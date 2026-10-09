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Το Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα Γ’ έχει τύχει του απαραίτητου ελέγχου από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και έλαβε πιστοποιητικό πυρασφάλειας πολύ πρόσφατα, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Κληθείσα να σχολιάσει σημερινές δηλώσεις περί υπερπληθυσμού στο συγκεκριμένο σχολείο, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι λόγω ακριβώς του υπερπληθυσμού προγραμματίζεται άμεσα η ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή, η οποία έχει εγκριθεί, καθώς και η ανέγερση νέου Νηπιαγωγείου, το οποίο ολοκληρώνεται πολύ σύντομα, Γυμνασίου και Λυκείου.

«Όλες οι πληροφορίες για τα σχολεία μας, τις σχολικές μονάδες είναι στη διάθεση των Βουλευτών μας όποτε τις χρειαστούν, γιατί πάνω απ΄όλα για το Υπουργείο είναι η ασφάλεια των παιδιών. Άρα μεριμνήσαμε, πήγε η Πυροσβεστική, πήρε πιστοποιητικό πυρασφάλειας το σχολείο και ήδη προγραμματίζεται το νέο σχολείο εκτός από τα άλλα τρία της περιοχής», κατέληξε.

Εξάλλου, το σχολείο επιθεωρήθηκε από απόψεως πυροπροστασίας στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 και εκδόθηκε πιστοποιητικό καταλληλόλητας.

ΚΥΠΕ