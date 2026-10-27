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Σε συναγερμό τέθηκε το πρωί της Τρίτης η Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου Ανδρέα Κεττή, ξέσπασε φωτιά σε ιδιωτικό όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο, σε χωράφι στον Στρόβολο.

Άμεσα ανταποκρίθηκαν οι πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας με δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα. Η πυρκαγιά έχει κατασβηστεί από τα μέλη με σωλήnνες νερού και αναπνευστικών συσκευών.

Αναμένεται η διερεύνηση αιτιών πυρκαγιάς.