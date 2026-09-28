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Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει σε οικογένεια στη Βραζιλία ο θάνατος μιας μητέρας και της κόρης της, οι οποίες έχασαν τη μάχη με τον καρκίνο μέσα σε διάστημα μόλις δέκα ωρών.

Η 28χρονη Cibele Marchis, επαγγελματίας στον χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ, άφησε την τελευταία της πνοή την Πέμπτη, γύρω στις 16:00, σε νοσοκομείο της πόλης Mogi Guaçu. Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής, πέθανε και η 56χρονη μητέρα της, Maria Elisabete Nogueira, η οποία νοσηλευόταν σε διαφορετικό νοσοκομείο της ίδιας πόλης.

Διαγνώστηκαν με καρκίνο με λίγους μήνες διαφορά

Η Cibele διαγνώστηκε το 2024 με μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου που ξεκίνησε από τα επινεφρίδια. Υποβλήθηκε σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων και χημειοθεραπειών, ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 2025, η κατάστασή της επιδεινώθηκε εξαιτίας λοιμώξεων και οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένειά της ότι πλησίαζε στο τέλος της ζωής της.

Όπως διηγήθηκε συγγενής της, η μητέρα και η κόρη στήριζαν η μία στην άλλη κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Η Maria είχε μάλιστα νηστέψει για 24 ώρες, προσευχόμενη για ένα θαύμα που θα έσωζε την κόρη της. Η Cibele κατάφερε τελικά να αναρρώσει και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και ήταν ενθουσιασμένη για τη ζωή που είχε μπροστά της. «Ήθελε να ζήσει», ανέφερε η συγγενής της, εξηγώντας ότι ούτε οι ουλές από τις επεμβάσεις ούτε ο σάκος κολοστομίας επηρέαζαν τη διάθεσή της.

Περίπου έναν χρόνο μετά τη διάγνωση της κόρης της, η Maria έμαθε ότι έπασχε από καρκίνο στο πάγκρεας, όταν επισκέφθηκε τον γιατρό πιστεύοντας ότι είχε πέτρες στη χολή. Η ασθένεια εξελίχθηκε γρήγορα και δεν πρόλαβε να υποβληθεί σε αντίστοιχες θεραπείες. Οι πόνοι της έγιναν τόσο έντονοι, ώστε χρειάστηκε να λάβει μορφίνη, ενώ εισήχθη στο νοσοκομείο στις 17 Σεπτεμβρίου.

Η Cibele είχε επισκεφθεί την άρρωστη μητέρα της, όμως, μία εβδομάδα αργότερα, επιδεινώθηκε και η δική της κατάσταση, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ιατρική φροντίδα..

Ο ανιψιός της Maria και ξάδελφος της Cibele, Rowilson Leandro da Costa, δήλωσε ότι όταν ενημερώθηκε την Πέμπτη για έναν θάνατο στην οικογένεια, όλοι περίμεναν ότι θα είχε πεθάνει η θεία του και όχι η ξαδέλφη του. Ο ίδιος ανέλαβε την οργάνωση της κηδείας της Cibele και λίγο αργότερα ενημερώθηκε ότι είχε πεθάνει και η Maria. «Έπρεπε να ανακοινώσω ξανά τα δυσάρεστα νέα στον θείο μου, ο οποίος θρηνούσε ήδη την κόρη του, ότι είχε πεθάνει και η σύζυγός του», ανέφερε. Η Cibele ήταν το μοναχοπαίδι του ζευγαριού και ο πατέρας της έμεινε πλέον χωρίς την οικογένειά του. «Έχασε την οικογένειά του. Να γυρίσει σπίτι και να μην βρει πια κανέναν εκεί. Είναι λυπηρό, δύσκολο», είπε ο Rowilson.

Καμία δεν έμαθε για τον θάνατο της άλλης

Σύμφωνα με τους συγγενείς, μητέρα και κόρη είχαν εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία τους να μη μάθει η μία για τον θάνατο της άλλης, εάν κάποια από τις δύο παρέμενε στη ζωή. «Καμία τους δεν ήθελε να δει την άλλη να πεθαίνει. Το συζητούσαν, άλλοτε αστειευόμενες και άλλοτε σοβαρά, και συνέβη. Καμία δεν έμαθε για τον θάνατο της άλλης», ανέφερε ο Rowilson.

Τον περασμένο Μάρτιο, η Cibele είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν συνδεδεμένη με ορό, γράφοντας ότι όσο το μοναδικό πρόβλημα κάποιου είναι τα χρήματα, θα πρέπει να αισθάνεται ευγνωμοσύνη. «Το χειρότερο είναι να αντιμετωπίζεις κάτι που ούτε όλα τα χρήματα του κόσμου δεν μπορούν να λύσουν», είχε τονίσει.

Η Cibele και η Maria κηδεύτηκαν μαζί, σε μια κοινή τελετή, παρουσία συγγενών και φίλων.

iefimerida.gr