι του ευρώ, εν μέρει επωφελούμενο από την αδυναμία του κοινού νομίσματος της Ευρωζώνης.



Οι τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου έχουν αντιστρέψει τη δυναμική του ευρώ. Με τη γερμανική οικονομία να βρίσκεται σε στασιμότητα, μετά τις χαμηλές επιδόσεις του κόμματος CDU σε τρεις περιφερειακές εκλογές τον Σεπτέμβριο, ο Γερμανός καγκελάριος βρίσκεται υπό έντονη πίεση. Το μέλλον του Μερτς παραμένει αβέβαιο, με το ενδεχόμενο παραίτησης να παραμένει στο προσκήνιο, εξέλιξη που θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη και τον υφιστάμενο κυβερνητικό συνασπισμό CDU/CSU-SPD. Τα συγκεκριμένα κόμματα δεν επιθυμούν πρόωρες εκλογές, καθώς το ακροδεξιό κόμμα AfD εξακολουθεί να προηγείται με άνεση στις εθνικές δημοσκοπήσεις.



Παράλληλα, οι γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027 έρχονται σταδιακά στην επικαιρότητα, ιδιαίτερα καθώς η Μαρίν Λεπέν προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τον δεύτερο γύρο που θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα. Αυτή η εξέλιξη αυξάνει τις πιθανότητες η πρόεδρος Λαγκάρντ να αποχωρήσει από την ΕΚΤ προκειμένου να είναι υποψήφια στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027, διαταράσσοντας την υφιστάμενη ισορροπία στην ΕΚΤ.



Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί



O αμερικανικός μετοχικός δείκτης Nasdaq 100 ανήλθε σε νέο ιστορικό υψηλό επίπεδο, καθώς ενισχύθηκε η αισιοδοξία των επενδυτών για τις εταιρείες του τεχνολογικού τομέα, και ειδικότερα εκείνων που συνδέονται με την πρόοδο στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ).

Συγκεκριμένα, η έναρξη της λειτουργίας ενός νέου εργαλείου ΤΝ από την Meta (μητρική εταιρία του Facebook) συνέβαλε στο αυξημένο ενδιαφέρον του επενδυτών, με την μετοχή της κατασκευάστριας μικροεπεξεργαστών AMD να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό, και την κεφαλαιοποίηση της να ξεπερνά το όριο του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων.



Την ίδια στιγμή, όμως, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για διαφόρους λόγους, συμπεριλαμβανομένου του γεωπολιτικού κινδύνου στη Μέση Ανατολή, τις υψηλές τιμές ενέργειας, τις αυξανόμενες αποδόσεων των Αμερικανικών κρατικών ομολόγων (Treasuries) και τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια από την Fed. Ενδεικτικά, οι αγορές εξακολουθούν να αποτιμούν τρεις αυξήσεις της τάξης των 25 μονάδων βάσης (0,25%) στα επιτόκια της Fed έως τα τέλη του 2027, ενώ οι αποδόσεις των 10-ετών Treasuries ενισχύθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007.



Εν το μεταξύ, τo bitcoin ακολούθησε την ανοδική πορεία του δείκτη Nasdaq 100, με την τιμή του να ανέρχεται στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιανουαρίου, ξεπερνώντας σχετικά εύκολα την καταψήφιση του Clarity Act. Όμως, η προοπτική της σημαντικής αύξησης των επιτοκίων από την Fed και η παρατεταμένη γεωπολιτική αβεβαιότητα θα μπορούσαν να κάμψουν το επενδυτικό ενδιαφέρον για το bitcoin.

* Ανώτερος Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis

** Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis