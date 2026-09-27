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Όταν γράφαμε πριν λίγες βδομάδες ότι χωρίς ριζικά μέτρα δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε τον πληθωρισμό, κάποιοι επέμεναν μόνο σε μειώσεις φόρων στα καύσιμα, σε επιδοτήσεις στον ηλεκτρισμό και τα γνωστά στερεότυπα.

Όπως βλέπουμε, όμως, αυτά τα μέτρα, που ορθώς λήφθηκαν στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορούν να συγκρατήσουν την ανιούσα των τιμών και ειδικά των καυσίμων, του ηλεκτρισμού και κάποιων ειδών διατροφής. Ήδη, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε πάνω από 5% και οι τιμές του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασαν τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ μεγάλη άνοδο σημειώνει και η τιμή της βενζίνης.

Άρα, τα μέτρα αυτά δεν επιλύουν το πρόβλημα της ακρίβειας και απλώς λειτουργούν κατασταλτικά και δίνουν μικρές ανάσες στους καταπονημένους καταναλωτές.

Εμείς, επιμένουμε ότι ο πληθωρισμός στην Κύπρο μπορεί να συγκρατηθεί με στρατηγικές πολιτικές και μέτρα που θα περιορίζουν την εξάρτηση της χώρας μας από τις εισαγωγές πετρελαίου και θα μειώνουν τις επιπτώσεις από τον εισαγόμενο πληθωρισμό.

Η λύση για μετριασμό αυτών των επιπτώσεων είναι η προώθηση των ενεργειακών σχεδιασμών μας, για να απαλλαγούμε από την εξάρτηση του εισαγόμενου πετρελαίου. Στο κάδρο ελέγχου του ενεργειακού κόστους, που τροφοδοτεί τις πληθωριστικές πιέσεις σε όλη την οικονομία, είναι η εισαγωγή φυσικού αερίου, η αξιοποίηση των κοιτασμάτων στην ΑΟΖ μας, η ολοκλήρωση του τερματικού στο Βασιλικό, η ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα και το Ισραήλ, η καλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ και άλλα. Αν δεν προχωρήσουν όλα αυτά τα ενεργειακά σχέδια, οι τιμές του πετρελαίου πάντα θα μας επηρεάζουν και ο πληθωρισμός πάντα θα κάνει την εμφάνιση του.

Πέραν τούτων, οφείλουμε, επιτέλους, να εγκύψουμε στο δίκτυο παραγωγοί, μεσάζοντες και έμποροι. Στο τρίγωνο αυτό, μέσω του οποίου διακινούνται όλα τα προϊόντα στην Κύπρο, υπάρχουν υψηλές προμήθειες και αμοιβές που επιβαρύνουν τις τιμές των προϊόντων και τον δείκτη του πληθωρισμού. Γνωρίζουμε ότι κατά την εμπορία τόσο των εγχώριων παραγομένων προϊόντων όσο και των εισαγόμενων, υπάρχουν αδικαιολόγητες υπερβάσεις τιμών τις οποίες στο τέλος τις επιβαρύνεται ο καταναλωτής.

Επίσης, στην προσπάθεια αυτή δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Μπορεί η κυβέρνηση να προώθησε τη φορολογική μεταρρύθμιση και να λέει ότι ενισχύει την επιχειρηματικότητα, όμως αύξησε τον εταιρικό φόρο στο15%, φόρτωσε τις επιχειρήσεις με τις συνδρομές του ΓεΣΥ, συντηρεί ένα τεράστιο αριθμό υπαλλήλων με υψηλές δαπάνες, δεν έλυσε τα προβλήματα γραφειοκρατίας, επέκτεινε τον θεσμό της ΑΤΑ, διατηρεί τον ΦΠΑ στις αγοραπωλησίες ακινήτων και γενικά διατηρεί πρακτικές που επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους το μετακυλούν στους καταναλωτές.

Κοντά σ’ αυτά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις συχνές, τα τελευταία χρόνια, αυξήσεις επιτοκίων που επιβάλλει η ΕΚΤ και επιβαρύνουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Κατά τη γνώμη μας, το πρόβλημα του πληθωρισμού δεν επιλύεται ούτε με επιδοτήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε με μειώσεις φόρων στα καύσιμα, ούτε με σκόρπια μέτρα για ενίσχυση της αγοραστικής δυνατότητας των πολιτών. Αυτά τα μέτρα, αν και ανακουφιστικά για την τσέπη των καταναλωτών, την ίδια ώρα τροφοδοτούν τη ζήτηση και άρα πιέζουν τις τιμές προς τα πάνω.

Απαιτείται μια σε βάθος τομή για ανατροπή των αιτιών που προκαλούν αυξήσεις στον πληθωρισμό και μια ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος σε όλα τα μέτωπα. Και αυτό, όχι για να εξαλείψουμε εντελώς τις πληθωριστικές τάσεις (κάτι αδύνατο), αλλά για να περιορίσουμε τις ανατιμήσεις που προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό.

Ο σημερινός τρόπος αντιμετώπισης της ακρίβειας είναι απλώς ασπιρίνες. Και δυστυχώς, με τις ασπιρίνες, δεν περνά η ακρίβεια…