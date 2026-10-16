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Εντός της ημέρας (ή της νύχτας!) αναμένεται να διαβιβαστεί στους κοινωνικούς εταίρους το αναθεωρημένο νομοσχέδιο που ετοίμασε η Κυβέρνηση για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Ένα επίσης σημαντικό ορόσημο στην όλη διαδικασία, αποτελεί η έναρξη της συζήτησης για τα Ταμεία Προνοίας στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. Όπως είναι γνωστό, μέχρι σήμερα το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση στις Τεχνικές Επιτροπές. Ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας επισήμανε ότι στις 29 Οκτωβρίου η συζήτηση θα μεταφερθεί στο Εργατικό, κάτι που σημαίνει ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές θα κληθούν να καταθέσουν τις θέσεις τους.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Φ», η χθεσινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος επικεντρώθηκε στο πέναλτι του 12%, με τα εμπλεκόμενα μέρη να καταθέτουν εκ νέου τις προτάσεις τους, χωρίς όμως να υπάρξει οποιαδήποτε αντίδραση από πλευράς Υπουργείου. Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο Εργασίας, σε συνεργασία με τον αναλογιστή, είχαν προβεί σε συγκεκριμένη μελέτη, κατά την οποία προέκυψε ότι οι προτάσεις των συντεχνιών είχαν μεγαλύτερο κόστος από την κυβερνητική πρόταση.

Αναλογιστική μείωση 12%

Αναλυτικότερα, συζητήθηκαν πέντε βασικά ζητήματα, με κυριότερο, όπως έχει προαναφερθεί το πέναλτι του 12%. Ο Μαρίνος Μουσιούττας ανέφερε ότι ζητήθηκε από τους κοινωνικούς εταίρους να καταθέσουν εκ νέου τις θέσεις τους για το θέμα αυτό, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει περίπτωση να συνδυαστούν με την κυβερνητική πρόταση. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε τοποθέτηση επί των προτάσεων των κοινωνικών εταίρων. Τόνισε, ωστόσο, ότι λαμβάνονται πάντα υπόψη οι οικονομικές δυνατότητες τόσο του Ταμείου όσο και του κράτους.

Επίδομαχαμηλοσυνταξιούχου

Το ύψος του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου ήταν ένα ακόμη ζήτημα που τέθηκε στο τραπέζι, για το οποίο κατατέθηκε εισήγηση όπως αυξηθεί από τα 910 ευρώ, που είναι η κυβερνητική πρόταση στα 1.130 ευρώ, δηλαδή στο όριο της φτώχειας. Ο Μαρίνος Μουσιούττας παρόλο που σημείωσε ότι αυτό προϋποθέτει πρόσθετο κόστος, ανέφερε πως «θα ακούσουμε τις απόψεις, για να δούμε εάν υπάρχει οποιοδήποτε περιθώριο για αλλαγές».

Συντάξεις χηρείας ανδρών

Ένα θέμα το οποίο βάζουν επανειλημμένα στο τραπέζι οι συντεχνίες, είναι αυτό που αφορά στη σύνταξη των χήρων ανδρών, οι οποίοι είχαν χάσει τη σύζυγό τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018. Υπενθυμίζεται ότι με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, όσοι έχασαν την σύζυγο τους πριν από την 1/1/2018 δεν δικαιούνται σύνταξη χηρείας. Η απάντηση του υπουργού Εργασίας σε πρόσφατη συζήτηση του θέματος, ήταν πως μια τέτοια ρύθμιση θα χρειαζόταν επιπλέον κονδύλι της τάξης των €35 εκατ.

Ταμεία Προνοίας

Ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι υπάρχει αναφορά και πάλι από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ότι η συζήτηση για τα Ταμεία Προνοίας θα πρέπει να γίνει παράλληλα και θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία-πλαίσιο πριν από την ψήφιση, τουλάχιστον, του νομοθετήματος όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα. Σημείωσε ότι έχουν αναφέρει ξανά στους κοινωνικούς εταίρους για την επίσπευση των συνεδριών για τα Ταμεία Προνοίας. Ανέφερε επίσης ότι στις 20 και 27 του μηνός θα γίνουν δύο συνεδρίες και στις 29 του μηνός το θέμα θα συζητηθεί σε επίπεδο Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Μερίσματα

Ο υπουργός Εργασίας εξήγησε για το θέμα αυτό ότι «μιλάμε για μερίσματα μέχρι τις δύο μονάδες ασφαλιστικού λογαριασμού. Τα μερίσματα θα είναι μέχρι του ύψους των 23.000 ευρώ εισοδήματος. Άρα, αν κάποιος έχει εισόδημα 15.000 ευρώ τον χρόνο, χάριν συζήτησης από τον μισθό του, και έχει και ένα μέρισμα της τάξης των 30.000 ευρώ, δηλαδή 15.000 και 30.000 ευρώ, αυτό θα μπει στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις μέχρι τις 23.000 ευρώ. Άρα, θα είναι στις 15.000 ευρώ που είναι ο μισθός και σε 8.000 ευρώ από τις 30.000 ευρώ που είναι τα μερίσματα», είπε, σημειώνοντας ότι στην ουσία μπαίνει ένας κόφτης. Σε σχέση με τη φορολόγηση των μερισμάτων, ο Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στο φαινόμενο αρκετοί εργαζόμενοι να δηλώνουν μισθούς της τάξης των 500 με 750 ευρώ τον μήνα. Ουσιαστικά πρόκειται για ετήσιους μισθούς της τάξης των 9.000 με 10.000 ευρώ, με βάση τους οποίους τα άτομα αυτά θα ήταν δικαιούχοι κοινωνικής σύνταξης και επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου. «Αυτή την “αδικία”, σε εισαγωγικά, προσπαθούμε να διορθώσουμε με το θέμα των μερισμάτων», ανέφερε.