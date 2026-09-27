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Ενώ τα Ηνωμένα Έθνη έχουν διενεργήσει την άσκηση της καταγραφής των συγκλίσεων, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν διαμήνυσε ότι το σχετικό έγγραφο δεν θα δοθεί στα εμπλεκόμενα μέρη στην παρούσα φάση αλλά «όταν αρχίσουν διαπραγματεύσεις». Ουσιαστικά παραπέμποντας την όλη άσκηση σε ελληνικές καλένδες, λαμβάνοντας υπόψη και την αρνητική στάση της τουρκικής πλευράς.

Σε γραπτή δήλωσή της μετά την ολοκλήρωση των επαφών τόσο της ίδιας όσο και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τους δύο ηγέτες, η Ολγκίν επιβεβαιώνει ότι υπήρξε πρόταση από πλευράς Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη για πραγματοποίηση τριμερούς συνάντησης αλλά ο κατοχικός ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν «δεν την έκρινε σκόπιμη στην παρούσα φάση».

Η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ έκανε δύο ανακοινώσεις που αφορούν την ίδια: θα έρθει ξανά Κύπρο τον Οκτώβρη και θα συνεχίσει μέχρι τον Δεκέμβριο οπόταν λήγει και η αποστολή της.

Ολόκληρη η δήλωση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν:

«Στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια των εργασιών υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης, συναντήθηκα χωριστά με τους δύο ηγέτες και συνόδευσα τον Γενικό Γραμματέα στις διμερείς συναντήσεις του με τον καθένα από αυτούς. Μαζί με τη Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο (Rosemary DiCarlo), Υφυπουργό Γενική Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για Πολιτικές Υποθέσεις και Οικοδόμηση της Ειρήνης, συναντηθήκαμε με τους δύο διαπραγματευτές, με σκοπό να αξιολογήσουμε τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) που οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αναπτύξουν. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συμβάλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και να ανοίξουν τον δρόμο για νέες πρωτοβουλίες.

Κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε τη δέσμευσή του να συνεχίσει να στηρίζει τα μέρη στην αναζήτηση λύσης έως την τελευταία ημέρα της θητείας του, η οποία λήγει σε τρεις μήνες. Στη Νέα Υόρκη, ο Γενικός Γραμματέας συναντήθηκε χωριστά με τον κάθε ηγέτη και αντάλλαξαν απόψεις για το πώς μπορούν να υπερκεραστούν οι προκλήσεις, ώστε να καταστεί δυνατό να σημειωθεί πρόοδος. Παρότι αρχικά δεν είχε προγραμματιστεί τριμερής συνάντηση, ο Ελληνοκύπριος ηγέτης πρότεινε να πραγματοποιηθεί μία εντός της εβδομάδας, ωστόσο ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δεν την έκρινε σκόπιμη στην παρούσα φάση.

Σε αυτό το πλαίσιο, όσον αφορά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές, ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε εκ νέου ότι είναι επείγον οι ηγέτες να προχωρήσουν στην εφαρμογή τους, ως έκφραση της ικανότητάς τους να συνεργάζονται. Μια τέτοια συνεργασία, εφόσον επιτευχθεί, θα αποτελούσε ένδειξη της βούλησής τους να δρομολογήσουν μια διαδικασία προς μια βιώσιμη λύση.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν διενεργήσει την άσκηση καταγραφής των συγκλίσεων, τα αποτελέσματα της οποίας θα τεθούν στη διάθεση των μερών όταν αρχίσουν διαπραγματεύσεις. Επιπλέον, τα Ηνωμένα Έθνη θα καλέσουν τις δύο πλευρές να υποβάλουν τις προτάσεις τους για τη μεθοδολογία. Θα συνεχίσω τις προσπάθειες διευκόλυνσης που καταβάλλω έως το τέλος Δεκεμβρίου και, τον Οκτώβριο, κατά την επόμενη επίσκεψή μου στην Κύπρο, θα συνεχίσω να ενθαρρύνω και τις δύο πλευρές να δημιουργήσουν το ευνοϊκό περιβάλλον που απαιτείται για την έναρξη μιας νέας διαδικασίας».