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Την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό έθεσε ως προϋπόθεση για θετικές εξελίξεις στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Μιλώντας στην Τάλα της Πάφου, είπε ότι οι συνομιλίες πρέπει να επαναληφθούν στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, από το σημείο όπου διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι εκκρεμεί ο καθορισμός ημερομηνίας για την τριμερή συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι αναμένει ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα και ότι είχε επικοινωνία με την προσωπική του απεσταλμένη. Για την ερχόμενη εβδομάδα, είπε, έχει οριστεί συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε σημαντική τη σημερινή συνάντηση του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο (Raffaele Fitto), με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών. Όπως είπε, θα ενημερωθεί μετά την ολοκλήρωσή της και ευελπιστεί ότι θα προκύψουν δεδομένα που θα διευκολύνουν την επανέναρξη των συνομιλιών.

Πρόσθεσε ότι η παρουσία του κ. Φίτο στην Τουρκία δείχνει τον ρόλο που διεκδικεί η ΕΕ στο Κυπριακό, τον οποίο, όπως ανέφερε, η Λευκωσία επιδίωκε εξαρχής. Κατά τον Πρόεδρο, το μήνυμα προς την Άγκυρα, σε συνέχεια των επαφών που προηγήθηκαν και της θέσης που διατύπωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ότι η πρόοδος στα ευρωτουρκικά συνδέεται με την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών.