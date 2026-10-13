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Εγκύκλιο με την οποία επικαιροποιεί αλλά και αναλύει περισσότερο τις οδηγίες που διέπουν τη διοργάνωση αποστολών και εκδρομών σχολείων στο εξωτερικό, απέστειλε η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης.

Επαναδιατυπώνοντας ότι τέτοιες οργανωμένες μεταβάσεις εκπαιδευτικών και μαθητών αφορούν τέσσερις κατηγορίες -στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+, στο πλαίσιο προγραμμάτων που υλοποιούνται από το υπουργείο Παιδείας, αδελφοποιήσεις με σχολεία του εξωτερικού και εκπαιδευτικές εκδρομές για την Α΄ Λυκείου είτε στην Ελλάδα, είτε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες- δίνει τον οδικό χάρτη και θέτει επί τάπητος σημαντικά σημεία, τόσο για τους στόχους, όσο και για τις ευθύνες που υπάρχουν.

Μία από τις κυριότερες διαφοροποιήσεις που έγιναν στη νέα εγκύκλιο, η οποία αντικατέστησε την προηγούμενη που ήταν σε ισχύ για δέκα χρόνια, είναι το ξεκαθάρισμα ότι σε περίπτωση αδελφοποίησης σχολικής μονάδας με σχολείο του εξωτερικού, η επίσκεψη πρέπει να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των διακοπών, ώστε να μην υπάρχει απώλεια διδακτικού χρόνου, και η διάρκειά της δεν θα υπερβαίνει τη μία εβδομάδα.

Όσον αφορά στις εκδρομές μαθητών της Α΄ Λυκείου, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι η διεύθυνση του σχολείου φέρει πλήρως την ευθύνη για την οργάνωση και τη διεξαγωγή της επίσκεψης στο εξωτερικό. Χρειάζεται έγκριση από το υπουργείο Παιδείας για να πραγματοποιηθεί η εκδρομή, ενώ η διεύθυνση του σχολείου μεριμνά για την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών που θα λάβουν μέρος στην αποστολή. Επίσης, η διεύθυνση του σχολείου πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα τους γονείς/ κηδεμόνες και να εξασφαλίζει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/ κηδεμόνων για συμμετοχή του παιδιού τους στην αποστολή, ενώ πριν από κάθε ταξίδι, γίνεται βασικός έλεγχος των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα προορισμού (π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα, πιθανές φυσικές καταστροφές, απεργίες, προβλήματα στις μετακινήσεις ή άλλοι κίνδυνοι).

Ιδιαίτερο σημείο στην εγκύκλιο είναι και το οικονομικό αλλά και η συμπερίληψη μαθητών. Όπως αναφέρεται, το σχολείο πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν δημιουργούνται οικονομικές δυσκολίες στους μαθητές που θα συμμετάσχουν, ενώ πρέπει να γίνει προσπάθεια για συµµετοχή παιδιών που πληρούν τους όρους συµµετοχής, αλλά υστερούν στα οικονομικά κριτήρια. Στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, στις εκδρομές και στις δράσεις στο εξωτερικό να καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε να μην αποκλείονται μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία -όπου αυτό είναι εφικτό- και να γίνονται οι απαραίτητες διευθετήσεις. Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, πρέπει να καλύπτουν τον διδακτικό χρόνο, χωρίς αυτός να χαθεί λόγω της επίσκεψης στο εξωτερικό.

Από τα πιο σημαντικά σημεία της εγκυκλίου είναι η έμφαση που δίνεται στη διάχυση των γνώσεων και των εμπειριών που αποκτούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί από τη συμμετοχή τους σε μια τέτοια αποστολή. Το Υπουργείο ενθαρρύνει σχολεία και μαθητές όπως παρουσιάζουν όλα όσα έχουν αποκομίσει από την επίσκεψή τους μέσω δημοσιεύσεων στην ιστοσελίδα/ στο περιοδικό του σχολείου, σε άλλα μέσα/ έντυπα των άλλων συμμετεχόντων οργανισμών, σε ηλεκτρονικές εφημερίδες, κ.τ.λ.).