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Να μη συνδεθεί ο εκσυγχρονισμός της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας–ΕΕ με το Κυπριακό ζήτησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κατά τη συνάντησή του στην Άγκυρα με τον Ραφαέλε Φίτο, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις και ειδικό εκπρόσωπο της Κομισιόν για το Κυπριακό.

Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργειου Εξωτερικών τις οποίες επικαλείται η Μιλλιέτ, ο Φιντάν υποστήριξε ότι είναι λανθασμένη στρατηγική να επιτρέπει η ΕΕ στην Κυπριακή Δημοκρατία να «κρατά όμηρο» το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων. Αναφερόμενος στην Κυπριακή Δημοκρατία, χρησιμοποίησε τον όρο «ελληνοκυπριακή διοίκηση νότιας Κύπρου».

Ειδικά για την Τελωνειακή Ένωση, ο Φιντάν ανέφερε ότι η αναθεώρησή της εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα τόσο της Τουρκίας όσο και της ΕΕ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του για τον ρόλο του Φίτο στην ενίσχυση της συνεργασίας Άγκυρας και Βρυξελλών.

ΚΥΠΕ