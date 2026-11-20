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Να εγκαταλείψουν την αντιπαράθεση με τη Μόσχα και να ενωθούν με τη Ρωσία, προκειμένου να βρεθούν στη «σωστή πλευρά της Ιστορίας», κάλεσε τους Ουκρανούς ο Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι η Δύση δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για το μέλλον της Ουκρανίας, αλλά επιδιώκει να αποδυναμώσει, να διασπάσει και τελικά να υποτάξει τόσο την ίδια όσο και τη Ρωσία.

Σε συνέντευξή του στον Σέρβο σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα, για το ντοκιμαντέρ του ρωσικού Πρώτου Καναλιού «Η βάπτισή μας. Ο Προκαθήμενος», που δημιουργήθηκε με αφορμή τα 80ά γενέθλια του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου, ο Ρώσος πρόεδρος παρουσίασε τη δική του ερμηνεία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, συνδέοντάς τον με την ιστορική πορεία της Ρωσίας, την Ορθοδοξία και τις προσπάθειες ξένων δυνάμεων να περιορίσουν τη ρωσική ισχύ.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι, παρά τις τραγωδίες που εκτυλίσσονται σήμερα, οι δύο λαοί πρέπει να σκεφτούν το μέλλον των παιδιών τους και να επιδιώξουν την επανένωσή τους με την ευρύτερη έννοια, χωρίς αυτό να σημαίνει κατ’ ανάγκη την ένταξή τους σε ένα ενιαίο κράτος.

«Ελάτε στη δική μας πλευρά, που είναι η κοινή και σωστή πλευρά της Ιστορίας»

Απευθυνόμενος ευθέως στους Ουκρανούς, ο Ρώσος πρόεδρος τους κάλεσε να επανεξετάσουν τη στάση τους απέναντι στη Μόσχα και να αναζητήσουν ένα κοινό μέλλον με τη Ρωσία. «Θα ήθελα να πω: Ελάτε στη δική μας πλευρά, γιατί αυτή είναι η κοινή μας πλευρά. Ελάτε, λοιπόν, στην κοινή πλευρά, στη σωστή πλευρά της Ιστορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

⚡️Putin urges Ukrainians to join Russia's side!



In an interview with filmmaker Emir Kusturica, Russian President Vladimir Putin called on Ukrainians to “come over to our common side, the right side of history.” He argued that Ukrainians should seek unity with Russia “in the… pic.twitter.com/66798sGEj7 November 20, 2026

Ο Πούτιν επέμεινε ότι οι σημερινές πολεμικές συγκρούσεις δεν πρέπει να καθορίσουν οριστικά τις σχέσεις των δύο λαών. «Και γι’ αυτό, εάν μιλάμε για τους Ουκρανούς, θα ήθελα να το ακούσουν. Ό,τι κι αν συμβαίνει, όποιες τραγωδίες κι αν εκτυλίσσονται σήμερα, πρέπει να σκεφτόμαστε το μέλλον, το μέλλον των παιδιών μας», δήλωσε.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης μέσα από τη συνεργασία τους. «Πρέπει να καταλάβουμε ότι, εάν θέλουμε να είμαστε ισχυροί, σημαντικοί και να έχουμε τις προϋποθέσεις για μια καλή ανάπτυξη, πρέπει, φυσικά, να είμαστε μαζί. Με την έννοια ότι πρέπει να ενώσουμε τις προσπάθειές μας για την επίτευξη κοινών στόχων», πρόσθεσε.

«Δεν μιλάω απαραίτητα για ένα ενιαίο κράτος»

Ο Ρώσος πρόεδρος επιχείρησε να διευκρινίσει τι εννοεί με την έννοια της ένωσης των δύο λαών, τονίζοντας ότι δεν αναφέρεται υποχρεωτικά σε μια κοινή κρατική οντότητα.

«Κατανοώντας όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, όλοι εμείς, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που ζουν στο έδαφος της σημερινής Ουκρανίας, πρέπει να επιδιώκουμε την ένωση», ανέφερε και συμπλήρωσε: «Ίσως όχι στο πλαίσιο ενός ενιαίου κράτους, δεν μιλάμε καθόλου γι’ αυτό. Αλλά για ένωση με την ευρύτερη δυνατή έννοια της λέξης».

«Η Δύση δεν στηρίζει την Ουκρανία για το καλό της, θέλει να διαλύσει τους πάντες»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Ρώσος πρόεδρος απέναντι στις δυτικές χώρες, τις οποίες κατηγόρησε ότι αξιοποιούν την αντιπαράθεση στην Ουκρανία για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, η δυτική υποστήριξη προς το Κίεβο δεν έχει στόχο την προστασία του ουκρανικού λαού, αλλά την αποδυνάμωση της Ρωσίας και, τελικά, την υποταγή των εμπλεκόμενων πλευρών.

«Όλοι πρέπει να το καταλάβουν και να το γνωρίζουν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζουν στο έδαφος της σημερινής Ουκρανίας», ανέφερε και συνέχισε: «Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι όλα όσα συμβαίνουν και όλοι όσοι τους υποστηρίζουν, ακόμη και στις σημερινές συνθήκες αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, δεν το κάνουν προς το συμφέρον της Ουκρανίας, αλλά για τα δικά τους συμφέροντα, με στόχο να αποδυναμώσουν, να διαμελίσουν, να διαλύσουν τους πάντες στα συστατικά τους μέρη και να τους υποτάξουν στη θέλησή τους».

Ο Πούτιν παρουσίασε τη σημερινή σύγκρουση ως συνέχεια μιας διαχρονικής πολιτικής των αντιπάλων της Ρωσίας, την οποία περιέγραψε με τη φράση «διαίρει και βασίλευε».

«Η ιστορία της χώρας μας δείχνει ότι, μόλις γινόταν ισχυρότερη και πιο δυνατή, εμφανίζονταν αμέσως δυνάμεις που ήθελαν να εφαρμόσουν την αρχή “διαίρει και βασίλευε”», υποστήριξε.

«Πιστεύω ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα αποτελεί συνέχεια της ίδιας πολιτικής. Είναι η επιθυμία να περιοριστεί το δυναμικό της Ρωσίας, να γίνει πιο υποχωρητική και, τελικά, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να υποταχθεί στα συμφέροντα άλλων», πρόσθεσε.

«Στην εξουσία της Ουκρανίας δεν βρίσκονται πατριώτες, αλλά εθνικιστές»

Ο Πούτιν επιτέθηκε και στην πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι η εξουσία στη χώρα έχει περάσει στα χέρια εθνικιστών, τους οποίους κατηγόρησε ότι καλλιεργούν μίσος απέναντι σε άλλους λαούς.

Όπως ανέφερε, στην εξουσία δεν βρίσκονται πραγματικοί πατριώτες, αλλά άνθρωποι που χαρακτηρίζονται από εθνικιστικές αντιλήψεις και εχθρότητα προς άλλες εθνότητες.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι μια πολιτική που βασίζεται στο μίσος δεν μπορεί να προσφέρει μακροπρόθεσμη προοπτική σε μια χώρα. «Με αυτό το μίσος δεν μπορείς να φτάσεις μακριά», ανέφερε.

«Η Ουκρανία είχε διαλυθεί πριν από τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα»

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην οικονομική πορεία της Ουκρανίας μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα υπέστη αποβιομηχάνιση και δημογραφική συρρίκνωση πολύ πριν από τη σημερινή πολεμική σύγκρουση.

«Τι συνέβη μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας; Έχασε τη ναυπηγική της βιομηχανία, την αεροναυπηγική της βιομηχανία και την παραγωγή πυραύλων», υποστήριξε.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, η χώρα είχε ήδη αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα οικονομικής και παραγωγικής αποδυνάμωσης. «Στην πράξη, υπήρξε αποπληθυσμός και αποβιομηχάνιση. Τα πάντα κατέρρευσαν», ανέφερε, ενώ επιχείρησε μάλιστα να διαχωρίσει τη μακροχρόνια οικονομική πορεία της Ουκρανίας από τις συνέπειες των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. «Και όχι τώρα, όχι τις τελευταίες εβδομάδες, εξαιτίας των ανταποδοτικών πληγμάτων των ρωσικών πυραυλικών δυνάμεων. Όχι, όλα κατέρρευσαν από μόνα τους», δήλωσε.

Η τοποθέτηση αυτή παραλείπει, ωστόσο, τις εκτεταμένες καταστροφές που έχουν προκαλέσει οι ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε ουκρανικές πόλεις, ενεργειακές εγκαταστάσεις, εργοστάσια και μεταφορικές υποδομές από το 2022.

«Η Ρωσία και η Ορθοδοξία μπορούν να γίνουν η κιβωτός του χριστιανισμού»

Στο δεύτερο μεγάλο σκέλος της συνέντευξης, ο Πούτιν αναφέρθηκε στον ιστορικό και σύγχρονο ρόλο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προστασία της χριστιανικής παράδοσης.

Vladimir Putin has revealed that he prays for Russia and its people every day.



In an interview with Emir Kusturica for the Channel One film "Our Baptism: The Primate," the Russian President highlighted the special role of the Russian Orthodox Church in the formation of the… pic.twitter.com/CYhYUxoF1J — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) November 20, 2026

«Με αυτή την έννοια, βεβαίως, η Ρωσία και η Ορθοδοξία μπορούν να διαδραματίσουν τον ρόλο εκείνης της κιβωτού για την οποία μιλήσατε», δήλωσε απευθυνόμενος στον Κουστουρίτσα.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι το ρωσικό κράτος και η Ορθόδοξη Εκκλησία έχουν κοινή αποστολή τη διατήρηση του ανθρώπου, τόσο σε πνευματικό όσο και σε βιολογικό επίπεδο.

«Η ιδέα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, για την οποία ο Πατριάρχης Κύριλλος μιλά πάντοτε δημόσια, και στην πραγματικότητα η πολιτική του ρωσικού κράτους, είναι να διατηρήσουμε τον άνθρωπο και την πνευματικότητά του», ανέφερε.

«Προσεύχομαι κάθε μέρα για τη Ρωσία και τον λαό μας»

Σε προσωπικό τόνο, ο Πούτιν μίλησε για τη θρησκευτική του πίστη και τη σχέση που αισθάνεται ότι έχει με τους Ρώσους πολίτες. «Αυτό που ξέρω με βεβαιότητα είναι ότι προσεύχομαι καθημερινά για τη Ρωσία και για τον λαό μας», δήλωσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος περιέγραψε επίσης την ψυχή ως το σημαντικότερο στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης. «Κάθε άνθρωπος δεν είναι απλώς κάποια βιολογική ουσία που αποτελείται από οστά και δέρμα. Το θεμελιώδες και σημαντικότερο συστατικό κάθε ανθρώπου είναι η ψυχή, δηλαδή αυτό που μας έχει χαρίσει ο Θεός. Και η ανθρώπινη ψυχή είναι αιώνια και απεριόριστη, όπως το Σύμπαν», ανέφερε.

Ο Πούτιν εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που, όπως είπε, λαμβάνει από τη ρωσική κοινωνία.

«Αισθάνομαι ασφαλώς τη στήριξη του λαού μας και είμαι πολύ ευγνώμων γι’ αυτήν. Γιατί χωρίς αυτή τη στήριξη δεν είναι απλώς αδύνατο να εργαστεί κανείς, αλλά σίγουρα είναι αδύνατο να επιτύχει οποιαδήποτε αποτελέσματα, να πετύχει τους κοινούς μας στόχους στο όνομα και προς όφελος της Ρωσίας», δήλωσε.

protothema.gr