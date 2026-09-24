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Από δύο σε τρία χρόνια αυξήθηκε από το Εφετείο η ποινή φυλάκισης άνδρα, ο οποίος καταδικάστηκε για σειρά αδικημάτων σε βάρος της συμβίας του, μεταξύ των οποίων απειλή, επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη, περιορισμό της ελευθερίας, κοινή επίθεση και σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση.

Το Εφετείο, με ομόφωνη απόφαση ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2026, έκανε δεκτή την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κρίνοντας ότι η ποινή των δύο ετών άμεσης φυλάκισης που είχε επιβληθεί από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ήταν έκδηλα ανεπαρκής σε σχέση με τη σοβαρότητα των αδικημάτων και τις περιστάσεις της υπόθεσης.

Ο εφεσίβλητος, υπήκοος Σομαλίας, είχε παραδεχθεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου πέντε κατηγορίες, με τις υπόλοιπες κατηγορίες του αρχικού κατηγορητηρίου να αναστέλλονται μετά την παραδοχή του. Το Κακουργιοδικείο είχε επιβάλει ποινή δύο ετών στην κατηγορία που αφορούσε τη σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, χωρίς να επιβάλει επιπλέον ποινές στις υπόλοιπες κατηγορίες, καθώς τα γεγονότα τους περιλαμβάνονταν στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Σύμφωνα με τα γεγονότα που καταγράφηκαν στην πρωτόδικη απόφαση, το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2025 στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ζευγάρι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να ζήτησε από τη συμβία του να τον μεταφέρει με το όχημά της για αγορά ναρκωτικών. Μετά την άρνησή της, ακολούθησε καβγάς διάρκειας περίπου μίας ώρας.

Όταν η γυναίκα μετακινήθηκε στον καναπέ του σαλονιού για να κοιμηθεί, ο κατηγορούμενος φέρεται να αναποδογύρισε τον καναπέ, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και στη συνέχεια άρχισε να την κτυπά με τα χέρια στο πρόσωπο και να την κλωτσά στο σώμα. Παράλληλα, σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, την τραβούσε από τα χέρια, επιχειρώντας να την οδηγήσει στο υπνοδωμάτιο.

Όταν εκείνη αρνήθηκε, την έπιασε από τον λαιμό και την έσφιξε, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της για περίπου πέντε λεπτά. Όταν συνήλθε, ο κατηγορούμενος φέρεται να συνέχισε να την χτυπά, ενώ στη συνέχεια έβαλε ένα μαχαίρι τύπου σουγιά στον λαιμό της για μερικά δευτερόλεπτα. Ακολούθως, σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα γεγονότα, χρησιμοποίησε το καλώδιο φορτιστή του κινητού του τηλεφώνου για να την κτυπά στο σώμα και στο πρόσωπο.

Η γυναίκα κατάφερε ώρες αργότερα να διαφύγει και να καταγγείλει την υπόθεση στην Αστυνομία. Στη συνέχεια εξετάστηκε στο Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκαν μώλωπες και εκδορές σε διάφορα σημεία του προσώπου, του λαιμού, των άνω και κάτω άκρων και του σώματος, καθώς και πολλαπλές εκδορές στον αριστερό βραχίονα.

Ο Γενικός Εισαγγελέας προσέβαλε την πρωτόδικη ποινή ως έκδηλα ανεπαρκή, υποστηρίζοντας ότι δεν αντανακλούσε τη σοβαρότητα και την έκταση των αδικημάτων, ούτε τη βαρύτητα που θα έπρεπε να αποδοθεί στην ανάγκη για αποτρεπτικές ποινές σε υποθέσεις οικογενειακής βίας.

Το Εφετείο σημείωσε ότι το Κακουργιοδικείο είχε προσεγγίσει ορθά τα ζητήματα της σοβαρότητας των αδικημάτων και της ανάγκης επιβολής αυστηρών και αποτρεπτικών ποινών. Είχε επίσης λάβει υπόψη επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως την ένταση, τη διάρκεια και την επαναληπτικότητα της βίας, καθώς και το γεγονός ότι η συμπεριφορά εκδηλώθηκε σε περισσότερες από μία χρονικές στιγμές την ίδια ημέρα.

Παράλληλα, το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε συνεκτιμήσει υπέρ του κατηγορούμενου την παραδοχή του, το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε να προσκομιστεί μαρτυρία από την παραπονούμενη, το λευκό ποινικό μητρώο, το νεαρό της ηλικίας του και τις προσωπικές, οικογενειακές και οικονομικές του περιστάσεις.

Το Εφετείο έκρινε, ωστόσο, ότι παρά την ορθή ανάλυση των σχετικών παραγόντων, η τελική ποινή των δύο ετών δεν ήταν ανάλογη της σοβαρότητας των αδικημάτων, της έκτασης και της διάρκειας της βίας και της ανάγκης για αποτρεπτική τιμωρία. Έκρινε ότι υπήρχε αναντιστοιχία μεταξύ της σοβαρότητας της υπόθεσης και της επιβληθείσας ποινής, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία την επέμβαση του Εφετείου.

Ως αποτέλεσμα, το Εφετείο αντικατέστησε την ποινή των δύο ετών με ποινή φυλάκισης τριών ετών. Κατά τα λοιπά, η πρωτόδικη απόφαση παραμένει σε ισχύ.