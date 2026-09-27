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Να δοθεί έμφαση στα 7 σημεία στα οποία ο ΓΓ του ΟΗΕ ζήτησε φεύγοντας από την Κύπρο τον Ιούλιο να καταγραφεί πρόοδος, ζήτησε το Σάββατο ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν λέγοντας ότι οι νέες προτάσεις της ε/κ πλευράς, στην τελευταία συνάντηση των ηγετών, θα μπορούσαν να αποσπάσουν την προσοχή από το κύριο επίκεντρο.

Μετά το τέλος της συνάντησής του με τον ΓΓ του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη απόψε που διήρκησε περίπου 40 λεπτά, μιλώντας ζωντανά σε εκπομπή του παράνομου «Μπαϊράκ» ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι και αυτοί (τα ΗΕ) επικεντρώνονται στα ΜΟΕ σημειώνοντας ότι στα 7 μέτρα περιλαμβάνται νέα σημεία διέλευσης, αποναρκοθέτηση, κοινός μηχανισμός αντιμετώπισης καταστροφών, κοινός μηχανισμός για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, ένα συμβούλιο συντονισμού με την κοινωνία των πολιτών, ο αθλητισμός και το δικαίωμα των παιδιών από μεικτούς γάμους στην ιθαγένεια της ΕΕ. Ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι θεωρεί πολύ σημαντικά τα τελευταία δύο θέματα.

Επανέλαβε ότι είχε ενημερώσει τον ΓΓ του ΟΗΕ από την συνάντησή τους στην κατεχόμενη Λευκωσία, ότι δέχεται έξι από τα επτά αυτά σημεία με εξαίρεση τα νέα σημεία διέλευσης. Το ίδιο ανέφερε και στην τριμερή συνάντηση που είχαν στην Λευκωσία οι δύο ηγέτες με τον ΓΓ του διεθνούς οργανισμού.

ΜΟΕ και 7 σημεία Γκουτέρες

«Όσον αφορά τις δυνατότητες που παρουσιάστηκαν σχετικά με τα σημεία διέλευσης, είπαμε ότι αξίζει να εργαστούμε πάνω σε αυτά, δηλαδή δεν τα απορρίψαμε, αλλά η αποδοχή τους ως έχουν είναι εκτός συζήτησης. Όμως αξίζει να εργαστούμε πάνω σε αυτά. Μέχρι σήμερα ωστόσο, η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έχει πει τίποτα για την αποδοχή των έξι από αυτές τις επτά προτάσεις, εξαιρουμένων των σημείων διέλευσης» είπε.

Αντ’ αυτού, συνέχισε, η ε/κ πλευρά έφερε νέα πρόταση στην τελευταία συνάντηση των ηγετών στην Λευκωσία, πριν την μετάβασή τους στην Νέα Υόρκη, με 19 σημεία λέγοντας μάλιστα ότι «εμείς δεν μετρήσαμε 19, αλλά ας πούμε 19 σημεία». «Όμως η θέση μας είναι η εξής: υπάρχουν επτά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που πρότεινε ο ΓΓ κατά την επίσκεψή του στο νησί. Έξι από αυτά έχουν ήδη γίνει αποδεκτά από την πλευρά μας» πρόσθεσε.

Με την επισήμανση ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος γιατί η θητεία του κ. Γκουτέρες λήγει πολύ σύντομα, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι η τ/κ πλευρά τάχθηκε υπέρ της εστίασης στην εφαρμογή των επτά σημείων που πρότεινε ο Γκουτέρες. Η επέκταση της τρέχουσας ατζέντας και η εκτροπή της εστίασης με νέα θέματα θα δυσκόλευαν την επίτευξη αποτελεσμάτων, ανέφερε λέγοντας ότι μετέφερε στον κ. Γκουτέρες την προσέγγιση «ας επικεντρωθούμε σε αυτά τα επτά σημεία και ας προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις σε αυτά».

Επανέλαβε επίσης ότι αντί να δημιουργείται κλίμα εμπιστοσύνης, κάτι που ζήτησε ο ΓΓ, γίνονται ενέργειες που δηλητηριάζουν – κατά την έκφρασή του – την εμπιστοσύνη όπως η ακύρωση των δύο φεστιβάλ, της κατασκήνωσης νέων της ακαδημίας της Μπαρτσελόνα, τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για το περιουσιακό. Αυτά, είπε, τα έθεσε στην συνάντησή του με τον ΓΓ του ΟΗΕ.

Έκανε επίσης λόγο σε οπισθοδρόμηση όσον αφορά το να γίνει αποδεκτή η «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» ως αποτελεσματικό εσωτερικό ένδικο μέσο, αναφέρθηκε στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «με πρωτοβουλία αλαζόνων Ελληνοκύπριων ευρωβουλευτών» που είναι «προκατειλημμένα από κάθε άποψη». «Και φυσικά, υπάρχει μια σειρά από συμφωνίες που έχουν υπογραφεί διεθνώς, κυρίως με το Ισραήλ και άλλες χώρες» είπε.

Είναι σαν να μην υπάρχουν καθόλου Τουρκοκύπριοι στο νησί, και αν προκύψει κίνδυνος, θα αφορά όχι μόνο τους Ελληνοκύπριους αλλά και τους Τουρκοκύπριους, πρόσθεσε υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά δεν βοηθούν τις προσπάθειες του ΓΓ, ο οποίος δήλωσε ότι θα εργαστεί ακούραστα μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

Δηλώσεις στον Τύπο

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι εδώ και τρεις μέρες που βρίσκεται στην Νέα Υόρκη επέλεξε να μην κάνει δηλώσεις στα ΜΜΕ γιατί δεν είναι υπέρ των διαπραγματεύσεων ή των συνομιλιών μέσω του Τύπου «ως κάτι που είναι συμβατό με τη σοβαρότητα ή την καλή πίστη. Και ήμασταν πολύ υπομονετικοί σε αυτό το θέμα». Επέλεξε, πρόσθεσε, να μην μιλήσει ακόμα και για σοβαρά θέματα που συζητήθηκαν και στις δύο πλευρές όπως ο τίτλος του «δημάρχου» Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί στο Cyprus Forum με την σκέψη ότι «ίσως προκύψει κάποιο αποτέλεσμα, ίσως γίνει ένα βήμα μπροστά» στην Νέα Υόρκη.

Η προσέγγιση της ε/κ πλευράς, ανέφερε, είναι να κάνει δηλώσεις κάθε μέρα και υποστήριξε ότι υπήρξε μια προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων βασισμένη «στην ιδέα ότι απορρίψαμε τη συνάντηση 2+1». Υπενθύμισε ότι ο ΓΓ πρόσφατα δήλωσε πως υπάρχει ακόμη πολύ δουλειά να γίνει και δεν υπήρχε πιθανότητα συνάντησης 2+1 ή 5+1 στην Νέα Υόρκη.

Υποστήριξε ότι ενώ ήταν στην Νέα Υόρκη, η ε/κ πλευρά προσπάθησε γραπτώς να εμποδίσει επαφές τους με εκπροσώπους της διεθνούς κοινότητας, μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας και του ΟΗΕ. «Αυτή ήταν μια γραπτή προσπάθεια να μας εμποδίσει να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε από τους ομολόγους μας εδώ» είπε. Υπενθύμισε ότι κάτι παρόμοιο έγινε και όταν ο εκπρόσωπός του, Μεχμέτ Ντανά επρόκειτο να συναντηθεί με ξένους διπλωμάτες στην νεκρή ζώνη στη Λευκωσία μετά την επίσκεψη γκουτέρες στο νησί.

«Η ίδια προσέγγιση παρεμπόδισης παρουσιάστηκε και εδώ στη Νέα Υόρκη. Μεταφέραμε στον Γενικό Γραμματέα ότι αυτά είναι παραδείγματα αυτού που ονομάζουμε ενέργειες και διαδικασίες που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη. Φυσικά, αυτό δεν ήταν επιτυχές στη Λευκωσία, ούτε ήταν επιτυχές εδώ. Όπως γνωρίζετε, ο Μεχμέτ Ντάνα είχε συναντήσεις εδώ με εκπροσώπους από διάφορες χώρες, κυρίως εκείνες που είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όπως η Ρωσία και η Γαλλία» συμπλήρωσε.

Και ο ίδιος είπε, είχε συναντήσεις με τους ΓΓ του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών. Η ε/κ πλευρά, πρόσθεσε, προτιμά όταν πρόκειται για το Κυπριακό να εξηγεί μόνο η ίδια τις δικές της θέσεις στη διεθνή κοινότητα και να θέτει εμπόδια σε εμάς.

Συγκεκριμένη πρόοδο για 5+1

Είπε επίσης ότι συμφωνεί με προηγούμενη δήλωση του ΓΓ του ΟΗΕ ότι τα λάθη του παρελθόντος δεν πρέπει να επαναληφθούν. «Αυτή τη φορά πρέπει να είναι διαφορετικά. Τα λάθη του παρελθόντος δεν πρέπει να επαναληφθούν». Επανέλαβε ότι η διεξαγωγή μιας νέας συνάντησης 5+1 χωρίς ουσιαστική πρόοδο δεν θα ήταν σωστή.

Πρόσθεσε ότι, όπως και σε προηγούμενες διαδικασίες, η απλή διεξαγωγή μιας συνάντησης δεν είναι αρκετή. Η συνάντηση πρέπει να βασίζεται σε μια βάση που θα δημιουργήσει συγκεκριμένη πρόοδο.

Αν προέκυπτε κάτι «επικεντρωμένο στο αποτέλεσμα» στην Νέα Υόρκη, πρόσθεσε, τότε ο ΓΓ θα ήθελε την πραγματοποίηση μιας συνάντησης 2+1, αλλά δεν προέκυψε.

Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι ο κ. Γκουτέρες τους ενημέρωσε ότι θα συνεχίσει να ασχολείται και να εργάζεται για το Κυπριακό μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου με τον Τ/κ ηγέτη να αναφέρεται στη σημασία της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που θα συμβάλει στις προσπάθειες του ΓΓ.

Απαντώντας δε σε ερώτηση του παρουσιαστή της εκπομπής για την στάση του ΓΓ ως προς τα ΜΟΕ, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι ο κ. Γκουτέρες ανέμενε πρόοδο κι εξέφρασε πολύ ξεκάθαρα την προσδοκία του για πρόοδο στα ΜΟΕ από την αρχή κιόλας της συνάντησης.

Ανακοίνωση της «προεδρίας» αναφέρει ότι στην συνάντηση με τον ΓΓ μαζί με τον κ. Έρχιουρμαν ήταν ο ειδικός εκπρόσωπός του, Μεχμέτ Ντανά, ο «εκπρόσωπος» του ψευδοκράτους στη Νέα Υόρκη, Μουράτ Σοϊσάλ, η συντονίστρια Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Τεχνικών Επιτροπών, Σενιχά Μπιράντ Τσινάρ και η σύμβουλός του για θέματα διπλωματίας, Ιπέκ Μπορμάν.

ΚΥΠΕ