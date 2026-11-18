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Μια οικονομία δύο ταχυτήτων, με εντυπωσιακές επιδόσεις στους μακροοικονομικούς και δημοσιονομικούς δείκτες, αλλά και με ορατές ευπάθειες που αγγίζουν άμεσα την τσέπη των πολιτών, σκιαγραφούν οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2026 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα.

Η σύγκριση των αναλυτικών δεδομένων της έκθεσης δείχνει ξεκάθαρα πού η Κύπρος πρωταγωνιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πού παραμένει εκτεθειμένη σε εξωτερικά σοκ. Ως γενικό συμπέρασμα, η Κύπρος είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης σε ανάπτυξη και πλεονάσματα, αλλά είναι «ευάλωτη» σε ενέργεια και μισθούς.

Οι κυριότερες και βασικότερες αναφορές της Κομισιόν για την Κύπρο μέσω των φθινοπωρινών προβλέψεων είναι:

Δυνατά σημεία

Η Κύπρος είναι πρώτη στα δημοσιονομικά πλεονάσματα στην ΕΕ, την ώρα που 12 χώρες της ΕΕ καταγράφουν ελλείμματα άνω του 3% και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος φτάνει στο -3,6%. Η Κύπρος κατακτά την πρώτη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με πλεόνασμα +2,9% του ΑΕΠ το 2026, +3,2% το 2027 και +3,3% το 2028. Παρά το δημοσιονομικό κόστος της φορολογικής μεταρρύθμισης (-0,7% του ΑΕΠ στα έσοδα), τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια (0,4% του ΑΕΠ), τις ενισχύσεις σε οικογένειες και κτηνοτρόφους (λόγω αφθώδους πυρετού) και τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες μέσω δανείων SAFE (2027–2028), η χώρα καταγράφει το υψηλότερο πλεόνασμα στην ΕΕ των 27.

την ώρα που 12 χώρες της ΕΕ καταγράφουν ελλείμματα άνω του 3% και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος φτάνει στο -3,6%. Η Κύπρος κατακτά την πρώτη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με πλεόνασμα +2,9% του ΑΕΠ το 2026, +3,2% το 2027 και +3,3% το 2028. Παρά το δημοσιονομικό κόστος της φορολογικής μεταρρύθμισης (-0,7% του ΑΕΠ στα έσοδα), τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια (0,4% του ΑΕΠ), τις ενισχύσεις σε οικογένειες και κτηνοτρόφους (λόγω αφθώδους πυρετού) και τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες μέσω δανείων SAFE (2027–2028), η χώρα καταγράφει το υψηλότερο πλεόνασμα στην ΕΕ των 27. Η κυπριακή οικονομία είναι τρίτη στην ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Με ρυθμό ανάπτυξης 3,4% το 2026 (αναθεωρημένο ανοδικά από 2,3% την άνοιξη), 3,0% το 2027 και 3,2% το 2028, η Κύπρος τρέχει με σχεδόν τριπλάσια ταχύτητα από την Ευρωζώνη (1,2%) και κατατάσσεται τρίτη ανάμεσα στα 21 μέλη του ευρώ, πίσω μόνο από τη Μάλτα και τη Σλοβενία (3,9%).

Με ρυθμό ανάπτυξης 3,4% το 2026 (αναθεωρημένο ανοδικά από 2,3% την άνοιξη), 3,0% το 2027 και 3,2% το 2028, η Κύπρος τρέχει με σχεδόν τριπλάσια ταχύτητα από την Ευρωζώνη (1,2%) και κατατάσσεται τρίτη ανάμεσα στα 21 μέλη του ευρώ, πίσω μόνο από τη Μάλτα και τη Σλοβενία (3,9%). Η Κύπρος καταγράφει ραγδαία αποκλιμάκωση χρέους και εμφανίζει συνθήκες πλήρους απασχόληση στην αγορά εργασίας. Ενώ το χρέος στην Ευρωζώνη σκαρφαλώνει στο 91,3%, το κυπριακό χρέος κατρακυλά από 52,3% το 2025 στο 46,3% το 2026 και στο 35,1% το 2028. Παράλληλα, η αγορά εργασίας κινείται σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, με την ανεργία στο 3,8% φέτος και στο ιστορικό χαμηλό του 3,7% το 2028 (έναντι 6,4%-6,6% στην Ευρωζώνη).

Ευάλωτα σημεία

• Βρίσκεται στις 6 πιο εκτεθειμένες χώρες στην ακρίβεια εξαιτίας της ενέργειας. Στην έκθεση της Κομισιόν σημειώνεται ότι λόγω της υψηλής εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, ειδική προσομοίωση της Κομισιόν κατατάσσει την Κύπρο ανάμεσα στις έξι πιο ευάλωτες οικονομίες της ΕΕ (μαζί με Λιθουανία, Κροατία, Σλοβακία, Πολωνία και Ιταλία). Κάθε αύξηση 10% στις διεθνείς τιμές ενέργειας προσθέτει 0,3%–0,4% στον κυπριακό πληθωρισμό (σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ). Έτσι, η ακρίβεια εκτινάσσεται φέτος στο 3,9%, πριν υποχωρήσει στο 2,9% το 2027.

Η Κομισιόν σημειώνει το «πάγωμα» των πραγματικών μισθών το 2026. Η έκθεση των φθινοπωρινών προβλέψεων περιλαμβάνει την Κύπρο στις 8 χώρες της ΕΕ όπου οι πραγματικοί μισθοί μένουν στάσιμοι φέτος (0,0% μεταβολή, έναντι +4,8% το 2025), καθώς ο πληθωρισμός (3,9%) απορροφά τις ονομαστικές αυξήσεις (3,8%). Ωστόσο, η εικόνα αντιστρέφεται το 2027, καθώς η υποχώρηση της ακρίβειας σε συνδυασμό με την πλήρη εφαρμογή της ΑΤΑ θα εκτοξεύσουν τις ονομαστικές αποδοχές (+5,1%) και θα επαναφέρουν τους πραγματικούς μισθούς σε ισχυρή άνοδο +2,7%, ενισχύοντας εκ νέου την κατανάλωση.