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Το 90% του δημόσιου χρέους της Κύπρου βρισκόταν στα χέρια μη κατοίκων στο τέλος του 2025, ποσοστό που κατατάσσει τη χώρα στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Eurostat.

Η Κύπρος κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό χρέους της γενικής κυβέρνησης που κατείχαν επενδυτές και άλλοι φορείς με έδρα ή κατοικία εκτός της χώρας. Ακολούθησαν η Εσθονία με 78%, η Λετονία με 74%, η Λιθουανία με 72% και η Ελλάδα με 71%.

Τα στοιχεία αφορούν τη γεωγραφική κατανομή των κατόχων του δημόσιου χρέους και όχι το ύψος του χρέους ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Σε 16 χώρες της ΕΕ κυριαρχούν οι μη κάτοικοι

Σύμφωνα με τη Eurostat, σε 16 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περισσότερο από το μισό δημόσιο χρέος βρισκόταν στα χέρια μη κατοίκων στο τέλος του 2025.

Αντίθετα, σε επτά χώρες το μεγαλύτερο μέρος του χρέους κατείχαν εγχώριες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως τράπεζες και άλλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί.

Τα υψηλότερα ποσοστά αυτής της κατηγορίας καταγράφηκαν στην Τσεχία και τη Σουηδία, με 69% η καθεμία. Ακολούθησαν η Κροατία με 61%, η Πολωνία με 56% και η Μάλτα με 54%.

Η Eurostat επισημαίνει ότι η σύνθεση του δημόσιου χρέους διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών, τόσο ως προς τους κατόχους του όσο και ως προς τη διάρκειά του και τα χρηματοοικονομικά μέσα που χρησιμοποιούνται.

Μικρή η συμμετοχή νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, οι εγχώριοι μη χρηματοπιστωτικοί τομείς κατείχαν λιγότερο από το 10% του δημόσιου χρέους.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα νοικοκυριά, οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά.

Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Μάλτα με 24%, ενώ ακολούθησαν η Ουγγαρία με 23%, η Πορτογαλία με 19%, η Ιταλία με 14% και η Ιρλανδία με 12%.

Ποιες χώρες έχουν το περισσότερο βραχυπρόθεσμο χρέος

Η Eurostat παρουσίασε επίσης στοιχεία για την εναπομένουσα διάρκεια του δημόσιου χρέους, καταγράφοντας σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών.

Στο τέλος του 2025, η Σουηδία είχε το υψηλότερο ποσοστό χρέους που έληγε εντός ενός έτους, με 38%.

Ακολούθησαν η Πορτογαλία με 27%, η Ιρλανδία με 26% και η Εσθονία με 20%.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Σλοβακία με 6%, στην Ελλάδα με 7% και στη Λιθουανία με 9%.

Αυξήθηκε το βραχυπρόθεσμο χρέος σε 18 χώρες

Σε σύγκριση με το τέλος του 2024, το ποσοστό δημόσιου χρέους που έληγε εντός ενός έτους αυξήθηκε σε 18 από τις 26 χώρες για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ιρλανδία, κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες, και στην Εσθονία, κατά 3,2 μονάδες. Στην Ολλανδία, τη Μάλτα και τη Σλοβενία η αύξηση διαμορφώθηκε στις 3,1 μονάδες.

Αντίθετα, σε οκτώ κράτη μέλη καταγράφηκε μείωση του μεριδίου του βραχυπρόθεσμου χρέους.

Η μεγαλύτερη υποχώρηση σημειώθηκε στη Δανία, κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ακολούθησαν η Κροατία με 3,4 μονάδες και η Σλοβακία με 2,9 μονάδες.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τις διαφορές στη διάρθρωση και τη χρονική κατανομή των υποχρεώσεων των κρατών της ΕΕ, με την Κύπρο να ξεχωρίζει ως η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό δημόσιου χρέους που κατείχαν μη κάτοικοι.