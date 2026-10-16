Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το Σύστημα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (ΣΕΠ) για τη Μέση Εκπαίδευση θα τροποποιηθεί σύντομα, ούτως ώστε οι εκπαιδευτικοί Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, κατά την υποβολή αίτησης για μετακίνηση/ τοποθέτηση σε σχολεία, να δηλώνουν σε ειδικό πεδίο και τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης στα οποία πρόκειται να φοιτήσουν τα παιδιά τους, κατά τα επόμενα τρία σχολικά έτη.

Σκοπός αυτής της ρύθμισης που δρομολογεί το υπουργείο Παιδείας, είναι να αποτρέπεται η τοποθέτηση ή μετακίνηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες στις οποίες φοιτούν ή πρόκειται να φοιτήσουν τα παιδιά τους, κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Το θέμα αναδεικνύεται με εγκύκλιο που έφτασε στις διευθύνσεις των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, στην οποία αυτές καλούνται όπως συμπληρώσουν σχετικό πίνακα για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι εργάζονται στην ίδια σχολική μονάδα όπου φοιτούν τα παιδιά τους.

Δίνονται δε, οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες στις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο που φοιτούν παιδιά τους, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η προβλεπόμενη έγκριση, θα πρέπει, εφόσον συντρέχουν τεκμηριωμένοι λόγοι (π.χ. ειδικοί λόγοι υγείας ή υπηρεσία σε σχολείο της υπαίθρου), να υποβάλουν σχετικό αίτημα, προκειμένου να εξεταστεί και να αποφασιστεί κατά πόσον δικαιολογείται η παραχώρηση της σχετικής έγκρισης.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα για μετακίνησή τους σε άλλη σχολική μονάδα κατά την επόμενη σχολική χρονιά 2027-2028.

Επίσης, οι διευθύνσεις καλούνται όπως υπενθυμίσουν στους εκπαιδευτικούς τους ότι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής τους για μετακίνηση/ τοποθέτηση, μέσω του ΣΕΠ, οφείλουν να δηλώνουν τα σχολεία στα οποία φοιτούν τα παιδιά τους.

Στην εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται ότι σε περίπτωση που εκπαιδευτικός παραλείψει να δηλώσει στο ΣΕΠ ότι το παιδί του φοιτά ή πρόκειται να φοιτήσει σε σχολική μονάδα στην οποία ο ίδιος υπηρετεί ή αιτείται να τοποθετηθεί και αυτό διαπιστωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, θα γίνονται οι σχετικές συστάσεις και ο εκπαιδευτικός θα μετακινείται σε άλλη σχολική μονάδα.

Σημειώνεται ότι με βάση τους Κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης:

«1. Οι διδάσκοντες και οι υπάλληλοι σχολείου δεν εργάζονται στο ίδιο σχολείο που φοιτούν τα παιδιά τους, εκτός αν υπάρχουν τεκμηριωμένοι λόγοι για τους οποίους δίδεται σχετική έγκριση.

2.εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει δοθεί κατ’ εξαίρεση έγκριση να εργάζονται στο σχολείο όπου φοιτά το παιδί τους, δεν διδάσκουν σε τάξη που φοιτά το παιδί τους, ούτε εμπλέκονται σε διαδικασίες που το αφορούν».