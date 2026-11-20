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Η αυθαίρετη ανέγερση της ιεράς μονής Αγίων Εφραίμ και Αικατερίνης στην προστατευόμενη περιοχή του Κάβο Γκρέκο τέθηκε υπό το μικροσκόπιο της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η ανάγκη διασφάλισης της νομιμότητας, ο τρόπος λειτουργίας του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων (ΣΥΜΕΠΑ), οι σοβαρές ενστάσεις των περιβαλλοντικών Αρχών και οργανώσεων, αλλά και οι εκ διαμέτρου αντίθετες τοποθετήσεις μεταξύ των μελών της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον της ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΜΕΠΑ, Σωτήρης Κτωρίδης, υποστήριξε ότι με βάση το τοπικό σχέδιο, ακόμα και αν υπάρξει θετική εισήγηση από το Συμβούλιο, απαιτείται προηγουμένως έγκριση από το Τμήμα Περιβάλλοντος και την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας πριν τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας. Παράλληλα, ανέφερε ότι η θετική εισήγηση για μεγάλες αναπτύξεις συνοδεύεται συνήθως από όρους, ακόμα και όρους κατεδάφιση, ενώ σημείωσε ότι το ΣΥΜΕΠΑ υποχρεούται εκ του νόμου να εξετάζει αιτήσεις για αυθαίρετες αναπτύξεις. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε να δοθεί νομοθετικό εργαλείο ώστε να μην δικαιούται κάποιος που κατέχει τεμάχιο γης να υποβάλλει καν αίτηση για αυθαίρετες κατασκευές, υποστηρίζοντας, παράλληλα, ότι η νομοθεσία του Τμήματος Περιβάλλοντος δεν αναφέρει πως αν μια ανάπτυξη είναι ημιτελής απαγορεύεται να εξεταστεί.

Συγκεκριμένα, στο Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας, υπάρχει σχετικό απόσπασμα για τις Περιοχές Προστασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000 (Σχέδιο αρ. 10 Περιβαλλοντικός Πλούτος), όπου επιδιώκεται γενικά η διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσω προστασίας των φυσικών ενδιαιτημάτων. Για τις πολεοδομικές ζώνες που εμπίπτουν στις περιοχές αυτές, προκειμένου να επιτραπεί οποιαδήποτε ανάπτυξη, απαιτείται η εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης του διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος ή/και του προϊστάμενου της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, αναλόγως της περίπτωσης, στο πλαίσιο των σχετικών νομοθεσιών.

Η Περιβαλλοντική Αρχή, στις 21/03/2024, υπογράμμισε ότι δεν προβαίνει σε διαδικασίες αξιολόγησης έργων τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής ή/και έχουν ολοκληρωθεί, χωρίς να εφαρμόζονται καταρχήν οι πρόνοιες της πολεοδομικής και οικοδομικής νομοθεσίας και χωρίς τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Επίσης, στις 04/09/2026, ενημέρωσε επισήμως το ΣΥΜΕΠΑ ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αξιολόγηση της αίτησης παρέκκλισης, εισηγούμενο την άμεση απόρριψή της.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εκφράστηκαν έντονες διαφωνίες, αιχμές αλλά και εκ διαμέτρου αντίθετες τοποθετήσεις από τους παριστάμενους βουλευτές και εμπλεκόμενους φορείς.

Ο Άριστος Δαμιανού, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών, υιοθέτησε πλήρως το ιστορικό που κατέθεσε το Terra Cypria, τονίζοντας ότι το ΣΥΜΕΠΑ ελέγχεται και ότι οι πρακτικές παρεκκλίσεων απασχολούν την Πολιτεία και την κοινωνία εδώ και χρόνια, καθώς εγείρουν ερωτήματα για το αν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον ή εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα και πιέσεις. Αναφερόμενος στο Κάβο Γκρέκο, σημείωσε ότι υπάρχει «ένας πολύ μεγάλος αριθμός γνωματεύσεων και αποφάσεων που θεωρούν ότι είναι παράνομα αυτά τα κτίσματα», καθώς και δικαστική απόφαση, καταγγέλλοντας ότι «αντί να προχωρήσει η επιβολή, υπάρχει μια κωλυσιεργία». Εξέφρασε την απαρέσκειά του για την απουσία του Δήμου Αγίας Νάπας, υπογραμμίζοντας ότι η Επιτροπή θα επανέλθει στο θέμα τον Ιανουάριο και ότι «ουδείς είναι υπεράνω του δημοσίου συμφέροντος». Παράλληλα, κατήγγειλε τη δύο ταχυτήτων αντιμετώπιση των πολιτών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν γίνεται να κατεδαφίζεις μια πέργολα ή ένα δωμάτιο σε έναν προσφυγικό οικισμό, αλλά να καταπίνεις κτίσματα σε περιοχές Natura και πρόσθετους ορόφους σε πύργους». Σημείωσε, επίσης, αιχμηρά ότι «δεν είναι εκκλησία αυτό που κτίζεται».

Ο βουλευτής ΔΗΣΥ, Αντρέας Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι κατά τη συζήτηση διαπιστώθηκε η ανάγκη για αυστηρότερες διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων παρέκκλισης και παροχή εργαλείων στις αρμόδιες Αρχές για έγκαιρη παρέμβαση, τονίζοντας τη θεμελιώδη αρχή ότι «η άδεια πρέπει να προηγείται του έργου». Σημείωσε ότι η Επιτροπή θα επανέλθει στον τρόπο λειτουργίας του ΣΥΜΕΠΑ και στο ζήτημα της έγκαιρης ενημέρωσης των δήμων από τους ΕΟΑ. Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη ανάπτυξη, εξέφρασε τη θέση ότι «η μονή πρέπει να αδειοδοτηθεί», επισημαίνοντας τη σημασία της παρουσίας χριστιανικών ναών σε απομακρυσμένες περιοχές και διερωτήθηκε αν θα μπορούσε να είχε ανεγερθεί το ιστορικό μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα αν ίσχυαν οι σημερινές διαδικασίες.

Ο βουλευτής ΕΛΑΜ, Αντρέας Παπαχαραλάμπους, τάχθηκε υπέρ της διατήρησης της ιεράς μονής Αγίων Εφραίμ και Αικατερίνης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πνευματικό θεσμό που συνδέεται με τη δημιουργία στέγης φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και παιδιών και όχι για επιχειρηματία που ζητά πρόσθετους ορόφους. Ζήτησε να εξεταστεί η αίτηση από το ΣΥΜΕΠΑ «χωρίς πιέσεις και προκαταλήψεις», δηλώνοντας πως «σεβόμαστε τη νομιμότητα και το περιβάλλον, αλλά πιστεύουμε βαθιά στην πίστη και στην παράδοση» και διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να συζητείται κατεδάφιση μοναστηριού.

Από πλευράς του, ο Ευγένιος Χαμπουλλάς του ΕΛΑΜ, έκανε λόγο για κατάχρηση της νομοθεσίας επί 30 χρόνια, όπου αγροτεμάχια αξιοποιούνται από ντιβέλοπερς για πολυτελείς κατοικίες αντί για εξαιρετικές περιπτώσεις παρεκκλίσεων. Έθεσε θέμα για τα κριτήρια διορισμού και τα καθήκοντα των μελών του ΣΥΜΕΠΑ, αποδίδοντας την κατάσταση στη μη εφαρμογή της νομοθεσίας επιβολής από τοπικές Αρχές και ΕΟΑ, ενώ, παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της αδειοδότησης της εκκλησίας.

Ο Πανίκος Λεωνίδου του ΔΗΚΟ σημείωσε ότι η ανάπτυξη της μονής έχει διαφορετικό χαρακτήρα και δεν συνιστά επιχειρηματική δράση, επισημαίνοντας ότι υπάρχει διακριτική ευχέρεια για αδειοδότηση.

Μεμονωμένες περιπτώσεις η εκ των υστέρων αδειοδότηση

Ο διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Κυριάκος Κούνδουρος, ανέφερε ότι διαπιστώθηκαν αδυναμίες και προωθείται τροποποίηση κανονισμών με νέο κείμενο. Τόνισε ότι οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, ενώ υπενθύμισε τις αρνητικές απόψεις του Τμήματος Περιβάλλοντος και τις ενέργειες επιβολής, προσβλέποντας στην ενίσχυση του θεσμού του ΣΥΜΕΠΑ.

Η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος, Έλενα Στυλιανοπούλου, ανέφερε ότι μετά από καταγγελία για αυθαίρετες επεμβάσεις έγιναν επιτόπιες επιθεωρήσεις όπου διαπιστώθηκε ότι οι εργασίες γίνονταν χωρίς τις απαραίτητες άδειες.

Για τον λόγο αυτό, σημείωσε, το Τμήμα έστειλε επιστολές στον δήμαρχο Αγίας Νάπας, στον Έπαρχο Αμμοχώστου και στην ιερά μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου. Ακολούθως, έγινε επιτόπια επίσκεψη και με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. Η Υπηρεσία Θήρας υπέδειξε προχώρησε στην επίδοση εξώδικου προστίμου ύψους €2.000. Μετά την ειδοποίηση επιβολής και του διατάγματος κατεδάφισης το Τμήμα Περιβάλλοντος εξέδωσε όρους για την κατεδάφιση. Κατά τη διαβούλευση με ΣΥΜΕΠΑ, το Τμήμα Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη ότι άρχισαν τα έργα χωρίς τις απαραίτητες άδειες και δεν ακολουθήθηκαν οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία διαδικασία, τοποθετήθηκε αρνητικά. Ανάφερε ότι τα εργαλεία αξιολόγησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον είναι εργαλεία πρόληψης και δεν είναι δυνατή η εκ των υστέρων αξιολόγηση παρά σε πολύ μεμονωμένες εξαιρέσεις.

Η αντιπρόεδρος του ΣΥΜΕΠΑ και εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ, Έλενα Χριστοδούλου, ανέφερε ότι πέρασε από το μυαλό της ακόμη και η κατάργηση του ΣΥΜΕΠΑ, υπογραμμίζοντας, όμως, ότι πρέπει να τεθούν «κόκκινες γραμμές» στη λειτουργία του. Έκανε λόγο για αλόγιστη παροχή κινήτρων ειδικά στην επαρχία Αμμοχώστου και σημείωσε ότι το ΕΤΕΚ θα συγκαλέσει σύσκεψη σχετικά με τα προσόντα και τα κριτήρια διορισμού των μελών του Συμβουλίου.

Η εκτελεστική διευθύντρια του Terra Cypria, Κούλα Μιχαήλ, ζήτησε την πλήρη άρση των παρανομιών και την κατεδάφιση των αυθαίρετων οικοδομών, καταγγέλλοντας, παράλληλα, κατάχρηση εξουσίας από το ΣΥΜΕΠΑ για την εξέταση ιδιωτικών περιβαλλοντικών γνωματεύσεων και μελετών ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, επειδή δεν έχει την εμπειρογνωμοσύνη και κυρίως την αρμοδιότητα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.