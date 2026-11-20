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Την ακύρωση καταδικαστικής απόφασης και της χρηματικής ποινής των €350 που είχε επιβληθεί σε πολίτη για παρουσία σε υπεραγορά χωρίς Safe Pass, κατά παράβαση των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, αποφάσισε ομόφωνα το Εφετείο, κρίνοντας ότι η υπόθεση εκδικάστηκε ερήμην του, σε ημερομηνία διαφορετική από εκείνη που του είχε γνωστοποιηθεί κατά την τελευταία εμφάνισή του στο Δικαστήριο.

Με απόφασή του ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2026, το Εφετείο έκανε δεκτή την έφεση του άνδρα κατά της Αστυνομίας, διαπιστώνοντας ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας συνιστούσε κακοδικία, καθώς στερήθηκε του δικαιώματος να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Πάντως, παρά την ακύρωση της καταδίκης, το Δικαστήριο αποφάσισε ότι πρέπει να διεξαχθεί νέα δίκη.

Η υπόθεση αφορούσε περιστατικό της 12ης Αυγούστου 2021, όταν, σύμφωνα με την κατηγορία, ο εφεσείων βρισκόταν σε υπεραγορά χωρίς να κατέχει αποδεικτικό στοιχείο Safe Pass, όπως προνοούσε το σχετικό διάταγμα του 2021. Για την υπόθεση είχε αρχικά εκδοθεί εξώδικο πρόστιμο ύψους €300, το οποίο δεν καταβλήθηκε, ενώ ο ίδιος αμφισβητούσε τη νομιμότητα των σχετικών διαταγμάτων.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο προχώρησε στην εκδίκαση της υπόθεσης χωρίς την παρουσία του, τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε πρόστιμο €350, καθώς και €130 έξοδα υπέρ της Κατηγορούσας Αρχής.

Κεντρικό ζήτημα στην έφεση αποτέλεσε η σύγχυση που προέκυψε με τις ημερομηνίες εκδίκασης, λόγω της απώλειας του πρωτόδικου φακέλου και της δημιουργίας προσωρινού φακέλου. Ειδικότερα, στις 20 Ιουνίου 2023, όταν ο εφεσείων παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο, η υπόθεση ορίστηκε για τις 15 Ιανουαρίου 2024, στις 10:30, για ακρόαση και διορισμό δικηγόρου.

Ωστόσο, στον προσωρινό φάκελο που δημιουργήθηκε λόγω της απώλειας του αρχικού, καταγράφηκε νέα διαδικαστική πορεία. Στις 15 Νοεμβρίου 2023 ο εφεσείων παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως στο Δικαστήριο και η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 13 Δεκεμβρίου 2023. Κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, με τον εφεσείοντα και πάλι παρόντα, ορίστηκε εκ νέου για τις 19 Ιανουαρίου 2024, στις 10:30, για ακρόαση και διορισμό δικηγόρου.

Παρά τον τελευταίο αυτό ορισμό, η υπόθεση εκδικάστηκε στις 15 και 16 Ιανουαρίου 2024, χωρίς την παρουσία του κατηγορουμένου. Στις 19 Ιανουαρίου, όταν εκείνος παρουσιάστηκε κανονικά στο Δικαστήριο, ενημερώθηκε ότι είχε ήδη καταδικαστεί.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο υποστήριξε τότε ότι ο εφεσείων γνώριζε από τις 20 Ιουνίου 2023 πως η υπόθεση είχε οριστεί για τις 15 Ιανουαρίου 2024 και ότι, ως εκ τούτου, όφειλε να παρουσιαστεί τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Το Εφετείο, ωστόσο, έκρινε ότι τα δεδομένα δεν μπορούσαν να εξεταστούν απομονωμένα. Όπως υπέδειξε, στις 15 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε κανονικά συνεδρία για την υπόθεση, δημιουργήθηκε προσωρινός φάκελος και δόθηκαν νέες ημερομηνίες για τη συνέχιση της διαδικασίας. Ο προγραμματισμός αυτός τηρήθηκε και από τις δύο πλευρές, με αποτέλεσμα ο εφεσείων να έχει κάθε λόγο να θεωρεί ότι η τελευταία ημερομηνία που του γνωστοποιήθηκε, δηλαδή η 19η Ιανουαρίου 2024, ήταν η ισχύουσα.

«Το να θεωρηθεί ότι ο εφεσείων όφειλε να εμφανιστεί και στις δύο αναφερόμενες ημερομηνίες δεν θα έβρισκε έρεισμα σε οποιαδήποτε λογική των πραγμάτων», σημειώνει χαρακτηριστικά το Εφετείο.

Σύμφωνα με την απόφαση, η εκδίκαση της υπόθεσης στις 15 και 16 Ιανουαρίου, δηλαδή πριν από την τελευταία ημερομηνία που είχε οριστεί ενώπιον του εφεσείοντος, του στέρησε τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Το γεγονός αυτό οδήγησε αναπόφευκτα στη διαπίστωση κακοδικίας.

Το Εφετείο έκρινε βάσιμο τον πρώτο λόγο έφεσης, χωρίς να χρειαστεί να εξετάσει τους υπόλοιπους δύο, με τους οποίους προβάλλονταν παραβίαση του δικαιώματος εκπροσώπησης και υπεράσπισης σε δίκαιη δίκη, καθώς και παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας λόγω της ερήμην καταδίκης.

Παρά την ακύρωση της καταδίκης, το Δικαστήριο αποφάσισε ότι πρέπει να διεξαχθεί νέα δίκη, επικαλούμενο το συμφέρον της δικαιοσύνης και τη σχετική νομολογία για περιπτώσεις κατά τις οποίες η αρχική διαδικασία δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη δίκη.

Ως εκ τούτου, διέταξε την επανεκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, με διαφορετική σύνθεση και το συντομότερο δυνατό. Ο εφεσείων θα κληθεί να παρουσιαστεί σε ημερομηνία που θα καθορίσει ο αρμόδιος Πρωτοκολλητής, υπό το ίδιο καθεστώς εγγυήσεων που ίσχυε κατά την πρωτόδικη διαδικασία.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη, με δικαστές τους Μ. Αμπιζά, Στ. Χριστοδουλίδου-Μεσσιού και Ι. Στυλιανίδου.