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Σε εξέλιξη βρίσκεται εκστρατεία για καταπολέμηση των κουνουπιών, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό των εστιών αναπαραγωγής τους, αναφέρει ο Δήμος Λεμεσού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμβολής των δημοτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Κράτους, πραγματοποιούνται συστηματικοί έλεγχοι σε ανοικτούς χώρους και όπου εντοπίζονται στάσιμα νερά λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, όπως η αποστράγγισή τους ή, όπου απαιτείται, η εφαρμογή εγκεκριμένων βιολογικών σκευασμάτων για την καταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών.

Παράλληλα, προστίθεται, πραγματοποιείται έγκαιρος καθαρισμός ανοικτών χώρων από άγρια βλάστηση και απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων, περιορίζοντας έτσι τα σημεία στα οποία μπορεί να συγκεντρωθεί στάσιμο νερό και να δημιουργηθούν εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών.

Την ίδια ώρα υπογραμμίζεται ότι η απομάκρυνση ακόμη και μικρών ποσοτήτων στάσιμου νερού, από ιδιωτικούς χώρους, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό των εστιών αναπαραγωγής.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος καλεί τους δημότες να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή όταν συσσωρεύεται στάσιμο νερό σε πιατάκια γλαστρών, κουβάδες και άλλα δοχεία, βαρέλια και δεξαμενές, παλιά ελαστικά, πισίνες, υδρορροές και άλλα σημεία όπου μπορεί να συγκρατείται νερό.

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αυξημένη παρουσία κουνουπιών, σε οποιαδήποτε περιοχή εντός των δημοτικών ορίων, οι δημότες παρακαλούνται να ενημερώνουν το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του Δήμου Λεμεσού στα τηλέφωνα 25 884590 και 25884555, ώστε να πραγματοποιείται έλεγχος και να λαμβάνονται, όπου απαιτείται, τα κατάλληλα μέτρα.

«Η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί συλλογική ευθύνη και η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ