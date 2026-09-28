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Η ταινία «Kim Cheol» του Τσενγκφένγκ Ζιν από την Κίνα απέσπασε τη «Χρυσή Αφροδίτη» Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους στο 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου (CYIFF), που ολοκληρώθηκε με την τελετή απονομής των βραβείων την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» στη Λευκωσία, ενώ σημαντικές διακρίσεις απέσπασαν Κύπριοι δημιουργοί.

Η ταινία απέσπασε ακόμη τα βραβεία Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης και Καλύτερου Μοντάζ, ενώ η Κέρι Αν Ενράιτ κέρδισε τα βραβεία Σκηνοθεσίας και Σεναρίου για την ταινία «Tiger». Το βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη πήγε στον Κάρλος Γου για το «Whimper», ενώ τα βραβεία Α’ Ανδρικού και Α’ Γυναικείου Ρόλου απονεμήθηκαν αντίστοιχα στους Αντρίγια Κουζμάνοβιτς για το «Yugo Florida» και Τζόρι Μπλέικ Ρόζεν για το «Tiger».

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο είχε η φετινή διοργάνωση και για έναν ακόμη λόγο: η παγκόσμια πρεμιέρα της γαλλοκυπριακής παραγωγής «La Croix» (Crossroads) πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του CYIFF, με την ταινία του Κινέζου σκηνοθέτη Χου Σουεγιάνγκ (Hu Xueyang) να αποσπά το Ειδικό Βραβείο της διοργάνωσης.

Η γαλλοκυπριακή παραγωγή La Croix (Crossroads) έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στη Λευκωσία και απέσπασε ειδικό βραβείο – Διακρίσεις και τιμητικές μνείες σε Κυπρίους κινηματογραφιστές.

Η παρουσία του Χου Σουεγιάνγκ είχε μάλιστα και μια ιδιαίτερη συνέχεια στην ιστορία του φεστιβάλ. Ο σκηνοθέτης είχε συμμετάσχει στο παρελθόν στην κριτική επιτροπή του CYIFF και επέστρεψε αυτή τη φορά στη Λευκωσία ως δημιουργός, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στο κοινό τη νέα του ταινία.

Οι κυπριακές διακρίσεις

Η κυπριακή συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα έντονη και στα βραβεία των επιμέρους κατηγοριών.

Το Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας Μικρού Μήκους2026απονεμήθηκε στη Θεοδώρα Μαδαρού για την ταινία «I Have a Story but I Am Not My Story».

Η Αυγουστίνα Παπαδοπούλου απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Μικρού Μήκους Ταινίας Χορού για το «Nihilism», ενώ οι Μπελίντα Τσέρινγκτον και Κάλλη Κουλλουφίδου τιμήθηκαν με το Βραβείο VR για το Lost «Spaces».

Ιδιαίτερη διάκριση για την κυπριακή δημιουργία αποτέλεσε το Ειδικό Βραβείο Συμπερίληψης και Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας, που απονεμήθηκε στον Χαράλαμπο Κοντοπανάγο για την ταινία «A Day Through My Eyes». Η ταινία προσεγγίζει τις ζωές, τις εμπειρίες και τις επιθυμίες ανθρώπων με αναπηρία, θέτοντας στο επίκεντρο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη συμμετοχή στην κοινωνία.

Το Βραβείο Aphrodite Cinematic απονεμήθηκε στην Ντίνα Ροζενμάγιερ για το ισπανοκυπριακής παραγωγής «After The Lightning»,. Το βραβείο απονέμεται σε γυναίκα σκηνοθέτη με ιδιαίτερες προοπτικές εξέλιξης στον κινηματογραφικό χώρο.

Τιμητική μνεία απονεμήθηκε επίσης στους Κύπριους σκηνοθέτες Κυριάκο Κακουλλή, Βασίλη Γεωργίου και Μάμα Σουρουππή για το ντοκιμαντέρ «Abstraction of Simplicity», που εξετάζει την αρχιτεκτονική ταυτότητα της Κύπρου και τη σχέση της με την ιστορία και τη συλλογική μνήμη.

Η Ξένη Στιλ Μοτίτη έλαβε τιμητική μνεία για την ερμηνεία της στην ταινία «Hope», ενώ το «Life Without You» του Μάριου Κλεάνθους τιμήθηκε επίσης με τιμητική μνεία για την ποιητική προσέγγισή του στην αγάπη, την απουσία και την ανθρώπινη σύνδεση.

«1974» και «Νόστιμον Ήμαρ»

Η ιστορία και η μνήμη της Κύπρου παρέμειναν παρούσες και μέσα από τις ειδικές ενότητες του φεστιβάλ.

Στο καθιερωμένο Αφιέρωμα «1974», η ταινία «It’s Raining» της Λου Κυριάκου (Ηνωμένο Βασίλειο, 2026) απέσπασε Εύφημη Μνεία, ενώ η ταινία «Echo of Time» του Μάριου Κλεάνθους (Κύπρος, 2025) τιμήθηκε επίσης στο πλαίσιο του αφιερώματος.

Σημαντική θέση είχε και το Βραβείο «Νόστιμον Ήμαρ», που συνδέει τον κινηματογράφο με την έννοια της επιστροφής, της μνήμης και της πολιτιστικής ταυτότητας. Το βραβείο απονεμήθηκε στην ταινία «Queens of Cyprus» του Πανίκου Μιχαήλ Παναγιώτου (Ηνωμένο Βασίλειο, 2024).

Το 21ο CYIFF παρουσίασε παράλληλα ταινίες μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, animation, experimental έργα και δημιουργίες νέων κινηματογραφιστών, με το φεστιβάλ να διατηρεί τον διεθνή χαρακτήρα του και να λειτουργεί ως σημείο συνάντησης ανεξάρτητων δημιουργών από διαφορετικές χώρες.