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Οι εξελίξεις στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και στο Λευκό Οίκο ήταν καταιγιστικές την εβδομάδα που πέρασε. Χωρίς αμφιβολία, σημειώθηκαν γεγονότα που θα μπορούσαν να αλλάξουν τις παγκόσμιες συμμαχίες όπως τις ξέραμε. Οι ψεκασμένοι και των δύο κόσμων σηκώνουν κεφαλή σε διεθνές επίπεδο…

Η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, το 2024, έφερε τα πάνω-κάτω στη Δύση όπως τη γνωρίζαμε. Όλα αλλάζουν κάθε μέρα που περνά. Ο ίδιος έχει ταχθεί εναντίον της «παλαιάς» Ευρώπης, όπως τη χαρακτηρίζει, και έφτασε στο σημείο να είναι περισσότερο εχθρικός προς τους παραδοσιακούς συμμάχους του, ακόμα και απέναντι σε δύο χώρες δικτατορικές, και μάλιστα στον ύψιστο βαθμό: Τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν και την Κίνα του Σι Τζινπίνγκ.

Την ίδια στιγμή, κάθεται και ακούει αδιαμαρτύρητα όλες τις βλακείες που του λέει ο ισλαμιστής Ταγίπ Ερντογάν, και μάλιστα στη Συρία έπραξε με ακρίβεια ότι του ζήτησε ο νεοσουλτάνος της Άγκυρας.

Η πορεία του Αμερικανού Πλανητάρχη είναι επικίνδυνη καθώς στηρίζει ένα -στα όρια της ψυχασθένειας- ηγέτη, που τον οδηγεί σε άσχημα μονοπάτια απέναντι σε γνήσιους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών: Το Ισραήλ, αλλά και την Ελλάδα, όπως και την Κυπριακή Δημοκρατία. Ευχόμαστε ότι στο τέλος θα τον συγκρατήσουν οι σοβαροί της αμερικανικής κυβέρνησης και θα του δώσουν να καταλάβει ότι ο Ερντογάν τον εκμεταλλεύεται. Μετά την αποχώρηση του από την Προεδρία ούτε που θα τον ξέρει ο γνωστός και ως ο παγκόσμιος αρχηγός της Μουσουλμανικής Αδελφότητας.

Μερικοί θα πουν, μα ο κ. Τράμπ δεν συνάντησε τον Ερντογάν στο περιθώριο της Γ.Σ. του ΟΗΕ. Και θα έχουν δίκιο. Όμως δεν χάνει την ευκαιρία να τον υμνεί -αν και πλέον ακούγονται τα σχόλια του ως ειρωνεία. Έτσι για να πει κάτι… Αλλά στο θέμα της Συρίας διέπραξε ένα τεράστιο λάθος, το οποίο -με κάποιο τρόπο- θα οδηγήσει σε νέο πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας έκαναν αισθητή την παρουσία της στον ΟΗΕ, έχοντας σημαντικές επαφές εντός και εκτός του Διεθνούς Οργανισμού. Και δεν χαρίστηκαν στον άθλιο Ερντογάν που κατέβηκε στο διπλωματικό …γήπεδο ως αρχηγός μίας υπερδύναμης, μόνο που στο τέλος αποδείχθηκε ένας νάνος της διεθνούς πολιτικής.

Δεν τον πιστεύει κανείς… Προκαλεί γέλια… Μόνο να αναφέρω ότι παρουσιάστηκε ως ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του Διεθνούς Δικαίου… Ποιος; Αυτός που δεν το σεβάστηκε ποτέ. Η κατάσταση του, γενικά και ειδικά, σίγουρα δεν είναι καλή. Είναι ένας αλλοπρόσαλλος άνθρωπος, που αντιμετωπίζει και σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Επειδή ένοιωσε την πίεση της Λευκωσίας και της Αθήνας, ξαφνικά μας είπε ότι …αγαπά την σύμμαχο Ελλάδα. Ναι, την Ελλάδα, την οποία απειλεί καθημερινά με πόλεμο, και μάλιστα με πράξεις, αμφισβητώντας την εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία της. Ενώ -επειδή το ξεχνούν οι Ερντογολάγνοι- στην Κύπρο διατηρεί τις δυνάμεις κατοχής του Αττίλα και δεν δέχεται να καθίσει σε διαπραγματεύσεις για να βρεθεί μία λειτουργική λύση.

Αλλά, αυτός που κατάστρεψε πραγματικά τον ισλαμιστή ηγέτη της κατοχικής δύναμης και του πήρε τη ψευτομαγκιά και την τσαλάκωσε, ήταν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Ήταν χάρμα ακοής και οφθαλμών. Τον πετσόκοψε στην κυριολεξία. Διότι τα μηνύματα του Πρωθυπουργού του Ισραήλ για τις τουρκικές απειλές εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου έφτασαν παντού. Και αυτοί που ξέχασαν την τουρκική εισβολή και κατοχή της Κύπρου την έμαθαν και από την καλή και από την ανάποδη.

Στην εποχή των νέων τεχνολογιών και των κοινωνικών δικτύων, η ισχυρή φωνή του Νετανιάχου για την Τουρκία, ακούστηκε παντού, ό,τι και να λένε οι «δικοί» μας εχθροί του Ισραήλ, που φοβάμαι ότι σε ένα πόλεμο με την Τουρκία, θα υποστηρίξουν την κατοχική δύναμη. Αν και όταν μιλάνε χαμηλόφωνα, χαίρονται ακούγοντας τις «βροντές» του Νετανιάχου… Αμέσως μετά το τέλος της ομιλίας του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, οι καταγγελίες του κατέκλυσαν τα παγκόσμια κοινωνικά δίκτυα. Το κείμενο έφτασε στα κέντρα εξουσίας της Ουάσιγκτον.

Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η Κύπρος και η Ελλάδα είχαν δυνατή παρουσία. Οι ξένοι ηγέτες δέχονται να συναντήσουν με χαρά τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διότι αποτελούν φωνές ειρήνης σε αντίθεση με τον Ερντογάν που βγάζει μία εικόνα ως είναι: απειλητική και πολεμική.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι πολλοί ομόλογοί τους ζήτησαν να συναντήσουν στο περιθώριο της συνόδου τον Πρόεδρο της Κύπρου και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, ο Κωνσταντίνος Κόμπος και ο Γιώργος Γεραπετρίτης με την υφυπουργό Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, είδαν δεκάδες ομολόγους τους. Είχαν και κοινές συναντήσεις με άλλους υπουργούς Εξωτερικών, μερικές εκ των οποίων μπορεί να μην δημοσιοποιήθηκαν.

Οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στις μονίμους αντιπροσώπους και στους διπλωμάτες της Ελλάδας και της Κύπρου. Έστησαν ένα εξαιρετικό σκηνικό για τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Χριστοδουλίδη και αυτοί ανταποκρίθηκαν και με το παραπάνω.

Όσον αφορά τον ισλαμιστή Ερντογάν βρήκε τον αντί-τρελό του στον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στην επόμενη σύγκρουση τους, πιθανότατα, δεν θα μείνουν στα λόγια. Ο φόβος ενός νέου πολέμου μεταξύ δύο συμμάχων της Αμερικής συζητείται στην Ουάσιγκτον με τρόμο. Έχει ευθύνη ο Λευκός Οίκος. Έπρεπε να κόψει τον βήχα του νεοσουλτάνου. Αντίθετα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, όχι ηθελημένα πιστεύω, αυξάνει τον αρρωστημένο εγωϊσμό του με τις έωλες φιλοφρονήσεις του προς τον Ερντογάν.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Όμως, πρέπει να ασχοληθούμε και με τον μικρόκοσμό μας… Με το κυπριακό κομματικό σκηνικό της Νήσου, που ως γνωστό είναι ο …ομφαλός της γης!!! Έρχεται με φόρα, λοιπόν, ο Αβέρωφ Νεοφύτου καθώς δεν κρύβει τις φιλοδοξίες του: Στοχεύει να πάρει εκδίκηση από τον σημερινό Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος τον νίκησε καθαρά στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές. Η αλήθεια είναι ότι του πήρε το γλυκό από το στόμα!

Ο κ. Νεοφύτου στη συνέχεια υποστήριξε τον κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη που ήταν ο εκλεκτός του κομμουνιστικού ΑΚΕΛ. Ήταν τόσος ο θυμός του τέως προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ), που δεν νοιάστηκε ούτε στιγμή και στήριζε τον υποψήφιο της Αριστεράς, και όχι το «παιδί της παράταξης». Διότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι «γέννημα-θρέμμα» του ΔΗΣΥ, το οποίο δεν είναι αναγκαστικά …καλό -να μας συγχωράει ο Πρόεδρος!!!

Όπως και να έχουν τα πράγματα, ο κ. Χριστοδουλίδης και ο κ. Νεοφύτου, μαζί με άλλους, θα βρεθούν ξανά αντίπαλοι την πρώτη Κυριακή των εκλογών του 2028, ανεξάρτητα από την απόφαση της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, την οποία δεν θέλει να βλέπει ούτε ζωγραφιστή. Θυμίζω ότι ήταν η εκλεκτή του κ. Νεοφύτου και την προώθησε στην ηγεσία του κόμματος της Δεξιάς με το «έτσι θέλω». Επειδή στις ερχόμενες προεδρικές θα συγκρουστούν εξαπατημένοι «πατεράδες», «νονοί» και «παιδιά», πάρτε θέσεις για να απολαύσουμε το θέαμα…