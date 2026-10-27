Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Απόφαση ότι πρόσωπο που απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα μέσω εγγραφής, δεν μπορεί να μεταβιβάσει το δικαίωμα απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας στον αλλοδαπό σύζυγο με τον οποίο παντρεύεται σε μεταγενέστερο χρόνο, εξέδωσε το Διοικητικό Εφετείο, στις 15 Οκτωβρίου 2026.

Η κυπριακή υπηκοότητα με εγγραφή είναι τρόπος απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας δυνάμει καταγωγής ή γάμου με Κύπριο πολίτη, αναλόγως της περίπτωσης, τηρουμένων των προνοιών και διατάξεων του σχετικού νόμου.

Η εκδοθείσα απόφαση του Διοικητικού Εφετείου επικυρώνει την ορθότητα της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου (πρωτόδικο δικαστήριο) να απορρίψει προσφυγή αλλοδαπού προσώπου, εναντίον του Υπουργείου Εσωτερικών, για μη παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας διά εγγραφής.

Το Εφετείο, στην απόφασή του, επισημαίνει τη σημασία της συνεπούς εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας και την ανάγκη διασφάλισης ότι το δικαίωμα εγγραφής ασκείται εντός των ορίων που καθορίζει ο νόμος. Η ερμηνεία αυτή, σύμφωνα με το Εφετείο, ενισχύεται από τον σκοπό του νομοθέτη να αποτρέψει καταχρηστικές συμπεριφορές και την καταστρατήγηση των νομοθετικών διατάξεων μέσω διαδοχικών γάμων προσώπων που απέκτησαν αρχικά την κυπριακή υπηκοότητα διά εγγραφής και στη συνέχεια, δύναται να επιχειρήσουν να μεταφέρουν το σχετικό δικαίωμα σε νέο αλλοδαπό σύζυγο ή σε τέκνο που δεν είναι τέκνο του συζύγου μέσω του οποίου αποκτήθηκε η υπηκοότητα.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε η Δικηγόρος της Δημοκρατίας κα Νικολέττα Νικολάου.