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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης υπέγραψε σήμερα, το Βιβλίο Επισκεπτών των Ηνωμένων Εθνών, στην έδρα των ΗΕ, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της συνάντησης του με τον ΓΓ των ΗΕ κ. Αντόνιο Γκουτέρες.

Στο μήνυμα του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έγραψε ότι «καθώς ο ΓΓ των ΗΕ Α. Γκουτέρες πλησιάζει στο τέλος της θητείας του, εκφράζω την ειλικρινή μου εκτίμηση για τις επίμονες προσπάθειες του για επανένωση της Κύπρου.

Η ευόδωση της προόδου που επιτεύχθηκε κατά τη θητεία του, με μια συνολική λύση του Κυπριακού στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, θα αποτελούσε κληροδότημα της διακεκριμένης θητείας του.

Προς αυτόν τον σκοπό επαναβεβαιώνω την ακλόνητη μου δέσμευση να εμπλακώ ενεργά προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων και της επανένωσης της Κύπρου».

ΚΥΠΕ