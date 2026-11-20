Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Εισπράξεις ύψους €3.620.607, για τις οποίες δεν εκδόθηκαν νόμιμες αποδείξεις είσπραξης, κατέγραψε το Τμήμα Φορολογίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ, σύμφωνα με τη μαρτυρία του προϊσταμένου της Μονάδας Διερεύνησης Φορολογικής Απάτης, Γιώργου Γεωργίου, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφηκε κατά τη σημερινή συνέχιση της εκδίκασης της υπόθεσης, με τον πρώτο μάρτυρα κατηγορίας να παρουσιάζει αναλυτικά τα ευρήματα της φορολογικής διερεύνησης, η οποία αφορούσε τις προμήθειες που λάμβανε η Μονή, τις οικοδομικές εργασίες για την ανέγερση και ανακαίνισή της, καθώς και τις εμπορικές της δραστηριότητες.

Ο κ. Γεωργίου ανέφερε στο Δικαστήριο ότι από την καταγραφή των καταθέσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς για την περίοδο 2018-2024, προέκυψε συνολικό ποσό €4.857.356.

Παράλληλα, καταγράφηκαν πληρωμές που έγιναν τοις μετρητοίς, ύψους €1.264.162, ενώ οι αποδείξεις είσπραξης που είχαν εκδοθεί ανέρχονταν συνολικά σε €738.969.

«Ο υπολογισμός προσδιορίζει το ύψος των εισπράξεων για τις οποίες δεν εκδόθηκε απόδειξη είσπραξης και το οποίο ανέρχεται σε €3.620.607», ανέφερε.

Διευκρίνισε, ωστόσο, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της εκπροσώπου της Κατηγορούσας Αρχής, Θεοδώρας Παπακυριακού, ότι τα τραπεζικά δεδομένα εξετάστηκαν από την υπηρεσία, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς που οδήγησαν στη βεβαίωση φόρου.

Φορολογική οφειλή €285.067,49

Κατά τη διάρκεια της μαρτυρίας του, ο προϊστάμενος της Μονάδας Διερεύνησης Φορολογικής Απάτης ανέφερε ότι, σύμφωνα με την επιστολή βεβαίωσης φόρου, η Εκκλησία Αββακούμ οφείλει για την περίοδο ελέγχου, από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024, το ποσό των €285.067,49, στο οποίο προστίθενται επιβαρύνσεις και τόκοι.

Όπως εξήγησε, σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσον υπήρχαν σοβαρές αδυναμίες ή ελλείψεις στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων και αρχείων της Μονής, οι οποίες θα δικαιολογούσαν τη μη αποδοχή των φορολογικών δηλώσεων που είχαν υποβληθεί.

Αφού, όπως ανέφερε, διαπιστώθηκαν ελλείψεις και αδυναμίες στα βιβλία και στις φορολογικές δηλώσεις, η υπηρεσία προχώρησε σε δικούς της υπολογισμούς, προκειμένου να προσδιορίσει τη φορολογητέα ύλη και τα ποσά που έπρεπε να δηλωθούν.

Η περίοδος ελέγχου αφορούσε το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο της έρευνας η Μονή είχε υποβάλει φορολογικές δηλώσεις μόνο για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022, οι οποίες ήταν εκπρόθεσμες.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, υποβλήθηκαν επίσης εκπρόθεσμα όλες οι φορολογικές δηλώσεις που κάλυπταν ολόκληρη την περίοδο ελέγχου.

Ερωτηθείς κατά πόσον η υποβολή των δηλώσεων επηρέασε τα αποτελέσματα της έρευνας, απάντησε αρνητικά, εξηγώντας ότι λόγω των αδυναμιών και ελλείψεων που εντοπίστηκαν στα λογιστικά βιβλία, οι δηλώσεις δεν γίνονταν αποδεκτές.

Πρόσθεσε ότι λήφθηκαν υπόψη μόνο τα έσοδα και οι πωλήσεις που είχαν ήδη δηλωθεί, ώστε να αφαιρεθούν από τους υπολογισμούς των αδήλωτων πωλήσεων.

«Αυθαίρετες φορολογικές δηλώσεις»

Αναφορά έγινε και στον τρόπο συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων της Μονής, με τον μάρτυρα να εξηγεί τι εννοούσε η υπηρεσία με τον χαρακτηρισμό «αυθαίρετες φορολογικές δηλώσεις».

Όπως κατέθεσε, από τα στοιχεία που εξετάστηκαν προέκυψε ότι υπήρχε προκατασκευασμένη κατάσταση σε αρχείο Excel, στην οποία καθοριζόταν το ποσό που θα δηλωνόταν, ενώ στη συνέχεια συμπληρώνονταν τα κενά με ονόματα από κατάλογο που υπήρχε, επίσης, στο ίδιο αρχείο.

«Το σωστό θα ήταν να καταγράφονταν όλες οι αποδείξεις, αν εκδίδονταν αποδείξεις είσπραξης ή τιμολόγια πώλησης, και το άθροισμα αυτό να ήταν το ποσό που δηλωνόταν στη φορολογική δήλωση. Αντί αυτού, εμείς είδαμε –ήταν το εκ πρώτης όψεως συμπέρασμά μας– ότι αποφάσιζαν τι ποσό να έβαζαν», ανέφερε.

Πωλήσεις €1,475 εκατ. από τις εμπορικές δραστηριότητες

Αναφερόμενος στις εμπορικές δραστηριότητες της Μονής, ο κ. Γεωργίου παρουσίασε τον υπολογισμό των αναμενόμενων πωλήσεων από την έκθεση, το ζαχαροπλαστείο και το κατάστημα της Μονής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι αναμενόμενες πωλήσεις υπολογίστηκαν σε €1.475.074, ενώ οι πωλήσεις που είχαν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις ανέρχονταν σε €243.958. Η διαφορά μεταξύ των δύο ποσών υπολογίστηκε σε €1.231.116.

Ερωτηθείς πως θα χαρακτήριζε τον συγκεκριμένο κύκλο εργασιών, με βάση την εμπειρία του, ο μάρτυρας ανέφερε ότι, εάν γινόταν κατάταξη με βάση το ύψος των πωλήσεων, η Μονή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «μικρομεσαία επιχείρηση».

Παράλληλα, για τις πρόσθετες πωλήσεις από το εκθετήριο, το κατάστημα, την παράδοση έτοιμων προϊόντων και τα είδη ζαχαροπλαστικής, ο φόρος εκροών που δεν είχε δηλωθεί υπολογίστηκε σε €125.450,40.

Ο μάρτυρας εξήγησε ότι ο συγκεκριμένος υπολογισμός «ήταν ο μεγαλύτερος που πραγματοποιήθηκε για τη Μονή» και περιλάμβανε 11 διαφορετικές θεματικές, για καθεμία από τις οποίες ακολουθήθηκε ξεχωριστή μεθοδολογία.

Προμήθειες από εκδρομές και οικοδομικές εργασίες

Σε σχέση με τις προμήθειες που λάμβανε η Μονή από τη διοργάνωση εκδρομών, ο μάρτυρας ανέφερε ότι αυτές αφορούσαν συνεργασία με την εταιρεία Loucas Travel and Tours, με εμπορική επωνυμία Nazoreos Travel.

Όπως εξήγησε, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραλήφθηκαν από την Αστυνομία, η εταιρεία διοργάνωνε εκδρομές σε συνεργασία με τη Μονή, με συμφωνία να καταβάλλεται σε αυτήν προμήθεια. Τα στοιχεία περιλάμβαναν αριθμούς επιταγών και εμβάσματα που καταβλήθηκαν προς τη Μονή.

Ο φόρος εκροών που αναλογούσε στις συγκεκριμένες προμήθειες και δεν δηλώθηκε στις φορολογικές δηλώσεις ανήλθε σε €15.974,37, ανέφερε ο μάρτυρας.

Ερωτηθείς κατά πόσον οι προμήθειες από την οργάνωση εκδρομών φορολογούνται, απάντησε ότι «όλες οι προμήθειες φορολογούνται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ».

Επιπρόσθετα, ο μάρτυρας αναφέρθηκε σε ποσό €143.642,74 ως φόρο εκροών που αναλογούσε σε υπηρεσίες τις οποίες έλαβε η Μονή στο πλαίσιο έργου πολιτικής μηχανικής, με βάση το άρθρο 11Β.

Όπως εξήγησε, το ποσό προέκυψε κυρίως από τιμολόγια εργολάβων για την ανέγερση και ανακαίνιση της Μονής.

Ερωτηθείς κατά πόσον οι Μονές τυγχάνουν οποιασδήποτε φορολογικής εξαίρεσης σε σχέση με τον ΦΠΑ, απάντησε: «Όσον αφορά τη νομοθεσία ΦΠΑ δεν υπάρχει καμία εξαίρεση για οποιονδήποτε φορολογούμενο».

Ευρήματα και για τον πρώτο κατηγορούμενο

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η κατηγορούσα Αρχή ρώτησε τον μάρτυρα κατά πόσον είχε διενεργηθεί έλεγχος και στις προσωπικές φορολογικές δηλώσεις του πρώτου κατηγορουμένου, του πρώην Αρχιμανδρίτη Νεκτάριου, κατά κόσμον Ιωάννη Γεωργίου.

Ο κ. Γεωργίου απάντησε καταφατικά, διευκρινίζοντας ότι ο έλεγχος αφορούσε όλους όσοι εμπλέκονταν στην υπόθεση.

«Ο έλεγχος ήταν για όλους όσοι εμπλέκονταν στην υπόθεση. Ευρήματα, όμως, είχαμε μόνο για τον πρώτο κατηγορούμενο», ανέφερε.

Πως άρχισε η διερεύνηση

Περιγράφοντας την εμπλοκή της υπηρεσίας του στην υπόθεση, ο μάρτυρας ανέφερε ότι αυτή άρχισε έπειτα από επιστολή της Αστυνομίας Κύπρου προς τον Έφορο Φορολογίας, με την οποία ζητήθηκε να εξεταστούν έγγραφα που βρίσκονταν στην κατοχή της Αστυνομίας, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον προέκυπτε οποιοδήποτε φορολογικό αδίκημα.

Όπως κατέθεσε, συστάθηκε ομάδα για τη διερεύνηση της υπόθεσης, τα μέλη της οποίας εξέτασαν έγγραφα στα γραφεία της Αστυνομίας, επισκέφθηκαν τη Μητρόπολη Ταμασού, όπου εντόπισαν και παρέλαβαν επιπρόσθετα στοιχεία, καθώς και τους χώρους της Μονής, όπου επιθεώρησαν έγγραφα που βρίσκονταν σε διάφορους χώρους.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας που διατηρούσε η Μονή σε γειτονικό χωριό, από όπου παραλήφθηκαν αντίγραφα σχετικών εγγράφων.

Η ομάδα επικοινώνησε επίσης με τον ελεγκτή της Μητρόπολης, τον προϊστάμενο του Ελεγκτικού Γραφείου της Εκκλησίας της Κύπρου, καθώς και με προμηθευτές, προκειμένου να συγκεντρώσει στοιχεία για τις εμπορικές δραστηριότητες της Μονής.

Ο μάρτυρας, ο οποίος προΐσταται της Μονάδας Διερεύνησης Φορολογικής Απάτης και εργάζεται στο Τμήμα εδώ και οκτώ χρόνια, ανέφερε ότι έδωσε κατάθεση στην Αστυνομία στις 28 Νοεμβρίου 2024.

Πρόσθεσε ότι στις 13 Ιουνίου 2024 είχε αποσταλεί προκαταρκτική ενημέρωση προς την Αστυνομία, έπειτα από αίτημα των ανακριτών, με σκοπό να ενημερωθούν κατά πόσον προέκυπταν εκ πρώτης όψεως ποινικά αδικήματα σε σχέση με τις φορολογικές νομοθεσίες.

Η έκθεση με τα ευρήματα της Μονάδας φέρει ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2024 και παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο μαζί με τη σχετική βεβαίωση φόρου και τα παραρτήματά της.

Η διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας θα συνεχιστεί στις 30 Νοεμβρίου 2026, στις 09:30, με την αντεξέταση του μάρτυρα από την υπεράσπιση.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το Δικαστήριο.

ΚΥΠΕ