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Υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών, εναντίον 42χρονης αστυνομικού, διερευνά η Αστυνομία στη Λευκωσία. Η 42χρονη συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων, ενώ έχουν κινηθεί οι διαδικασίες ώστε να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 3μ.μ. χθες, μέλη της ΔΑΟΕ-ΥΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο, που οδηγούσε η 42χρονη, σε δρόμο της Λευκωσίας. Κατά την έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους 3,4 γραμμαρίων, τέσσερα χειροποίητα τσιγάρα που περιείχαν κάνναβη και δύο μισοκαπνισμένα χειροποίητα τσιγάρα, που επίσης περιείχαν κάνναβη.

Η 42χρονη συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών και τέθηκε υπό κράτηση. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για άμεση καταχώρηση υπόθεσης εναντίον της.

Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει ήδη δώσει οδηγίες όπως κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες ώστε η 42χρονη να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Η ηγεσία της Αστυνομίας επαναλαμβάνει ότι επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε συμπεριφορά ή ενέργεια μελών της που αντίκειται στη νομοθεσία, στους κανονισμούς και στις αρχές του Σώματος. Τονίζεται ότι όλες οι υποθέσεις διερευνώνται με πλήρη διαφάνεια και αντιμετωπίζονται άμεσα, χωρίς καμία διάκριση ή εξαίρεση.

Η ΔΑΟΕ-ΥΚΑΝ διερευνά την υπόθεση.