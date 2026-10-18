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Για δεκαετίες, εκατοντάδες ιδιοκτήτες, διευθυντές και μέτοχοι επιχειρήσεων δηλώνουν μηνιαίους μισθούς €500, καταβάλλοντας μάλιστα χαμηλές εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ).

Την ίδια ώρα, αύξαναν τα εισοδήματά τους μέσω των μερισμάτων που λάμβαναν, τα οποία, πριν από την εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης, φορολογούνταν με συντελεστή 17%.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι συγκεκριμένοι δεν καταβάλλουν σήμερα οποιεσδήποτε εισφορές στο ΤΚΑ για τα μερίσματα.

Μάλιστα, λόγω των χαμηλών απολαβών που δήλωναν, ενέπιπταν και στο αφορολόγητο εισόδημα, δηλαδή δεν φορολογούνταν, ενώ στο μέλλον κάποιοι θα μπορούσαν να καταστούν και δικαιούχοι κοινωνικής σύνταξης, καθώς και επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου.

Και όλα αυτά ήταν νομότυπα, καθώς τους το επέτρεπε η νομοθεσία. Από την 1η του 2026, οπότε εφαρμόζεται η φορολογική μεταρρύθμιση, η φορολόγηση των μερισμάτων μειώνεται στο 5%. Συνεπώς, η συγκεκριμένη κατηγορία θα μπορεί να αυξάνει περαιτέρω τα εισοδήματά της, εις βάρος του κράτους.

Δηλώνουν πενιχρούς μισθούς

Στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, θα μπει τέλος σε αυτή την πρακτική, καθώς, μέσω συγκεκριμένης φόρμουλας, οι διευθυντές, ιδιοκτήτες και μέτοχοι επιχειρήσεων θα καταβάλλουν εισφορές στο ΤΚΑ επί των μερισμάτων, μέχρι καθορισμένης οροφής.

Στο προσχέδιο του νομοσχεδίου προβλέπεται πως, για τους μισθωτούς που είναι παράλληλα και μέτοχοι της εταιρείας στην οποία εργάζονται, στον ορισμό των αποδοχών θα περιλαμβάνονται και τα μερίσματα που λαμβάνουν από την εταιρεία στην οποία απασχολούνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», 2.990 ιδιοκτήτες, διευθυντές και μέτοχοι επιχειρήσεων μέχρι τριών ατόμων δηλώνουν στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις μηνιαίους μισθούς κάτω των €500, ενώ την ίδια ώρα λαμβάνουν εισοδήματα από μερίσματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέχει το Υπουργείο Εργασίας, 11.500 ιδιοκτήτες, διευθυντές και μέτοχοι επιχειρήσεων δηλώνουν στο κράτος μηνιαίες απολαβές μέχρι €2 χιλ. Από αυτούς, το 26% (2.990), δηλαδή περίπου ένας στους τέσσερις, δηλώνει μισθό κάτω των €500 τον μήνα.

Η φόρμουλα που θα εφαρμόζεται

Στόχος του Υπουργείου Εργασίας είναι οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν και εισοδήματα από μερίσματα να καταβάλλουν εισφορές μέχρι του ύψους των δύο ασφαλιστικών μονάδων, που αντιστοιχούν σε €22.960.

Δηλαδή, για όσους ιδιοκτήτες, διευθυντές και μέτοχους επιχειρήσεων δηλώνουν μισθό στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, μέσω της νομοθετικής ρύθμισης που προωθείται θα υπολογίζεται η διαφορά, ώστε να καταβάλλουν επιπρόσθετες εισφορές επί των μερισμάτων τους.

Σύμφωνα με τη φόρμουλα του αρμόδιου υπουργείου, εάν κάποιος διευθυντής, ιδιοκτήτης ή μέτοχος δηλώνει μισθό €500 τον μήνα, δηλαδή €6 χιλ. τον χρόνο, η αρμόδια Αρχή θα υπολογίζει τις εισφορές στο ΤΚΑ επί του συγκεκριμένου ποσού.

Στη συνέχεια, θα καταβάλλει εισφορές στο Ταμείο και επί των μερισμάτων, μέχρι να συμπληρωθεί το όριο που αντιστοιχεί στο διπλάσιο των βασικών ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών.

Να σημειωθεί πως πέρσι και φέτος οι βασικές ετήσιες ασφαλιστέες αποδοχές είναι καθορισμένες στις €11.480. Δηλαδή, θα καταβάλλεται η ανάλογη εισφορά μέχρι του ορίου των €22.960 τον χρόνο.

Θα αυξηθούν τα κρατικά έσοδα



Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης φόρμουλας θα αυξηθεί ο αριθμός των εισφορέων στο ΤΚΑ και, κατ’ επέκταση, τα έσοδα του κράτους. Ο Υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι υπάρχουν άτομα που δηλώνουν χαμηλούς μισθούς, ενώ παράλληλα λαμβάνουν εισοδήματα από μερίσματα.



Όπως τόνισε, στόχος είναι η σύνταξη να αντανακλά τις εισφορές κάθε ασφαλισμένου, περιορίζοντας την ανάγκη καταβολής προνοιακών ωφελημάτων.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, εάν κάποιος λαμβάνει ετήσιο μισθό €15 χιλ. και μερίσματα €30 χιλ., οι εισφορές θα υπολογίζονται επί του μισθού του και επί €8 χιλ. από τα μερίσματα, ώστε να συμπληρώνεται το όριο των €23 χιλ. Το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί σε δύο ασφαλιστικές μονάδες.

Πέραν της συγκεκριμένης ρύθμισης, στο νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση προβλέπεται και η δημιουργία μιας νέας ομάδας εισφορέων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία θα αφορά τους λεγόμενους εισοδηματίες. Ειδικότερα, θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από αξιώματα, μερίσματα, τόκους, μισθώματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας, αμοιβές και άλλα κέρδη από ιδιοκτησία.