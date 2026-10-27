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Πίσω από τη βιτρίνα της αύξησης των μέσων μισθών στην Κύπρο, τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας αποκαλύπτουν μια διαφορετική πραγματικότητα, με σημαντικές μισθολογικές αποκλίσεις μεταξύ των εργαζομένων.

Μπορεί οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές να αυξήθηκαν κατά 3% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, φθάνοντας στα €2.548, πλην όμως ένας στους τρεις εργαζομένους εξακολουθεί να λαμβάνει λιγότερα από €1.500 μεικτά. Ακόμη πιο ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 75% των εργαζομένων λαμβάνει απολαβές κάτω από €3.000, ενώ μόλις το 5,6% βρίσκεται στην υψηλότερη μισθολογική κατηγορία των €6.000 και άνω.

Ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι διαφοροποιήσεις μεταξύ Κυπρίων και αλλοδαπών εργαζομένων. Σχεδόν ένας στους δύο ξένους εργαζόμενους, ποσοστό 46,3%, αμείβεται με λιγότερα από €1.500, έναντι 27% των Κυπρίων. Στον αντίποδα, καταγράφεται και η εξής παραδοξότητα. Το 8,1% των ξένων εργαζομένων βρίσκεται στην υψηλότερη μισθολογική κατηγορία, έναντι 4,3% των Κυπρίων, καταδεικνύοντας σημαντική συγκέντρωση στα δύο άκρα της μισθολογικής κλίμακας.

Ανοικτή παραμένει και η ψαλίδα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, παρά την ταχύτερη αύξηση των γυναικείων απολαβών. Οι άνδρες λαμβάνουν κατά μέσο όρο €2.708, έναντι €2.345 των γυναικών, με τη διαφορά να ανέρχεται στα €363 μηνιαίως. Ωστόσο, οι απολαβές των γυναικών αυξήθηκαν κατά 4,1%, έναντι 2,1% των ανδρών, περιορίζοντας το χάσμα.

Σημάδια επιβράδυνσης παρουσιάζει, στο μεταξύ, η μισθολογική άνοδος. Η ετήσια αύξηση περιορίστηκε στο 3%, από 4,2% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Το κατά πόσο, όμως, οι αυξήσεις μεταφράζονται σε πραγματική ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης παραμένει ζητούμενο, καθώς απαιτείται συνυπολογισμός του πληθωρισμού.