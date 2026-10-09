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Προς διευθέτηση οδεύει το κενό που προέκυψε στη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, μετά την αφυπηρέτηση της μέχρι πρότινος διευθύντριάς της, Τέρψας Κωνσταντινίδου.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του philenews, προγραμματίζεται όπως άμεσα αναλάβει καθήκοντα αναπληρωτή διευθυντή, ο Ηλίας Μαρκάτζιης. Έτσι θα τερματισθεί η διαδικασία προσωρινής ανάθεσης καθηκόντων σε λειτουργούς.

Ο κ. Μαρκάτζιης είναι ο διευθυντής της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και προϊστάμενος του Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας του υπουργείου Παιδείας.

Όπως μας αναφέρθηκε από πηγές του Υπουργείου, ο κ. Μαρκάτζιης θα αναλάβει σύντομα τα νέα του καθήκοντα και αναμένεται να παραμείνει σε αυτά, μέχρι την πλήρωση της θέσης του διευθυντή της ΔΑΑΕ, η οποία έχει ήδη προκηρυχθεί και αφορά την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι η θέση διευθυντή της ΔΑΑΕ είναι και πρώτου διορισμού και προαγωγής.