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Προσωπικές αναμνήσεις από τον πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967, αλλά και την επιχείρηση στο Έντεμπε της Ουγκάντα, όπου σκοτώθηκε ο αδελφός του Γιόνι, είχε η ομιλία του Μπένιαμιν Νετανιάχου στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στο Ιράν και την απόφαση να εξαλειφθεί το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά και στη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ στο πλαίσιο όσων συνέβησαν στη Λωρίδα της Γάζας από το 2023.

Μια ομιλία που, πάντως, έγινε σε μια μισοάδεια αίθουσα, καθώς δεκάδες μέλη αντιπροσωπειών αποχώρησαν την ώρα που ανέβηκε στο βήμα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

https://twitter.com/FoxNews/status/2103189262216937859

Ο ίδιος παρατηρούσε όσα συνέβαιναν χωρίς σχόλιο, περιμένοντας να φύγουν πριν αρχίσει να μιλά. «Αν υπάρχουν και άλλοι ηθικά δειλοί να φύγουν», είπε πριν αρχίσει την ομιλία του.

Από την ομιλία του δεν έλειψαν οι αναφορές στην Τουρκία και τον Ταγίπ Ερντογάν, που, όπως είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, «ζητά την καταστροφή του Ισραήλ και σχεδόν κάθε μέρα, λέει ότι θα γίνει ο ηγέτης της Ιερουσαλήμ».

«Όχι, κύριε, δεν θα γίνεις. Αυτή είναι η χώρα μας, η πόλη μας, η αιώνια πρωτεύουσά μας», απάντησε στον Τούρκο πρωθυπουργό.

Η Τουρκία είναι η χώρα που φιλοξενεί τη Χαμάς και διαδίδει ψέματα, τόνισε ακόμη και αποκάλεσε «τύραννο» τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,. λέγοντας ακόμη ότι η Τουρκία «έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, καταλαμβάνει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους».

Netanyahu:



He (Erdogan) calls for Israel's destruction. Almost every single day, he says he's going to be the ruler of Jerusalem.



No, sir, you won't. This is our country, our city, our eternal capital. pic.twitter.com/6CoCQyLKMM — World Source News (@Worldsource24) September 24, 2026

Υπενθύμισε καταρχάς όσα είχε πει το 2012 για την πυρηνική βόμβα που ετοίμαζε το Ιράν, που τότε ήταν στο 90% της προσπάθειας, σύμφωνα με όσα έλεγε τότε ο Νετανιάχου.

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στην ομιλία του στον ΟΗΕ το 2012

Ήταν δύσκολο να καταστρέψουμε τις ιρανικές εγκαταστάσεις, αλλά για μένα ήταν μια από τις πιο εύκολες αποφάσεις της θητείας μου, αλλιώς θα είχαμε πεθάνει όλοι.

Υπερασπιζόμενοι το Ισραήλ, υπερασπίζουμε πολλές χώρες που οι αντιπρόσωποί τους έφυγαν από την αίθουσα. Στα κρυφά μας συγχαίρουν αυτοί, είπε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον πόλεμο των 7 ημερών, το 1967, και θυμήθηκε πώς επέστρεψε για να πολεμήσει και έναν διάλογο που είχε με τον αδελφό του Γιόνι. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1976, μαζί με τον Γιόνι μετείχαν στην επιχείρηση στο Έντεμπε της Ουγκάντας για τον απεγκλωβισμό Ισραηλινών που ήταν όμηροι αεροπειρατών.

Πέρασε στη συνέχει στην 7η Οκτωβρίου 2023 και τις δολοφονίες Ισραηλινών από τη Χαμάς, όπως είπε, ενώ σε κάποιο σημείο κράτησε έναν βομβητή από αυτούς που «πρωταγωνίστησαν» στην επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ το 2024.

Δεν καταρρεύσαμε, δίνουν μάχη οι ηρωικοί στρατιώτες μας μάχη τρία χρόνια τώρα και «κατά των τρομοκρατών στην Ιουδαία», είπε.

Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να υπερασπιστούμε το κράτος του Ισραήλ, τόνισε.

Ευχαριστώ τον Ντόναλντ Τραμπ για την τολμηρή του φιλία του, συνέχισε.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, επιτέθηκε στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, γιατί «διαστρεβλώνει τα γεγονότα» σχετικά με τη Χαμάς, ενώ σε άλλο σημείο έκανε λόγο για τα «φιλαράκια του δημάρχου στη Χαμάς».

Συνεχίζοντας την ομιλία, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε με έμφαση ότι «δεν μπορείτε να με κάνετε να σωπάσω» και έστειλε ένα μήνυμα προς τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο: «Ψηλά το κεφάλι και μην φοβάστε».

Πέρασε στη συνέχεια στο Ιράν και έδειξε μια κεραία Starlink λέγοντας ότι αυτή είναι η επαφή των Ιρανών με τον έξω κόσμο.

Αλλά καταφέρθηκε εκ νέου και κατά των αντιπροσώπων που έφυγαν από την αίθουσα, λέγοντας ότι «είναι υποκριτές» και απόντες όταν οι Ιρανοί σκότωναν χιλιάδες επί χιλιάδων διαδηλωτές. «Πότε μιλήσατε για τις διώξεις χριστιανών στο Ιράν, που υφίστανται σε όλη τη Μέση Ανατολή».

protothema.gr