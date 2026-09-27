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Το είπε και το κάνει πράξη. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, εντός της ημέρας, ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Στο θέμα της ανακοίνωσης της υποψηφιότητας του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ αναφέρεται σήμερα το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Αλήθεια».

Οι πληροφορίες του Philenews αναφέρουν ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει ήδη έτοιμη την εξαγγελία του και, εντός της ημέρας, θα προχωρήσει σε ανακοίνωση, εξηγώντας τους λόγους που τον έχουν ωθήσει στην απόφασή του.

Μετά το τέλος των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και την απουσία μιας θετικής εξέλιξης που θα άνοιγε ξανά την προοπτική για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό, ο Αβέρωφ Νεοφύτου προχωρεί στην υλοποίηση αυτού που είχε ανακοινώσει την προηγούμενη ημέρα. Όπως είχε πει στην εκπομπή «Αιχμές» του ΟΜΕΓΑ και επανέλαβε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ΑΛΦΑ, αν δεν προέκυπταν εξελίξεις στο Κυπριακό, θα ήταν υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές.

Αυτό που δεν διευκρίνιζε ήταν εάν θα διεκδικούσε το χρίσμα της υποψηφιότητας μέσα από τις διαδικασίες του κόμματος ή αν θα κατέθετε την υποψηφιότητά του ως ανεξάρτητος. Αυτό είναι και το ερώτημα που αναμένεται να διευκρινιστεί σήμερα μέσα από την ανακοίνωσή του, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα πρόκειται για εξαγγελία υποψηφιότητας και όχι για ανακοίνωση ενδιαφέροντος για το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ.

Η εξαγγελία του Αβέρωφ Νεοφύτου θα έχει ως βασικό άξονά της το Κυπριακό και την αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσης και θα απευθύνεται σε όλους όσοι πιστεύουν σε αυτό το όραμα. Η ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του θα γίνει μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.